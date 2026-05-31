El Govern vol incentivar el comerç en el món rural amb 2,1 milions
EDU GIL
El Govern de la Generalitat ha llançat el programa Arrel, iniciativa destinada a revitalitzar el comerç de proximitat als municipis rurals de Catalunya amb una inversió de 2,1 milions d’euros per a aquest 2026. El projecte, impulsat pels departaments d’Empresa i Treball, i de Presidència, busca garantir l’accés a serveis bàsics, reforçar la cohesió social i combatre la despoblació.
El secretari de Governs Locals, Xavier Amor, assegura que el programa demostra "el compromís del Govern amb el municipalisme i especialment amb el món rural". Amor defensa que l’Executiu vol construir "una Catalunya sencera i plena" i destaca que l’objectiu és dotar els municipis de més recursos i serveis per millorar la seva qualitat de vida.
Petites localitats
La iniciativa s’emmarca dins de l’Estatut de municipis rurals i posa el focus especialment en les localitats que tenen menys de 1.000 habitants. Catalunya té 590 municipis rurals i 476 micropobles, que representen més de la meitat dels municipis, malgrat que tot just concentren només el 2,3% de la població.
