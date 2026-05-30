Joventut desenganyada
El Partit Popular de les Paneroles: el moviment viral que desafia el Govern de l'Índia
La iniciativa política que va sorgir com una innocent entremaliadura digital s'ha convertit en la plataforma d'una joventut desencantada i frustrada
Adrián Foncillas
Les noves estrelles polítiques emergents a l'Índia són les paneroles. Milers, milions de paneroles per tots els racons d'un país amb molts deures pendents en matèria d'higiene, però aquesta epidèmia s'ha incubat en la deteriorada política índia. És un signe dels temps: el Partit Popular de les Paneroles (CJP, per les seves sigles en anglès) va néixer com una simple broma digital i s'ha erigit en la plataforma d'una joventut desencisada i frustrada. També és la confirmació de la paròdia i la sàtira com a armes de destrucció massiva.
El moviment va néixer arran d'una relliscada inesperada. Els indis acumulen queixes sobre els polítics, però el Tribunal Suprem és àmpliament respectat perquè sovint compensa la ineficàcia governamental en qüestions tan essencials com la protecció mediambiental. El magistrat Surya Kant probablement ha tingut dies més inspirats que aquell en què va descriure els joves aturats com a paneroles i paràsits que, sense cap altre projecte vital, «ataquen tothom» des de l'activisme social o el periodisme. Volia estigmatitzar-los i va aconseguir just el contrari: generar un orgull de classe. Les paneroles sobreviuen en ecosistemes tan hostils com ho és l'Índia per a molts joves. Poc després, ja enmig de la polèmica, va matisar les seves paraules. Va assegurar que no pretenia insultar tothom, sinó només aquells que compraven títols universitaris falsos. No va servir de res.
La IA, una aliada
Abhijeet Dipke, un estudiant d'una trentena d'anys resident a Boston i estrateg polític, va respondre a Twitter amb una pregunta: «Què passaria si totes les paneroles s'unissin?». Sorprès per les milers de respostes immediates, va decidir crear la pàgina web del moviment amb l'ajuda d'amics i de la intel·ligència artificial.
La web va estar enllestida en només dues hores i, en pocs dies, el moviment ja havia superat els 20 milions de seguidors a Instagram.
Són més del doble dels que té el partit del primer ministre indi, Narendra Modi, i presumptament es tracta de l'organització amb més afiliats del món. El manifest fundacional del CJP aborda qüestions candents de la política nacional, com les acusacions de frau electoral, la proximitat entre el Govern i alguns grups mediàtics o les jubilacions privilegiades de polítics i jutges.
També inclou un formulari d'inscripció, emplenat per milions de persones, amb requisits tan irònics com estar a l'atur, ser mandrós, passar-se el dia a les xarxes socials i tenir habilitats professionals per criticar-ho tot. L'etiqueta #MainBhiCockroach («Jo també soc una panerola») es va popularitzar ràpidament mentre les xarxes s'omplien de vídeos i mems creats amb intel·ligència artificial sobre corrupció, nepotisme, incompetència i altres problemes estructurals del país.
Dipke ha insistit que mai no va pretendre convertir-se en el catalitzador del malestar social. Simplement, va passar. «Els joves estan molt frustrats i no tenen canals per expressar-se. Les democràcies necessiten espais per a la dissidència, l'humor, la sàtira i fins i tot la frustració», ha declarat en diverses entrevistes.
«Els qui són al poder pensen que els ciutadans són paneroles. Haurien de saber que les paneroles s'alimenten en llocs podrits. Això és l'Índia avui», ha afegit.
Per desacreditar-lo, el Govern ha recordat el seu passat a l'Aam Aadmi Party, una formació opositora creada el 2012 per denunciar la corrupció de les elits polítiques.
Creixement econòmic i frustració juvenil
L'economia índia creix per sobre del 7% anual, el país és una potència tecnològica i Modi apel·la constantment a la grandesa nacional. Amb gairebé la meitat dels seus 1.400 milions d'habitants per sota dels trenta anys, a l'Índia se li pressuposa un futur brillant.
Però la macroeconomia i els discursos nacionalistes resulten llunyans per als milions de joves aturats o amb salaris miserables que conviuen amb la pressió social i familiar, la solitud i la incertesa. Els dotze anys de Modi al poder tampoc han aconseguit reduir les tensions religioses ni les desigualtats socials.
Mentrestant, el Govern treballa aquests dies per exterminar les «paneroles». El compte de Twitter del partit ha estat bloquejat a l'Índia després d'una demanda judicial, la seva pàgina web pateix atacs informàtics i el compte personal de Dipke a Instagram ja ha estat piratejat.
L'estudiant, però, assegura que ja està treballant en noves plataformes de comunicació. «Les paneroles mai no moren», ha recordat.
- Professorat i Educació signen a última hora un acord que inclou un increment salarial de 450 euros mensuals
- La jutgessa de Martorell va ordenar intervenir el telèfon de Jonathan Andic després de reobrir el cas
- Sílvia Orriols serà al balcó de l'Ajuntament de Berga durant la Patum Completa de dijous
- La Fiscalia acusa dos empresaris del Berguedà d’ordir una trama per evitar pagar més de mig milió d’euros a la Seguretat Social
- Un gran outlet de sabates a una hora de Manresa porta gangues de marques com Birkenstock, Camper o Converse
- Els perfums àrabs irrompen a Manresa: 'Són més econòmics i duradors
- Pep Guardiola es prepara per viure una temporada a Abu Dhabi i la seva separació amb Cristina Serra no té marxa enrere, segons les Mamarazzis
- «Si no pagues la hipoteca del pub, li traiem la casa al teu pare»: així es va inventar el tardeo