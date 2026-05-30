El PP liderarà les acusacions populars en el cas Zapatero
En la causa també es personen Vox, Manos Limpias i HazteOír, entre d’altres / Els conservadors insisteixen a pressionar els socis de Sánchez i acusen el president d’"usar l’Estat com a escut"
Tono Calleja Flórez
El jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama ha dictat una interlocutòria en què atorga al Partit Popular la direcció lletrada de l’acusació popular en la causa contra l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero, la defensa del qual va manifestar per escrit coincidència amb aquesta decisió del magistrat, que obliga les organitzacions personades a coordinar postura en aquest cas i unificar la petició de diligències.
A més del PP, formaran part de l’acusació popular organitzacions habituals en les causes contra el Govern com Vox, Manos Limpias, HazteOír, Iustitia Europa, Liberum i Ciutadans, i se n’hi afegeixen d’altres de noves (el Partit Valors) i un advocat particular. S’ha rebutjat la de l’exjutge Fernando Presencia, expulsat de la carrera i investigat per ordir una trama per enriquir-se amb mentides contra jutges i fiscals.
En una interlocutòria dictada dijous, el magistrat explica que si s’atén el criteri establert pel Tribunal Suprem de prioritzar la primera acusació que es va personar, en aquest cas seria la de Vox. Aclareix, però, que no es va tractar d’una personació vàlida, ja que no tenia l’apoderament corresponent que acredités la representació invocada.
Calama indica que la segona acusació que es va personar, tot just uns instants després de la primera, va ser la del PP, que sí que complia íntegrament les exigències legals mitjançant l’aportació de la totalitat dels documents processals necessaris per a la constitució vàlida com a part. Afegeix que, encara en la hipòtesi de considerar que les actuacions esmentades es poguessin situar en un pla de proximitat temporal que relativitzés l’aplicació d’aquest criteri, atendria altres elements que finalment acrediten que ha de ser el PP qui exerceixi la direcció lletrada en aquest cas.
El jutge té en compte a l’hora d’agrupar les acusacions la "representativitat institucional i social de les entitats concurrents", que, segons el seu parer, "no es pot lligar a consideracions de naturalesa ideològica o d’oportunitat política, vedades a l’àmbit jurisdiccional, sinó que s’ha de reconduir a paràmetres objectius, entre els quals destaca de manera singular la presència a les Corts Generals".
Més implantació institucional
Des d’aquesta òptica, addueix que el PP "presenta una implantació institucional més rellevant, que palesa més capacitat de l’interès general en el marc del procés penal", fet que segons el seu parer reforça la idoneïtat de la seva designació com a titular de la representació i direcció lletrada conjunta de les acusacions populars. En síntesi, optar pel PP ho considera "la solució que s’acomoda més als principis d’ordenació processal".
D’altra banda, el jutge confereix un termini de dos dies a l’advocat del PP perquè manifesti si ratifica els escrits presentats per les acusacions populars, que estan pendents de resolució i, si escau, que en faci l’harmonització, de manera que s’unifiquin i concretin a fi de dotar-les de coherència i evitar duplicitats o contradiccions. Es tracta d’escrits que avancen proves per fer i fins i tot l’adopció de mesures cautelars contra Zapatero de cara a la seva declaració fixada per als 17 i 18 de juny.
En paral·lel, el PP continua insistint a pressionar els socis parlamentaris del president del Govern, Pedro Sánchez, singularment el PNB i Junts, per fer passos que liquidin la legislatura, davant l’allau d’escàndols que assetgen l’Executiu i el PSOE.
En una roda de premsa (inusual en divendres) a la seu central dels populars a Génova, la vicesecretària d’Organització del primer partit de l’oposició, Alma Ezcurra, va lamentar que des de fa dies els casos de corrupció hagin copat la conversa pública per enfosquir altres assumptes vitals per a la ciutadania. "Ja no parlem d’habitatge, no parlem d’impostos, no parlem d’immigració... No parlem ni de prioritat nacional; parlem de tràfic d’influències, de suborn, d’apropiació indeguda, falsedat documental, obstrucció a la justícia... No parlem de lleis, només parlem d’interlocutòries", va sentenciar.
Els espanyols, "ostatges"
La vicesecretària dels populars va acusar Sánchez d’estar "atrinxerat i de prendre com a ostatges 49 milions d’espanyols" i de governar "per sobreviure". Va dir, a més, que el cap de l’Executiu "usaria l’Estat com a escut personal", dins d’aquesta estratègia de resistència.
Davant les preguntes recurrents sobre si el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, presentaria una moció de censura, com fins i tot li reclama el líder de Vox, Santiago Abascal, Ezcurra va tornar a intentar posar la pilota a la teulada dels socis. Ezcurra va instar, entre d’altres, el PNB i Junts a "aixecar el telèfon i dir al president que això s’ha acabat". I va afegir: "Qui demà vulgui dir que va ajudar a netejar la corrupció a Espanya no se’n pot rentar les mans avui com Ponç Pilat", va concloure.
D’altra banda, la dirigent popular va acusar el ministre de Transport, Óscar Puente, de "rebentar la institucionalitat" amb la seva denúncia d’una suposada posada en marxa de "mètodes no democràtics" per mirar d’"enderrocar el Govern". Ezcurra, segons Servimedia, es va burlar de Puente i el va prevenir que "està passant totes les fases del dol". "Va començar per la negació, ara està en fase d’ira, que és la fase en què se sent més còmode, i ara li’n queden tres", i és "l’última l’acceptació dels fets".
La número tres dels populars el va advertir que "parlar d’un cop d’Estat des d’un ministeri del Govern d’Espanya és rebentar la institucionalitat en aquest país" i va afegir que les seves paraules "tenen tota la condemna del PP".
