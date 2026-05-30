Repressió turca, passivitat europea
El temor que Erdogan torni a obrir el pas als immigrants, com va fer el 2015, manté emmordassats els dirigents europeus.
Eliseo Oliveras
Davant la passivitat de la Unió Europea i l’OTAN, la repressió del règim autoritari turc continua creixent per impedir que es pugui presentar a les pròximes eleccions presidencials qualsevol polític que posi en perill la reelecció de l’islamista Recep Tayyip Erdogan. La Comissió Europea només va reaccionar al reiterat boicot turc a la participació de la presidència semestral xipriota de la UE en les reunions preparatòries de la nova cimera mundial del clima COP31 després que Politico fes públic aquest boicot.
La passivitat davant l’autoritarisme turc degrada la credibilitat de les declaracions sobre la democràcia de la UE i l’OTAN i reforça la seva imatge de doble moral en funció dels països i interessos europeus del moment. Ni presumir en vídeo del maltractament als ciutadans europeus de la flotilla de Gaza per part del ministre israelià de Seguretat Nacional, Itamar Ben Gvir, ha sigut suficient perquè la UE adopti alguna sanció diplomàtica.
El líder de l’oposició i exalcalde d’Istanbul, Ekrem Imamoglu, fa 14 mesos que és a la presó acusat de 142 delictes, que van des de la corrupció fins a l’espionatge, passant per crim organitzat i col·laboració terrorista amb el Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK). La detenció d’Imamoglu es va produir després de ser elegit candidat a la presidència de Turquia per la principal força de l’oposició, el Partit Republicà del Poble (CHP), fundat pel pare de la Turquia moderna, Mustafa Kemal Atatürk. També han sigut detinguts centenars de polítics del CHP i desenes alcaldes de l’oposició.
El control d’Erdogan sobre el sistema judicial i la seva utilització com a arma contra els seus adversaris ha sigut denunciat per Human Rights Watch i altres organitzacions internacionals. El judici contra Imamoglu va començar el 9 de març i els càrrecs sumen una pena de 2.400 anys de presó. Al principi de la seva detenció, Imamoglu encara va rebre la visita d’algun dirigent polític europeu, però després ha sigut oblidat.
La comparació amb Rússia
Malgrat les massives protestes a Turquia, la passivitat europea amb Imamoglu contrasta amb la celeritat amb què la UE va adoptar sancions contra Rússia quan va detenir el líder opositor Aleksei Navalni al tornar al país després del seu previ enverinament pel règim. El Parlament Europeu va concedir a més a Navalni el premi Sàkharov el 2021. La reacció de la UE a la detenció i processament d’Imamoglu s’ha limitat a tèbies declaracions de "preocupació" sense arribar ni tan sols a una condemna.
L’últim atac d’Erdogan a l’oposició a través de l’aparell judicial es va produir el 21 de maig quan el Tribunal d’Apel·lació va anul·lar el nomenament com a president del CHP de Özgür Özel, artífex de la derrota del partit d’Erdogan (Justícia i Desenvolupament, AKP) en les eleccions locals del 2024. El tribunal va reinstal·lar al capdavant del CHP Kemal Kıçdaroğlu, que va perdre en les presidencials del 2023 davant Erdogan.
El temor que Erdogan torni a obrir el pas als immigrants cap a Europa, com va fer el 2015, manté emmordassats els dirigents europeus. La focalització de la UE en Ucraïna i el debilitament del compromís nord-americà amb l’OTAN reforcen el pes de Turquia. La UE ni tan sols ha criticat el continuat suport d’Erdogan als grups gihadistes a Síria i Líbia i a Hamàs a Gaza, que a més es va accentuar després de la matança terrorista contra Israel del 7 d’octubre del 2023, com detalla l’informe dels experts Sinan Ciddi i William Doran.
Malgrat les alertes dels serveis d’intel·ligència europeus, la UE fins i tot es mostra passiva davant l’ofensiva d’Erdogan per expandir a Europa les organitzacions islamistes turques Milli Gorus i Diyanet, la seva xarxa de mesquites integristes i les organitzacions vinculades als Germans Musulmans (juntament amb Qatar), que promouen entre els immigrants el rebuig frontal de la cultura i els valors europeus. "Els Germans Musulmans són el soft power de Turquia", va presumir l’exassessor d’Erdogan, Yasin Aktay. Aquesta estratègia islamista, en què també participen l’Aràbia Saudita, el Marroc i el Pakistan amb les seves pròpies xarxes, amenaça de desestabilitzar Europa, com han advertit, entre d’altres, l’antropòloga francesa Florence Bergeaud-Blackler del Centre Nacional per a la Investigació Científica (CNRS) i l’italonord-americà Lorenzo Vidino, de la Universitat George Washington i exministre de la Comissió Nacional sobre Gihadisme a Itàlia.
