Espanya té unitats d’alt aïllament per a virus perillosos
El contagi de Teresa Romero, auxiliar d’infermeria de l’Hospital Carlos III, va forçar a crear protocols i preparar-se per a brots greus
Beatriz Pérez
El 2014, 12 anys enrere, una auxiliar d'infermeria de l'Hospital Carlos III de Madrid es va contagiar d'Ebola. Era Teresa Romero, tenia 44 anys i es va convertir en el primer cas de transmissió de l'Ebola –virus descobert el 1976– fora de l'Àfrica. Romero va participar voluntàriament en la cura de dos missioners espanyols de l'Orde de San Juan de Dios, Miguel Pajares i Manuel García Viejo, infectats d'Ebola i repatriats de Libèria i Sierra Leone, respectivament, on van contraure el virus. Tots dos van morir al cap de pocs dies d'arribar a Madrid.
El 29 de setembre del 2014, Teresa Romero va començar a presentar símptomes i el 6 d'octubre es va confirmar el seu contagi. L'auxiliar d'infermeria va ser aïllada i tractada amb teràpies experimentals. Gairebé perd la vida i, pel camí, les autoritats sanitàries van decidir sacrificar el seu gos, Excálibur. La mesura es va prendre com a precaució davant la falta d'evidències científiques sobre el risc exacte de transmissió del virus, però actualment el protocol espanyol d'actuació davant l'Ebola no preveu el sacrifici de les mascotes de les persones contagiades. Finalment, Romero es va recuperar i el 5 de novembre va rebre l'alta.
Aquell cas va provocar una gran crisi sanitària i política a Espanya per les fallades en els protocols i la gestió pública. Els hospitals no estaven preparats per acollir casos de virus tan perillosos com l'Ebola: l'Organització Mundial de la Salut (OMS) indica que la seva taxa de letalitat ha oscil·lat històricament entre el 25% i el 90%, amb una mitjana aproximada del 50%. A partir del contagi de Teresa Romero, els hospitals de diferents punts d'Espanya van començar a muntar unitats d'alt aïllament, com per exemple la Unitat Ubuntu de l'Hospital Clínic de Barcelona, els professionals del qual s'entrenen cada dos mesos per saber com actuar davant un possible cas d'un virus potencialment letal.
Els epidemiòlegs no descarten que, davant el greu brot d'Ebola que està tenint lloc a la República Democràtica del Congo (RDC) –el 17è que viu aquest país des de 1976–, arribin a Espanya casos de cooperants infectats o de viatgers que hagin estat per la zona. De fet, ja ha passat a Itàlia. Aquest dilluns, el país va activar el protocol de l'Ebola per dos viatgers que havien estat a Uganda i que presentaven febre. "Dues persones amb simptomatologia febril han sigut traslladades al [hospital] Sacco de Milà, estructura dotada dels més elevats nivells de biocontenció i de gestió de les malalties infeccioses d'alt risc", va informar el ministeri en un comunicat.
Recomanacions de l’OMS
La RDC disposa d’experiència en la gestió de casos d’Ebola, virus que castiga la zona des de 1976. L’epidèmia té lloc a la província congolesa d’Ituri, limítrofa amb el sud del Sudan i amb Uganda, una zona amb molt de flux migratori i activitat comercial, fet que incrementa el risc de contagi. També s’han donat casos a les regions de Kivu del Nord i Kivu del Sud.
L'OMS recomana no viatjar a la zona de l'Àfrica on actualment el brot d'Ebola està actiu i el protocol de Sanitat marca que els espanyols que tornin de zones afectades s'han d'estar atents al seu estat de salut durant 21 dies. Si hi ha algun símptoma compatible, han de trucar al 112 i en cap cas desplaçar-se a urgències o algun centre sanitari sense previ avís. A Espanya, l'Ebola és una malaltia subjecta a vigilància. ¿Què vol dir? Que si es detectessin casos importats al país, la probabilitat de transmissió secundària a Espanya es considera "molt baixa", segons Sanitat, ja que es disposa de la "capacitat diagnòstica adequada" per detectar casos de manera precoç i per a la implantació de "mesures de control pertinents".
