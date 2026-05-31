Junts obre la cursa cap a les municipals amb atacs a Aliança
Els postconvergents acusen Illa de preocupar-se més de "salvar" el PSOE de les seves "corrupteles" que dels catalans
Carlota Camps
Més de 500 càrrecs municipals de Junts, entre alcaldes, regidors i futurs candidats, es van reunir ahir a Vilafranca del Penedès, una de les capitals de comarca que el partit busca recuperar el 2027. La cita era ordinària. Segons els seus estatuts, el partit ha de reunir el seu espai municipalista dues vegades a l’any. Però la d’ahir no va ser solament una convocatòria més. Només queda un any per a les eleccions municipals, previstes per al 23 de maig, i la direcció va utilitzar la convenció per mirar de donar una imatge de força. "Ens volen apartar, però som més i anirem a més", va exclamar el secretari general de la formació, Jordi Turull.
El principal repte dels postconvergents és intentar retenir el seu domini territorial. Tot i que els socialistes van guanyar en vots el 2023, Junts és qui té el nombre més elevat d’alcaldies a Catalunya, concretament 330. I per aconseguir-ho haurà de frenar la possible fuga de vots a Aliança Catalana que auguren les enquestes. Per això, Turull va aprofitar per entrar al cos a cos amb la formació de Sílvia Orriols, a la qual es va referir com a creadora de la "por del diferent" i a qui va acusar de fomentar l’"odi, la crispació i el sectarisme". "Una cosa és parlar clar i una altra insultar", va advertir.
Però la trobada també va servir a la direcció postconvergent per arremetre contra el PSC i per enviar un avís al PSOE, especialment després dels últims casos de corrupció coneguts. Turull va acusar el president Salvador Illa d’estar més preocupat per "ajudar" i "salvar" Pedro Sánchez del "femer judicial i de les corrupteles" en què està immers que dels "problemes" i el "sofriment" dels catalans.
Enmig de la pressió iniciada pel PNB perquè Sánchez convoqui eleccions, el dirigent de Junts li va voler recordar que el Govern actual no té una majoria al Congrés. De fet, va criticar que continuï a la Moncloa fins i tot amb una "majoria parlamentària en contra".
També va acusar el Govern de deixar els alcaldes a la "intempèrie", ERC d’oblidar-se del "finançament singular" i la "recaptació de l’IRPF" i els Comuns, de viure en una "atalaia pijo-progre" que no serveix per resoldre problemes com el de l’habitatge.
Fotografia de família coixa
La fotografia unitària que el partit volia llançar amb aquesta trobada, amb protagonisme dels principals alcaldables de la formació, va quedar coixa davant l’absència del candidat a Barcelona. Turull va evitar fer referències a la qüestió durant la intervenció al conclave, l’única que es va poder sentir en obert, però era clarament l’elefant a l’habitació.
El partit no solament no va poder lluir la seva aposta per la capital catalana, sinó que la jornada es va acabar celebrant a les portes d’unes primàries que la formació ha intentat evitar durant més d’un any. A primera fila hi havia els tres aspirants que ja han anunciat la candidatura en la votació que tindrà lloc el 21 de juny: Jordi Martí Galbis, Pilar Calvo i Glòria Freixa. En canvi, qui no hi era era Josep Rius, el candidat que hauria preferit Carles Puigdemont, que va llançar la tovallola per evitar una "confrontació".
A Tarragona, la direcció treballa per evitar un escenari de primàries entre l’actual portaveu i líder de Junts a l’Ajuntament, Jordi Sendra, i l’advocat Roger Baiges. La cúpula del partit ha intentat esquivar l’opció d’una contesa internai, de fet, va arribar a explorar una candidatura alternativa amb Fede Adan, president de l’Associació contra el Càncer a Tarragona i exdirector del servei d’emergències 112 durant els atemptats del 2017. Aquest, però, va declinar la proposta.
