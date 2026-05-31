Els batejos pugen a Catalunya i reverteixen la tendència a la baixa
En canvi, les primeres comunions i els casaments catòlics cauen i continuen reduint-se
ACN
Els batejos van pujar un 10,5% el 2024 respecte a l'any anterior a Catalunya, segons recull la memòria anual de la Conferència Episcopal Tarraconense, consultada per l'ACN. L'any 2024, es van celebrar 14.190 baptismes, una xifra més alta que els 12.835 de l'exercici anterior –amb tot, els naixements no han parat de baixar en els últims anys–. El repunt trenca una tendència a la baixa que s'arrossegava, segons la mateixa font, des de, com a mínim, el 2017, el primer any en què s'ofereixen dades. D'altra banda, en el cas de les primeres comunions i dels casaments catòlics, la tendència a la baixa no s'ha aturat i cauen al voltant d'un 3% el 2024 –l'any més recent amb dades– respecte a l'any anterior.
Fent un càlcul aproximat assumint que els bebès es bategen el mateix any natural que neixen, al voltant d'un 26% dels nounats haurien passat per l'església en les primeres setmanes de vida el 2024, un augment respecte al 23% del 2023 –sempre en xifres estimades per l'ACN–, però sense arribar al pràcticament 30% del 2017, el primer amb dades de la Tarraconense. Així, malgrat el repunt del 2024, la xifra queda lluny dels 19.856 baptismes de fa nou anys.
D'altra banda, les primeres comunions van caure un 2,8% el 2024, i es van quedar en les 9.375, una xifra menor que les 9.651 del 2023, i amb una tendència reduccionista que no s'atura des de l'inici de la sèrie històrica. Pel que fa als casaments per l'Església, la dinàmica és similar, amb una caiguda del 3,6% fa dos anys respecte a l'anterior, i quedant-se en els 2.696 enllaços. L'any 2017, la Conferència Episcopal Tarraconense en va recollir 4.002.
Les dades també reflecteixen un repunt de les confirmacions, un altre dels sagraments d'iniciació catòlica dut a terme després de la comunió. Després d'una caiguda durant anys, se'n van sumar 5.478 el 2024, un 10% més que l'any anterior. Pel que fa a les uncions de malalts, les 3.860 comptabilitzades són un 9% menys que el 2023.
