Hegseth ofereix armament nord-americà a Àsia contra la Xina
Adrián Foncillas
Pete Hegseth, secretari de Defensa dels Estats Units, va aterrar amb una missió delicada: accentuar prou l’amenaça xinesa per convèncer l’audiència d’adquirir armament en grans quantitats, però sense tensionar gaire la relació amb Pequín. Va transmetre els dos missatges en la seva intervenció al Diàleg de Shangri-La, principal fòrum anual de defensa d’Àsia. El continent es pregunta ara fins a quin punt continua vigent el compromís dels Estats Units, en un context de creixents distraccions.
"Hi ha una lícita alarma per l’històric creixement del poder militar xinès i per l’expansió de les seves activitats militars a la regió i més enllà", va alertar Hegseth a Singapur. "Si el Pacífic és dominat per una força hegemònica, es descosirà l’equilibri de poder. Cap país, inclosa la Xina, pot imposar la seva hegemonia i amenaçar la seguretat i prosperitat de la nostra nació i els seus aliats", va continuar. Fins aquí van arribar uns avisos d’alarma molt continguts.
Ara impera una cordialitat prudent entre les dues superpotències. Les relacions, va afirmar, "són les millors que hem tingut en molts anys i ens reunim més freqüentment amb els nostres homòlegs xinesos per mantenir obertes les línies de comunicació militar". L’any passat per aquestes dates tots dos entaulaven una descarnada guerra comercial. La derrota nord-americana va propiciar en una treva que Xi Jinping i Donald Trump van honrar setmanes enrere a Pequín. L’últim va parlar d’acords comercials "fantàstics" que encara es negocien i la retòrica combativa podria arruïnar-los. No busquen els EUA "la confrontació sinó l’equilibri" amb la Xina i unes relacions basades en "la igualtat i la reciprocitat", va repetir Hegseth. Després va interpretar el seu rol de venedor d’armes a domicili. "S’ha acabat que els Estats Units sufraguin la seguretat de nacions riques. Necessitem socis, no protectorats. No volem més aprofitats".
- Professorat i Educació signen a última hora un acord que inclou un increment salarial de 450 euros mensuals
- La jutgessa de Martorell va ordenar intervenir el telèfon de Jonathan Andic després de reobrir el cas
- Sílvia Orriols serà al balcó de l'Ajuntament de Berga durant la Patum Completa de dijous
- La Fiscalia acusa dos empresaris del Berguedà d’ordir una trama per evitar pagar més de mig milió d’euros a la Seguretat Social
- Un gran outlet de sabates a una hora de Manresa porta gangues de marques com Birkenstock, Camper o Converse
- Els perfums àrabs irrompen a Manresa: 'Són més econòmics i duradors
- Pep Guardiola es prepara per viure una temporada a Abu Dhabi i la seva separació amb Cristina Serra no té marxa enrere, segons les Mamarazzis
- «Si no pagues la hipoteca del pub, li traiem la casa al teu pare»: així es va inventar el tardeo