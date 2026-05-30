Els crítics d’ERC no reuneixen prou firmes per votar sobre pactes amb Illa
Quim Bertomeu
ERC no haurà de celebrar una consulta interna a la militància per preguntar si ha de trencar els pactes amb el PSC i Salvador Illa. Els crítics del partit han comunicat aquest divendres que no han aconseguit reunir les firmes necessàries, que feia gairebé dos mesos que buscaven, per poder forçar la votació. Tenien fins aquest divendres a les 19 hores per presentar 772 firmes, però aquest matí ja han constatat que no les obtindrien.
Aquesta consulta estava impulsada per un grup de militants entre els quals destacaven Xavier Martínez-Gil, líder del Col·lectiu 1 d'Octubre, i l'exconseller Alfred Bosch. Tots dos, la tardor del 2024, van intentar disputar-li el lideratge del partit a l'actual president, Oriol Junqueras. Ho van fer amb candidatures separades, però compartien en el programa un gran objectiu comú: que ERC deixés de pactar amb el PSC.
A principis d’abril d’aquest any, quan van percebre que ERC no només no es distanciava del PSC, sinó que a més estava negociant els pressupostos, van decidir intentar forçar aquesta votació. Emparant-se en els estatuts del partit, van començar un procés formal de recollida de firmes. L’objectiu era, com admetien, trencar el pacte d’investidura que vincula ERC amb Illa i fer descarrilar la negociació pressupostària. Però l’acord tancat la setmana passada "va desactivar de facto aquest procés participatiu i el va buidar de contingut polític", van assenyalar. "Malgrat aquest desenllaç, el Col·lectiu 1 d’Octubre vol denunciar amb fermesa el suport d’ERC a un PSC-PSOE immers en una profunda crisi política i institucional, agreujada pels reiterats casos de corrupció que l’afecten, així com per l’incompliment dels compromisos adquirits", van afegir.
Demanaven a la direcció que escoltés les seves reclamacions i sotmetés les decisions a votació de la militància.A principis d’abril d’aquest any, quan van percebre que ERC no només no es distanciava del PSC, sinó que a més estava negociant els pressupostos d’aquest any, van decidir intentar forçar aquesta votació. Emparant-se als estatuts del partit, van començar un procés formal de recollida de firmes. L’objectiu era, com admetien ells mateixos, no només trencar el pacte d’investidura que vincula ERC amb Illa, sinó també fer descarrilar la negociació pressupostària. Però l’acord tancat la setmana passada, "ha desactivat de facto aquest procés participatiu, buidant-lo de contingut polític", anoten. "Malgrat aquest desenllaç, el Col·lectiu Primer de Octubre vol denunciar amb fermesa el recolzament d’ERC a un PSC-PSOE immers en una profunda crisi política i institucional, agreujada pels reiterats casos de corrupció que l’afecten, així com per l’incompliment dels compromisos adquirits", afegeixen, i demanen a la direcció que escolti les seves reclamacions i sotmeti les decisions a votació de la militància. Si haguessin aconseguit les firmes, això s’hauria convertit en un contratemps per a la direcció de Junqueras, ja que els pressupostos estan en tràmit al Parlament, però encara no s’han votat.
