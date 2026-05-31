Feijóo opta per una oposició de perfil baix davant la crisi del PSOE
El líder dels populars aposta per mantenir la normalitat i la proposta del seu partit enfront de les pressions internes perquè faci un pas endavant
Mariano Alonso Freire
Alberto Núñez Feijóo és acusat, des que va desembarcar a Madrid el 2022 després de 13 anys seguits governant la Xunta de Galícia amb majoria absoluta, d’una cosa i de pràcticament la contrària. Molt dur per a molts en ocasions i molt tou per a d’altres, en el que sens dubte és el destí de tothom que ocupa un despatx a la setena planta de Génova. En les dues últimes i tumultuoses setmanes, després de la imputació de l’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero, que ha tornat a posar de cap per avall la vida pública espanyola i que ha anat seguida aquesta mateixa setmana pel registre a la seu del PSOE de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, Feijóo ha mesurat més que mai els seus actes i les seves paraules, sobretot els seus actes. I, malgrat les pressions internes i les de les òrbites intel·lectuals de la dreta, ha fet i dit més aviat poc, comparat sobretot amb el que se li reclama o amb el que ell mateix va dir i va fer –això últim sobretot– l’any passat, quan l’esclat del cas Cerdán ja va posar en solfa com mai Pedro Sánchez, que malgrat això va decidir continuar endavant.
La consigna que ha donat al seu equip és la de tranquil·litat i normalitat, a diferència del que va passar el 2025, en què es va reaccionar davant els escàndols que esquitxaven el PSOE amb una severa resposta que va incloure manifestacions –amb gran èxit de convocatòria– amb lemes com el de Màfia o democràcia. Ara –i quan sembla que s’estreny el cèrcol sobre el PSOE i el Govern, després de les interlocutòries de dos jutges de l’Audiència Nacional, José Luis Calama i Santiago Pedraz, sobre Zapatero i sobre el cas Leire– ni es crida a la mobilització, ni es demana tan sols la dimissió de Sánchez i ni es pronuncien tampoc unes paraules més altes que d’altres, sobretot en comparació amb altres vegades. Dijous en un acte de partit a Leganés, una de les poques ciutats del sud de la Comunitat de Madrid amb un alcalde del PP, Miguel Ángel Recuenco, Feijóo va afirmar que faria "tot el possible" per un canvi de Govern, una cosa que va acaparar titulars i comentaris. Molts, però, ometent les paraules que van arribar just a continuació: "Espanya necessita una reacció democràtica i política".
Evitar la crispació
Aliè a les esmentades pressions internes dels qui creuen que la moció de censura, fins i tot per perdre-la, seria una maniobra audaç que donaria impuls polític al PP i que obligaria a retratar-se tots els grups parlamentaris, incloent-hi els aliats del Govern, Feijóo s’ha entossudit a mirar que no es percebi la seva formació com si estigués centrada exclusivament en la denúncia d’aquests casos de corrupció. El seu equip explica així una estratègia de llarg abast: "El nostre missatge pot ser que entri o no als mitjans, però ningú podrà culpar-nos ni de la crispació ni de la desatenció dels problemes de la gent. Tenim ben clara la llista de preocupacions dels espanyols i la farem coincidir amb la llista de prioritats del Partit Popular".
"Sols parlem d’interlocutòries"
Amb aquesta lliçó interioritzada, la vicesecretària d’Organització, Alma Ezcurra, número tres del comitè de direcció popular, va comparèixer aquest divendres en roda de premsa per lamentar que la corrupció estigués centrant la conversa pública. "Ja no parlem d’habitatge, ja no parlem d’impostos, ja no parlem d’immigració. Ja no parlem ni de prioritat nacional; parlem de tràfic d’influències, de suborn, d’apropiació indeguda, de falsedat documental, d’obstrucció a la justícia. Ja no parlem de lleis; tan sols parlem d’interlocutòries", va assenyalar.
Els estrategs de Génova fa setmanes que apunten –abans fins i tot del cas Zapatero o de la reactivació després de la interlocutòria de Pedraz del cas referent a Leire Díez, la coneguda com a lampista del PSOE– que la voluminosa agenda judicial que esquitxa Sánchez i el seu Gabinet no alterarà l’agenda de propostes del PP. "Nosaltres fem la nostra; són ells els que tenen un llarg viatge", remarquen de manera gràfica. I així, per exemple, els moments àlgids del judici del cas mascaretes, que va fer seure per primera vegada a la banqueta l’exministre de Transports José Luis Ábalos, van coincidir amb actes de Feijóo sobre habitatge o sobre l’assetjament dels menors a través de les xarxes socials, dues problemàtiques ciutadanes fonamentals en les quals el líder de l’oposició vol posar un focus especial.
Aquesta última setmana, en la qual el líder de l’oposició ha pronunciat el discurs més clar i nítid sobre la corrupció, l’esmentat de Leganés, la seva agenda tampoc ha perdut altres accents, com tampoc ho farà la setmana entrant, tal com passa totes les primeres de mes sense ple al Congrés dels Diputats i en què dimarts Feijóo visitarà el Cercle d’Economia de Barcelona. El mateix dijous Feijóo va presidir a Génova un acte de discreta rellevància política en la conjuntura actual, però d’enorme valor simbòlic de portes endins. Va rebre l’exlíder del PP basc María San Gil, que fa més d’una dècada va trencar amb Mariano Rajoy, cosa que va provocar que un jove pupil seu, un tal Santiago Abascal, abandonés el PP per liderar una escissió per la seva dreta, Vox, que avui és la tercera formació política d’Espanya. El motiu va ser la projecció d’un document sobre Gregorio Ordóñez, el polític donostiarra assassinat per ETA el 1995.
Subscriu-te per seguir llegint
- Professorat i Educació signen a última hora un acord que inclou un increment salarial de 450 euros mensuals
- La jutgessa de Martorell va ordenar intervenir el telèfon de Jonathan Andic després de reobrir el cas
- Sílvia Orriols serà al balcó de l'Ajuntament de Berga durant la Patum Completa de dijous
- La Fiscalia acusa dos empresaris del Berguedà d’ordir una trama per evitar pagar més de mig milió d’euros a la Seguretat Social
- Un gran outlet de sabates a una hora de Manresa porta gangues de marques com Birkenstock, Camper o Converse
- Els perfums àrabs irrompen a Manresa: 'Són més econòmics i duradors
- Pep Guardiola es prepara per viure una temporada a Abu Dhabi i la seva separació amb Cristina Serra no té marxa enrere, segons les Mamarazzis
- «Si no pagues la hipoteca del pub, li traiem la casa al teu pare»: així es va inventar el tardeo