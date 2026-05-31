Els analistes adverteixen sobre els riscos per a la UE de tornar a parlar amb Rússia
Experts europeus i polítics d’Ucraïna consideren positiu que es reconegui el paper de la Unió en unes negociacions, però avisen que Rússia continua sense renunciar als seus objectius de guerra
Marc Marginedas
Amb molt poques excepcions, l’última vegada en què un líder europeu de pes es va veure amb el president rus Vladímir Putin es remunta al febrer del 2022, una mica abans de l’inici de la invasió d’Ucraïna. I l’ocasió només va servir per immortalitzar la profunda fossa que s’havia obert entre la UE i Moscou. El líder del Kremlin va rebre el seu convidat, el president francès, Emmanuel Macron, separat per una taula de vuit metres, al·legant que el mandatari gal no havia complert amb els protocols sanitaris per frenar la covid-19.
Ara, després de més d’un any d’infructuoses reunions, Washington sembla haver-se apartat temporalment de les negociacions entre Ucraïna i Rússia, i torna a debatre’s la idoneïtat que la UE restableixi un contacte directe amb Moscou. I tot i que els analistes identifiquen alguns elements constructius, com el reconeixement que Europa tindrà un paper en la resolució del conflicte, alerten d’una possible temptativa de Putin de "guanyar temps".
Va ser el mateix president rus qui sorprenentment, després de les deslluïdes celebracions del Dia de la Victòria a Moscou, va evocar la idea que el conflicte s’acostava al final i va plantejar una negociació amb la UE en la qual proposava com a mediador l’excanceller Gerhard Schröder, el principal impulsor a Alemanya dels negocis gasístics de Rússia.
Aquesta mà estesa envers la UE va ser rebuda amb escepticisme a Kíiv. Des de l’inici del conflicte, recorda per a EL PERIÓDICO Ivanna Klimpush-Tsintsadze, ex vice primera ministra per a la Integració Euroatlàntica d’Ucraïna, Rússia ha pretès sembrar la desunió entre els membres de la UE per "matar el projecte europeu".
La idea que Europa s’involucri en les negociacions és ben vista, però no d’aquesta manera, ni en aquest moment, ni amb alguns dels personatges esmentats. "Estem contents amb la idea que Europa emergeixi com a part", explica Oleksyi Haran, professor de política comparada a la Universitat Mohyla de Kíiv. Klimpush-Tsintsadze considera que la proposta de mediador d’un home com Schröder, amb una provada alineació amb els interessos russos, és una mostra de la "poca serietat" amb què Moscou afrontaria unes eventuals negociacions.
Mateixos objectius
Ni el líder del Kremlin ni els seus portaveus s’han mogut respecte a les exigències plantejades a l’inici del conflicte. "Normalment, preferim aconseguir els nostres objectius per la diplomàcia", va repetir, en to explicatiu, el portaveu presidencial rus, Dmitri Peskov, al comprovar l’atenció mediàtica que va rebre el gest suposadament pacifista del seu superior. I aquests objectius continuen resumint-se en dos eixos: cessions territorials per part d’Ucraïna, incloent-hi la part del Donbass encara sota el control del Govern de Kíiv, i concessions polítiques que a la llarga facilitin la tornada del país a l’esfera d’influència de Moscou. Segons Haran, el lideratge rus encara "no ha interioritzat" la impossibilitat d’una victòria militar, i malgrat estar perdent la iniciativa al front, espera que el context internacional sigui més favorable.
Un altre dels riscos que identifiquen tant analistes com polítics és atribuir a la UE un paper de "mediador neutral" i no de soci d’Ucraïna en les eventuals converses de pau, cosa que limita el marge d’actuació dels Vint-i-set davant Rússia. Moscou "utilitzarà aquesta posició per frenar el bloc europeu", adverteix Klimpush-Tsintsadze. Per intentar aturar aquest risc, l’alta representant de la UE per a la política exterior, Kaja Kallas, va voler aclarir, al començament de l’última reunió de ministres d’Exteriors a Xipre, que la UE estava "clarament al costat d’Ucraïna" i que no seria mai "un mediador neutral".
En transformació
La UE en aquests moments està en ple procés de transformació adequant-se a la nova situació geopolítica pel distanciament respecte als EUA i alhora reforça les seves capacitats militars. Amb aquests elements, les possibilitats d’un resultat satisfactori "encara són reduïdes", apunta José Ignacio Torreblanca, investigador sènior del Consell Europeu per a les Relacions Internacionals.
És consens entre experts i polítics ucraïnesos que, perquè el Kremlin afronti "de bona fe" unes eventuals negociacions de pau, ha de percebre que ja no pot obtenir cap guany addicional mantenint viva la guerra. Torreblanca considera que la UE "encara hi pot fer més" per minvar les capacitats militars de Rússia.
Klimpush-Tsintsadze enumera algunes d’aquestes iniciatives. En concret, "esforços addicionals per detenir la flota fantasma, per frenar el flux de productes d’ús civil i militar", a través de la Xina, i sobretot "pressionar aquells països que actualment ajuden Rússia a esquivar les sancions", en concret estats d’Àsia Central.
Subscriu-te per seguir llegint
- Professorat i Educació signen a última hora un acord que inclou un increment salarial de 450 euros mensuals
- La jutgessa de Martorell va ordenar intervenir el telèfon de Jonathan Andic després de reobrir el cas
- Sílvia Orriols serà al balcó de l'Ajuntament de Berga durant la Patum Completa de dijous
- La Fiscalia acusa dos empresaris del Berguedà d’ordir una trama per evitar pagar més de mig milió d’euros a la Seguretat Social
- Un gran outlet de sabates a una hora de Manresa porta gangues de marques com Birkenstock, Camper o Converse
- Els perfums àrabs irrompen a Manresa: 'Són més econòmics i duradors
- Pep Guardiola es prepara per viure una temporada a Abu Dhabi i la seva separació amb Cristina Serra no té marxa enrere, segons les Mamarazzis
- «Si no pagues la hipoteca del pub, li traiem la casa al teu pare»: així es va inventar el tardeo