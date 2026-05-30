Illa situa l’acord amb els sindicats de professors com «el primer pas per remuntar» l’educació a Catalunya

Professors i Educació signen 'in extremis' un acord que inclou un augment de 450 euros mensuals
Sara González
Després de dies de negociacions maratonianes amb els sindicats de professors, el Govern respira alleujat pel preacord signat aquest divendres a la nit. Això sí, creua els dits perquè el ‘sí’ s’imposi en la consulta als docents que s’activa des d’aquest mateix dissabte per donar l’assumpte per tancat. Això no ha evitat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, hagi celebrat aquest principi d’entesa qualificant-lo d’«històric» i que, mirant de no reduir-lo a un mer pacte sindical, l’hagi definit com «el primer pas per remuntar» l’educació a Catalunya.
Per al president, ara que el conflicte s’encarrila amb una inversió de 2.700 milions d’euros en tres anys, els «esforços» han de centrar-se a «arribar a l’ excel·lència» en l’àmbit educatiu després d’anys encaixant mals indicadors a l’informe PISA o en les proves de competències bàsiques en matèries com matemàtiques, anglès i comprensió lectora, o com la bretxa socioeconòmica impacta en el nivell acadèmic. L’acord amb els professors ha suposat per al Govern una correcció de la seva estratègia inicial de no reobrir el pacte segellat el mes de març amb CCOO i UGT, carpeta que esperen poder tancar a principis de setmana i a les portes del primer tràmit que han de superar els pressupostos al Parlament, concebuts com un revulsiu per a la legislatura. De fet, la crisi amb els mestres i amb els trens han sigut els dos principals maldecaps de l’Executiu durant aquest primer semestre de l’any.
¿L’acord definitiu?
També la consellera d’Educació, Esther Niubó, ha fet les primeres declaracions després de la ‘fumata blanca’. En una entrevista a Catalunya Ràdio ha assegurat que espera que, ara sí, l’acord sigui «definitiu» i permeti recuperar la normalitat, a més de posar fi a les vagues. Per ara, l’aturada de dilluns es manté a l’espera del resultat de la consulta en què els professors començaran a pronunciar-se aquest mateix dissabte. Es pot dir que no tots els sindicats han subscrit el preacord. Sí que ho han fet Ustec i Aspepc, a més de CCOO i UGT, cosa que representen el 80% del sector; però s’han desmarcat CGT i la Intersindical, que faran campanya pel vot en contra a la consulta.
A l’espera del resultat, Niubó ha remarcat que es tracta d’un «pas de gegant» no només per a la millora de les condicions laborals del professorat, sinó de la qualitat de l’atenció educativa. Entre l’increment autonòmic i l’estatal, en tres anys els docents veuran com la seva nòmina suma uns 600 euros més al mes, una cosa que, ha reivindicat, els convertirà en els quals estan «més ben pagats» en tot l’Estat. Segons Niubó, això ha sigut possible per la «generositat» de totes les parts.
El que no queda clar és què passarà finalment amb els 1.200 centres que, a tall de protesta, es neguen a fer colònies i excursions el curs que ve. La consellera ha assegurat que confia que, finalment, es duran a terme gràcies als 50 euros per pernoctació que ja es va pactar el mes de març en l’acord inicial que finalment ha hagut de ser ampliat.
