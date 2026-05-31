Garriguella estrena un mirador dedicat als 380 búnquers de la Línia Pirineus
L'alcaldessa Raquel Salas compara Garriguella amb una petita Normandia, sent el municipi amb més densitat de búnquers de Catalunya
ACN
Un nou mirador dedicat als 380 búnquers de la Línia Pirineus a Garriguella (Alt Empordà) s'ha incorporat a la Xarxa Espais de Memòria. El balcó museïtzat està ubicat a la C-252 i busca preservar la memòria relativa a la postguerra i la dictadura franquista. El conjunt patrimonial forma part de l'anomenada Línia P, una extensa infraestructura militar construïda als Pirineus entre els anys 1944 i 1957, concebuda com un sistema de fortificacions defensives destinat a protegir la frontera davant una hipotètica invasió exterior. El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, va destacar en la inauguració el valor que té un memorial com aquest en la transmissió dels valors democràtics a les noves generacions.
"Em sembla magnífic sentir que aquí s'hi porten grups d'estudiants i joves perquè és una molt bona manera de traslladar-los que la democràcia no ens ha estat regalada ni és perenne, sinó que cal lluitar per preservar-la", va comentar Espadaler. "Fer accions com aquesta és posar la memòria al servei del seu vertader objectiu: el mai més", va puntualitzar el titular de Justícia i Qualitat Democràtica.
"Garriguella és, en certa manera, una petita Normandia, sent el municipi amb més densitat de búnquers del país", va afegir l'alcaldessa, Raquel Salas. "Aquest projecte és una oportunitat magnífica de donar-nos a conèixer i de mostrar al món tot el potencial que tenim, perquè els pobles petits tenim un gran orgull i la capacitat de somiar en projectes grans i transformadors", va continuar Salas.
Per la seva banda, el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, va assenyalar que "la recuperació i adequació d'aquest espai contribueix a dignificar un patrimoni sovint desconegut i a convertir-lo en un element de dinamització cultural i territorial". "Des de la Diputació ens sentim especialment satisfets de posar el nostre gra de sorra en la segona fase del projecte, reafirmant així el nostre compromís amb la preservació del patrimoni, la memòria democràtica i la reivindicació dels espais singulars de les comarques gironines", va constatar Noguer.
La intervenció museogràfica pren forma amb l'obra Pedra dels búnquers, creada per l'arquitecta Adela Geli-Anticó. Es tracta d'una peça de formigó que recrea la topografia de Garriguella i permet interpretar visualment el sistema defensiu que va motivar la construcció dels 380 búnquers al municipi. Cada fortificació hi apareix identificada amb una iconografia específica segons la seva funció militar, i incorporada amb resina fotoluminescent, de manera que el conjunt esdevé visible també de nit, evocant una gran constel·lació.
El nou espai neix amb la voluntat de preservar i valorar la memòria democràtica, tant local com col·lectiva, i, alhora, dignificar i divulgar el patrimoni històric vinculat a aquest període. Paral·lelament, també s’està rehabilitant un dels búnquers situats al costat del mirador, que en una segona fase passarà a formar part del recorregut i del conjunt museogràfic del projecte.
