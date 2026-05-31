El financer del chavisme i consogre de Luis Miguel
Flora Marimón
Danilo Alfonso Diazgranados Manglano (62 anys) feia dècades que es movia entre diners, banca internacional i relacions de poder molt abans que el seu nom acabés apareixent en el cas Plus Ultra. Durant uns quants anys va ser un personatge pràcticament invisible per al públic, tot i que molt conegut en determinats cercles financers llatinoamericans. Considerat per diferents investigacions periodístiques com un dels brokers veneçolans més lligats als diners del chavisme, inversor, intermediari i operador financer, la seva trajectòria travessa Caracas, Miami, Suïssa, Nova York, Panamà, República Dominicana i Espanya.
El 2023, va saltar a les revistes del cor: el seu fill, Danilo Díazgranados Salvatierra, es va casar a la Toscana amb Michelle Salas, filla del cantant Luis Miguel. El discret financer veneçolà va passar a ser presentat com "el consogre de Luis Miguel". A Florida va obrir les seves primeres societats i va reforçar el seu vincle amb l’elit financera veneçolana al casar-se amb María Josefa (Fefi) Salvatierra, neta de Salvador Salvatierra, fundador del Grupo Unión. La seva consolidació va arribar als anys noranta i primers del 2000, com un broker especialitzat en deute, bons i operacions internacionals. L’episodi central de la seva trajectòria apareix lligat al Fonden, el Fons de Desenvolupament Nacional creat per Hugo Chávez.
