A un any de la cita electoral
Junts obre la carrera cap a les municipals entrant al cos a cos amb Aliança: «Una cosa és parlar clar i l’altra insultar»
Junts acusa Illa de prioritzar el rescat del PSOE per les seves «corrupteles» per sobre del «patiment» dels catalans
Martí, Calvo, Freixa, Cuevillas i Argimon: els possibles candidats de Junts a l’alcaldia de Barcelona
Carlota Camps
Més de 500 càrrecs municipals de Junts, entre alcaldes, regidors i futurs candidats, s’han reunit aquest dissabte a Vilafranca del Penedès, una de les capitals de comarca que el partit busca recuperar el 2027. La cita era ordinària –els estatuts obliguen el partit a reunir el seu espai municipalista dues vegades l’any–, però la d’avui no ha estat una convocatòria qualsevol. Tan sols queda un any per a les pròximes eleccions municipals, previstes per al 23 de maig, i la direcció ha utilitzat la convenció per mirar de donar una imatge de força i animar una mica les files. «Ens volen apartar, però som més i anirem a més», ha exclamat el secretari general de la formació, Jordi Turull.
El principal repte dels postconvergents en els pròxims comicis és intentar retenir el seu domini territorial. Tot i que els socialistes van guanyar en vots el 2023, Junts és qui ostenta el nombre més gran d’alcaldies a Catalunya, concretament 330. I per aconseguir-ho hauran de frenar la possible fuga de vots a Aliança Catalana que auguren les enquestes. Per aquesta raó, Turull ha aprofitat el conclave per entrar al cos a cos amb la formació liderada per Sílvia Orriols, a qui s’ha referit com els creadors de la «por del diferent» i els ha acusat de fomentar l’«odi, la crispació i el sectarisme». «Una cosa és parlar clar i l’altra insultar», ha advertit.
Però la trobada també ha servit a la direcció postconvergent per arremetre contra el PSC i per enviar un avís al PSOE, especialment després dels últims casos de corrupció al voltant del partit. Turull ha acusat el president Salvador Illa d’estar més preocupat per «ajudar» i «salvar» Pedro Sánchez de l’«estercoler judicial i de les corrupteles» en el qual està immers, que dels «problemes» i el «sofriment» dels catalans. A més, enmig de la pressió iniciada pel PNB perquè Sánchez convoqui eleccions, Turull ha volgut recordar-li que l’actual Govern no compta amb una majoria parlamentària al Congrés. De fet, ha criticat que segueixi a la Moncloa fins i tot amb una «majoria parlamentària en contra».
També ha acusat el Govern de deixar els alcaldes a la «intemperie», ERC d’oblidar-se de «el finançament singular» i la «recaptació de l’IRPF» i als Comuns de viure en una «atalaia ‘pijo-progre’ que no serveix per resoldre problemes com el de la vivenda.
Una fotografia de família coixa
No obstant, la fotografia unitària que el partit volia llançar amb aquesta trobada, amb protagonisme dels principals alcaldables de la formació, ha quedat coixa davant l’absència del candidat a Barcelona. Turull ha evitat fer referències a la qüestió durant la seva intervenció al conclave, l’única que s’ha pogut escoltar en obert, però era clarament l’elefant a l’habitació. El partit no només no ha pogut lluir la seva aposta per la capital catalana, sinó que la jornada ha acabat celebrant-se a les portes d’unes primàries que el partit ha intentat evitar durant més d’un any. A primera fila hi havia els tres aspirants que ja han anunciat la seva candidatura en la votació que tindrà lloc el 21 de juny: Jordi Martí Galbis, Pilar Calvo i Glòria Freixa. En canvi, qui ja no hi era Josep Rius, el candidat que hauria preferit Carles Puigdemont, que va llançar la tovallola per evitar una «confrontació».
A Tarragona, la direcció també treballa per evitar un escenari de primàries entre l’actual portaveu i líder de Junts a l’Ajuntament, Jordi Sendra, i l’advocat Roger Baiges. La possibilitat d’una contesa interna és una cosa que la cúpula del partit ha intentat esquivar i, de fet, va arribar a explorar una candidatura alternativa amb el nom de Fede Adan, president de l’Associació contra el Càncer a Tarragona i exdirector del servei d’emergències 112 durant els atemptats del 2017. No obstant, aquest va declinar la proposta i la direcció continua buscant acostar posicions entre les dues candidatures.
Ovació a Eduard Pujol
L’acte a Vilafranca del Penedès també ha servit per llançar la candidatura de Junts en aquest municipi, que encapçalarà l’ara senador Eduard Pujol i al qual Turull ha volgut enviar un missatge de recolzament per part del partit. «Eduard Pujol, com molts a Junts, ha passat per moments injustos. Però les conviccions són més fortes que les injustícies. Mai ha perdut la il·lusió ni el compromís», ha afirmat, referint-se així a les acusacions per assetjament que va rebre i que finalment van quedar desestimades. Pujol, visiblement emocionat per aquestes paraules del número dos del partit, ha sigut ovacionat per tots els assistents.
La convenció també ha donat protagonisme a Josep Maria Vallés, alcalde de Sant Cugat i president de l’Espai Municipalista, i alguns dels alcaldes destacats de la formació, com Jordi Masquef (Figueres), Xavier Fonollosa (Martorell), Rosa Maria Torelló (Tàrrega) o Meritxell Budó (la Garriga), o candidats com Gemma Geis (Girona), que han protagonitzat diverses taules rodones. També s’hi han celebrat diversos tallers destinats a ajudar els candidats a preparar les respectives campanyes electorals.
