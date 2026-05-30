La UE acusa Rússia de "temerària" després d’un dron caigut a Romania
Von der Leyen condemna l’atac, que va deixar ferits civils, i reitera que augmentarà la pressió contra Moscou amb més sancions
El Periódico
Els representants de les institucions de la Unió Europea (UE) van condemnar ahir la caiguda d’un dron rus a la ciutat romanesa de Galati, pròxima a la frontera ucraïnesa i a la de la República de Moldàvia. Van afirmar que Moscou travessa així una línia més en la seva guerra contra Ucraïna.
Una incursió d’un dron rus va arribar ahir a la matinada a una zona densament poblada de Romania i va causar ferits entre la població civil. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va indicar a les xarxes socials que la UE se solidaritza "plenament" amb Romania i el seu poble.
El dron rus va impactar contra un edifici d’apartaments a Galati i, després de fer-ne detonar la càrrega explosiva, va provocar un incendi que va causar ferides lleus a dues persones i va obligar a evacuar-ne unes 70.
Alhora, Von der Leyen va deixar clar que, a mesura que la UE continua reforçant la seguretat i capacitat de dissuasió, especialment a la frontera oriental, continuarà "augmentant la pressió sobre Rússia". Va recordar que la UE prepara un vint-i-unè paquet de sancions contra el Kremlin.
Per la seva banda, el president del Consell Europeu, António Costa, va expressar solidaritat i suport a Romania. Va agregar que "l’escalada de Rússia en territori de la UE és temerària i irresponsable". "Condemno enèrgicament aquesta violació de l’espai aeri nacional de Romania i del dret internacional. La UE es manté unida per intensificar la pressió sobre Rússia mitjançant sancions i el reforç de les capacitats de defensa al llarg de la nostra frontera oriental".
En la mateixa línia, la cap de la diplomàcia comunitària, Kaja Kallas, va considerar que l’impacte del dron rus a Romania és "una violació flagrant i greu de la sobirania de Romania i de l’espai aeri europeu". "Fa temps que Rússia va deixar de respectar les fronteres. No es pot permetre que Moscou violi l’espai aeri europeu amb impunitat", va emfatitzar Kallas.
Romania va anunciar que prendrà "mesures proporcionades" per respondre a l’agressió russa.
