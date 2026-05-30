Una firma imputada justifica pagaments al despatx fundat per Montoro
Messer Ibérica nega davant el jutge que busqués favors de funcionaris públics
J. G. Albalat
La representant de l’empresa Messer Ibérica va justificar davant el jutge de Tarragona Rubén Rus els pagaments fets per la companyia que dirigeix a Equipo Económico, el despatx fundat per l’exministre del PP Cristóbal Montoro, segons les fonts consultades per EL PERIÓDICO. Aquesta empresa està imputada en aquesta causa oberta, entre altres delictes, per tràfic d’influències. El 12 de maig, altres investigats es van acollir al dret a no declarar i ahir va fer el mateix Karl Andrea Hauck, que havia sigut director general de Messer Ibérica.
Tant Karl Andrea Hauck com un altre directiu, Rubén Folgado, han sigut assenyalats pels investigadors com els autors d’una cadena de correus electrònics que els impliquen en la trama. En el cas de Folgado, arriba a reconèixer que, per obtenir un benefici en un impost, "la via més directa, com sempre, és pagar a Equipo Económico, que té contacte directe amb el ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro". L’objectiu que tenien, segons el jutge, era aconseguir una modificació legislativa amb la finalitat d’obtenir una rebaixa en l’impost especial sobre l’electricitat. Folgado és ara director general de Messer Ibérica, càrrec per al qual va ser nomenat l’11 de juny del 2025.
En un correu electrònic interceptat pels cossos policials, datat el 5 de desembre del 2012 a la 1.30, Hauck, llavors director general de Messer Ibérica, remet un missatge a Folgado, que era el seu director tècnic, tots dos imputats pel jutge. Al correu, sota l’epígraf "oferta d’Equipo Económico" hi diu: "És el tema de l’impost i està consensuat amb AFGIM [Associació de Fabricants de Gasos Industrials i Medicinals] per a totes les gasistes espanyoles", concreta l’e-mail. Després precisa que, si és "el tema d’AFGIM", la resposta és positiva, però que, "en cas contrari", cal "consensuar-ho" amb Montoro.
La representant legal de Messer només va respondre ahir a les preguntes del seu advocat, segons les fonts jurídiques consultades per aquest diari. D’entrada, va negar que l’empresa pagués a cap funcionari públic per comprar favors o influir en polítics, i es va referir a l’estricte codi ètic de la companyia. Sí que va justificar la contractació del despatx fundat per Montoro perquè, segons va sostenir, no se’ls tenia en compte en les modificacions legislatives sobre l’impost especial sobre l’electricitat (IEE) i l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més, va defensar que els pagaments van ser totalment legals. Va explicar que Equipo Económico els va fer "un full de ruta" sobre les al·legacions a presentar.
Un portaveu de Messer Ibérica va explicar a aquesta redacció que l’empresa i els seus directius han actuat sempre "conforme a la legalitat, representant els seus interessos legítims de manera responsable a través de l’associació del sector [és a dir, AFGIM], i així s’ha tingut oportunitat d’explicar en el curs de la declaració efectuada al si del procediment". Va afegir que "la companyia està compromesa amb polítiques de compliance rigoroses i amb el seu codi de conducta, i exigeix que tots els seus socis comercials s’adhereixin a aquests estàndards assenyalats".
Influir en reformes legislatives
Fins ara, la investigació judicial ha revelat que les persones que encapçalen Equipo Económico formarien part d’una organització dirigida a "intervenir i influir decisivament en reformes legislatives favorables", cosa que hauria aconseguit, segons Anticorrupció, per a unes empreses gasístiques englobades a AFGIM que van aconseguir fins i tot modificar determinades disposicions dels pressupostos generals de l’Estat del 2018.
L’Agència Tributària va quantificar el total percebut entre el 2008 i el 2019 per cadascun dels socis d’Equipo Económico procedents del mateix despatx, "directament o a través del seu entramat societari". D’aquesta manera, doncs, Hisenda assenyala que Ricardo Martínez Rico va rebre 11.053.029 euros; Manuel de Vicente-Tutor, 5.852.747 euros; Francisco de Asís Piedras Camacho, 5.749.754 euros, i Salvador Mariano Ruiz Gallo, 6.117.326 euros.
