Junts celebra la seva cita municipalista amb la disputa oberta per Barcelona
Entre els possibles candidats a l’alcaldia de la capital, Martí, Calvo, Freixa, Cuevillas i Argimon, no hi ha Rius, el preferit de Puigdemont
Carlota Camps
Junts s'ha citat aquest dissabte a Vilafranca del Penedès, un municipi governat pel PSC que el partit espera recuperar el 2027 amb l'actual senador Eduard Pujol com a candidat a l'alcaldia. El conclave postconvergent té lloc a un any de les pròximes eleccions municipals, previstes per al 23 de maig, i ha de servir com una posada al punt de la formació per a la carrera. Tot i que els socialistes van guanyar en vots els últims comicis locals, Junts ostenta el nombre més gran d'alcaldies a Catalunya, una dada de la qual els dirigents treuen pit sempre que poden i que tornaran a reivindicar aquest dissabte per animar les files. Però la cita se celebra amb la batalla per Barcelona encara oberta, un escenari que finalment no ha pogut evitar la direcció, ja que hi ha fins a cinc interessats a liderar la llista i cap d'ells és el que va ser el preferit de Carles Puigdemont, Josep Rius, que va llançar la tovallola per evitar una "confrontació".
Per estatuts, el partit ha de reunir tot el seu espai municipalista dues vegades a l'any. El 2025 es van citar al maig i a l'octubre, per la qual cosa tocava convocar ja la primera del 2026. Però, malgrat tractar-se d'una convocatòria ordinària, la direcció tenia unes expectatives amb aquesta trobada que finalment no podrà complir. En el de fa un any, el primer després del congrés de la formació que va crear aquest fòrum, es va actualitzar la línia ideològica del partit en diverses qüestions com el padró municipal. El d'octubre va servir per aprovar el reglament per a l'elecció de candidats i per posar tota la maquinària electoral en marxa. I aquest havia de servir per lluir els principals caps de llista, especialment l'alcaldable a la capital catalana.
Evitar unes primàries
Però passarà tot el contrari. Durant més d'un any, la direcció del partit ha destinat els seus esforços a evitar unes primàries a Barcelona. A l'abril, tot anava de cara per als interessos de la direcció, i el secretari general, Jordi Turull, va arribar a assegurar que faria una proposta de candidat al costat de Puigdemont en les pròximes setmanes. No obstant, la perseverança de Jordi Martí, actual líder municipal i successor designat per l'exalcalde Xavier Trias, ha acabat forçant el partit a celebrar una votació interna.
En aquesta no es presentarà Rius perquè va renunciar al lloc per evitar que el resultat de la votació pogués llegir-se com una competició entre Trias i Puigdemont i, per extensió, entre el sector més convergent i el més pròxim al president del partit. La seva retirada, no obstant, ha propiciat l'aparició de nous aspirants. Es dona per descomptada la candidatura de Martí, la de la diputada al Congrés Pilar Calvo i la de la secretària primera de la Mesa del Parlament, Glòria Freixa; però podrien no ser els únics, ja que hi ha més persones valorant les seves opcions, entre les quals, l'advocat Jaume Alonso-Cuevillas o l'exconseller Josep Maria Argimon. Qui ja s'ha descartat en aquesta competició és el també exconseller Jaume Giró, que també havia mostrat interès en la candidatura. La direcció del partit obrirà el termini de presentació de candidatures passada la convenció, el dilluns 1 de juny. Hi haurà temps per formalitzar-les fins al 4 de juny, mentre que la votació se celebrarà diumenge 21. Serà llavors quan Junts podrà lluir el seu alcaldable a Barcelona i arrencar una campanya electoral que parteix amb una victòria de Trias el 2023 que serà molt difícil d'igualar.
Un centenar de candidats
Malgrat el maldecap que ha suposat la plaça de Barcelona, el partit sí que podrà exhibir a més d'un centenar de candidats que ja té proclamats. Tindran especial protagonisme Josep Maria Vallés, alcalde de Sant Cugat i president de l'Espai Municipalista, així com també ho tindrà Eduard Pujol en qualitat d'amfitrió de la reunió a Vilafranca, i alguns dels alcaldes destacats de la formació, com Jordi Masquef (Figueres), Xavier Fonollosa (Martorell), Rosa Maria Torelló (Tàrrega) o Meritxell Budó (La Garriga).
La presència de Fonollosa és especialment significativa perquè serveix també per exemplificar els acords tancats entre la direcció i altres partits o líders postconvergents que no formen part del partit de forma estrictament orgànica. Per a les eleccions del 2027, Turull ha aconseguit ampliar la reunificació de l'antic espai de CDC que ja va començar el 2023. A més dels pactes amb partits com Impulsem Penedès, també ha firmat un pacte global amb Convergents, la formació liderada per l'exconseller Germà Gordó.
Tots aquests alcaldes, a més d'alguns candidats destacats com Gemma Geis (Girona), participaran en diferents taules rodones celebrades a porta tancada, sota el títol 'Les municipals que vindran' i 'Útils de veritat. Què funciona, què no i què hem après'. La previsió és que s'abordin els principals reptes de les pròximes municipals i es debati sobre la línia ideològica del partit en qüestions que els alcaldables de Junts consideren estratègiques, com la seguretat, les ocupacions o la immigració. També hi haurà diversos tallers per ajudar els candidats a preparar les seves respectives campanyes electorals.
La formació espera tenir el gran gruix de candidats proclamats abans de les vacances d'estiu. De moment, ja té llestos els de ciutats importants com l'Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Granollers, Lleida, Vic, Manresa, Mataró, Sant Adrià de Besòs o Sant Boi de Llobregat. Però queden punts calents. Barcelona és el principal, però Tarragona també hi ha disputa.
