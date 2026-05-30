Una jutge frena un fons de Trump per compensar els seus aliats
El president pretenia indemnitzar presumptes víctimes de persecució política, entre les quals processats per l’assalt al Capitoli
Irene Benedicto
Donald Trump s'ha emportat una nova clatellada judicial en un dels últims projectes més controvertits de la seva Administració. Una jutge federal ha paralitzat temporalment el fons de gairebé 1.800 milions de dòlars que el Govern dels Estats Units pretenia destinar als seus aliats polítics. En concret els que, segons el president, van ser víctimes d'"instrumentalització" política de la Justícia durant mandats demòcrates, inclosos els condemnats per l'assalt al Capitoli, que va deixar cinc policies morts (1 mort i 4 suïcidis) .
L'ordre de la magistrada de Virginia, Leonie Brinkema, impedeix a l'Executiu crear o operar l'anomenat Fons contra la Instrumentalització. També bloqueja la transferència de diners, l'estudi de reclamacions i qualsevol desemborsament. La jutge afirma que la mesura busca "assegurar que no es desemborsin fons de manera irreversible" mentre es resol la petició dels demandants.
Bloqueig preventiu
El fre durarà, de moment, fins al 12 de juny, quan se celebrarà una audiència en què escoltarà les parts i la jutge decidirà si en manté la suspensió. Fins aleshores, l'Administració Trump no podrà avançar en la posada en marxa del fons ni tramitar les sol·licituds que preparaven sectors del trumpisme. El programa va ser anunciat la setmana passada pel Departament de Justícia i forma part d'un acord pel qual Trump va retirar una demanda contra el Servei d'Impostos Interns (IRS) per la filtració de les seves declaracions fiscals. En aquest pacte, Trump, els seus fills Donald Trump Jr. i Eric Trump, i l'Organització Trump rebrien "una disculpa formal", però no una compensació econòmica directa.
Els diners sortiria del Judgment Fund, una bossa creada pel Congrés per pagar acords i sentències contra el Govern federal sense autorització legislativa cas per cas. L'Administració pretenia transferir la quantitat exacta de 1.776 milions de dòlars a un compte separat des de la qual una comissió decidiria qui podia cobrar.
El Departament de Justícia només va indicar que el fons estaria destinat a víctimes de la coneguda com a "lawfare" (guerra jurídica o judicialització de la política) i de persecució per motius polítics, personals o ideològics. Aquesta indefinició ha alimentat la sospita que el mecanisme pugui convertir-se en una via de pagaments a simpatitzants de Trump investigats, processats o condemnats en causes federals. Entre els possibles beneficiaris hi ha condemnats per l'assalt al Capitoli del 6 de gener del 2021.
La demanda examinada per Brinkema va ser presentada per persones i entitats que asseguren haver patit atacs partidistes de la mateixa Administració Trump, però que preveuen quedar excloses del fons. Entre aquestes figuren un exfiscal federal acomiadat pel seu treball en la investigació del 6 de gener i una professora de Califòrnia detinguda durant una protesta contra una batuda migratòria.
A l’organització Democracy Forward, que representa els demandants, la presidenta, Skye Perryman, va qualificar l’ordre com "una victòria per a la transparència, l’Estat de dret i el poble nord-americà".
