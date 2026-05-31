Alts comandaments militars dels EUA i Cuba es troben a Guantánamo
La sorprenent i breu presència a la base naval d’un general del Comandament Sud nord-americà té lloc en un moment de crisi bilateral
Abel Gilbert
Els Estats Units i Cuba van tenir divendres passat una fugaç, tot i que significativa reunió militar. El general Francis L. Donovan, del Comandament Sud dels Estats Units (SOUTHCOM), va conversar amb el general de l’Exèrcit cubà Roberto Legrá Sotolongo, que exerceix com a cap de l’Estat Major General de les Forces Armades Revolucionàries (FAR). Legrá Sotolongo va estar acompanyat d’altres alts comandaments. La reunió va tenir lloc en el perímetre de la Base Naval de Guantánamo, a 925 quilòmetres de l’Havana, que és en poder de Washington des del 1903.
D’acord amb el SOUTHCOM, es va tractar d’un "breu intercanvi sobre assumptes de seguretat operacional". La rellevància de la trobada no està relacionada amb la seva durada, sinó amb el moment polític, marcat per les tensions bilaterals, i les denúncies de les autoritats de l’illa sobre el potencial perill d’una acció militar dels EUA contra l’illa.
A mitjans del maig passat, el cap de la CIA, John Ratcliffe, havia realitzat també una breu visita oficial a l’Havana. En aquesta oportunitat es va reunir amb alts funcionaris del Ministeri de l’Interior cubà. No va ser una visita de cortesia. Es creu que el cap dels espies va transmetre un plec d’exigències de Donald Trump que el Govern de Miguel Díaz-Canel considera inacceptables: eleccions lliures i obertura econòmica completa sense participació dels militars.
Vestigi colonial
Per al SOUTHCOM, la Base Naval de Guantánamo, que l’Havana qualifica de vestigi colonial, és "un centre operacional i logístic vital que dona suport als esforços militars" dels Estats Units "per contrarestar amenaces que soscaven la seguretat, l’estabilitat i la democràcia a l’hemisferi". El fet que aquest missatge s’hagi emès des del territori de la major de les Antilles no ha passat desapercebut per als analistes. El secretari d’Estat nord-americà, Marco Rubio, continua considerant Cuba una "amenaça" per a la "seguretat nacional" dels Estats Units.
El 21 de maig, Donovan s’havia reunit amb el secretari de Guerra dels EUA, Pete Hegseth. El mateix Donovan havia revelat davant el Congrés nord-americà que el Comandament Sud podria instal·lar un campament a la Base Naval de Guantánamo en cas que passés una migració massiva de cubans a causa d’un escenari d’inestabilitat política.
Exercicis bèl·lics
A 700 quilòmetres d’aquesta instal·lació que Washington va obtenir a perpetuïtat en l’acord del 1903, després de la guerra hispano-nord-americana de finals del segle XIX, es va realitzar a la província de Cienfuegos una jornada d’exercicis bèl·lics per mar i aire amb la hipòtesi d’una invasió externa. Alhora, es va realitzar un simulacre de protecció a la població davant un eventual atac aeri limitat, segons la mateixa premsa provincial. "És imperatiu elevar la cohesió defensiva i la pràctica per protegir la població", va afirmar Yadira Pérez Negrín, presidenta del Consell de Defensa Municipal.
