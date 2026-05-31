Els ministres de Sumar exigeixen mesures davant el setge judicial
"La seva seu no pot continuar sent un llast per a la majoria progressista", li diu al PSOE el ministre de Cultura, Ernest Urtasun
Sara González
Els ministres de Sumar continuen pressionant Pedro Sánchez perquè clavi un cop sobre la taula després d’haver viscut una nova setmana d’asfíxia judicial. L’acte celebrat a Barcelona pels Comuns, IU, Moviment Sumar i Més Madrid, el tercer per encoratjar un front d’esquerres ara per ara incomplet, es va convertir en una olla de pressió perquè el PSOE mogui fitxa tot i admetre que hi ha una "operació d’assetjament" contra el Govern per part de la dreta i l’extrema dreta. Va ser Ernest Urtasun l’encarregat de portar la veu cantant: "Cal prendre decisions valentes perquè la seva seu no sigui un llast per a la majoria progressista d’aquest país".
Els últims dies i arran de la trepidant activitat dels tribunals que assetgen la figura de José Luis Rodríguez Zapatero i el funcionament del PSOE amb el cas Leire, a Sumar han reclamat que es donin explicacions, cosa que el president del Govern no té previst fer fins que l’expresident declari el 17 i el 18 de juny. Però aquesta vegada han deixat clar que les explicacions han de venir juntament amb accions, tant en l’àmbit del partit com a l’agenda governamental, si del que es tracta és d’evitar un Govern del PP i Vox després de les pròximes eleccions generals.
Sobre el primer dels aspectes, Urtasun no ha definit què esperen que es faci a Ferraz, però sí que ha qualificat com a "greus" les informacions que apunten a una presumpta trama parapolicial per obstaculitzar investigacions que afectaven el PSOE. "No som iguals, estem impol·luts i sense portes giratòries", va dir la ministra de Sanitat, Mónica García.
El que sí que han deixat clar és que no consideren que sigui hora de convocar eleccions, sinó de rellançar la legislatura amb mesures de regeneració i habitatge. Maíllo va recordar les 35 mesures contra la corrupció que es van acordar.
