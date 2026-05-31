Les quadres de cavalls pura sang, l’altra cara del jutge Peinado
Les quadres dels pentinat. L’instructor del cas de la dona del president del Govern, Pedro Sánchez, ja ha consagrat com a acusada Begoña Gómez abans de dictar la interlocutòria d’obertura de judici oral contra ella, l’assistent Cristina Álvarez i l’empresari Juan Carlos Barrabés, per presumptes delictes de malversació, tràfic d’influències, i d’altres, una resolució que serà comunicada en els pròxims dies. EL PERIÓDICO revela una intensa activitat particular de les quadres de cavalls del jutge, que representen una part de la seva personalitat, la que l’uneix al ‘turf’ i als cavalls de curses
Ernesto Ekaizer
El terme ‘atac final’ en l’àmbit del ‘turf’ (hípica) és la fase d’acceleració o atropellada d’un cavall en la recta final de la cursa. És la velocitat de tancament que desplega l’equí per superar els seus competidors als metres decisius abans de la meta.
Són aproximadament les quatre de la tarda i som al famós hipòdrom París Longchamp el 14 de maig del 2026. Vuit cavalls es disputen el premi Pontarme. Vet aquí el relator:
¡Han sortit en aquesta cursa de 1.600 metres! Per a cavalls de 3 anys, es tracta del Prix de Pontarme. Una excel·lent sortida del número 2, Trinquette, que immediatament pren la davantera, amb Canalejas al seu costat, i també Persian Imp Cen, desafiat per Aurelien Lemaitre, que intenta posicionar-se. El Trinquette lidera la cursa. En tercera posició es troba Valdorcia, número 7, per davant del número 5, Canalejas, i del número 4, Romanticon, que ocupa la cinquena posició en aquest grup bastant compacte. Al final del grup hi ha Kozlovskha, número 8, un dels favorits, juntament amb Mardad Fal i Lyneham, que tanca la marxa. Imp Cen, número 6, té l’avantatge, amb Trinquette, número 2, en segona posició, Valdoricia, número 7, i Kozlovskha, número 8, al seu costat. Després trobem Canalejas, número 5, i Romanticon, el favorit d’aquesta carrera, que va endarrerit, però comença a avançar cap a l’última posició, Mardad Faltarà, número 1. A l’entrar en la llarga recta final, amb Persan Imp Cen, que encara manté l’avantatge, flanquejat per fora per Trinquette, que el pressiona, Kostofka està a l’aguait, darrere del primer cavall endarrerit, Valdorcia, i també Canalejas, que s’acosta amb facilitat, igual com Romanticon, que s’obre completament per fora, a dos-cents o tres-cents metres de la meta, potser amb Trinquette, número 2, que continua sent el millor, però, atenció, està sent atacat amb força per Canalejas, que agafa la davantera. Kostofka també és al centre, per fora, Romanticon intenta accelerar, però és el número 5, Canalejas, que després d’atropellar, lidera ara la carrera, per davant del número 8, Kozlovskha, amb Trinquette en tercera posició lluitant al costat de Romanticon, número 4. ¡El Canalejas, el número 5, aconsegueix la victòria...
Canalejas – nom de José Canalejas, polític regeneracionista liberal que va presidir el consell de ministres entre 1910-1912 i va ser assassinat per l’anarquista Manuel Pardiñas a la madrilenya Puerta del Sol – és un exemplar que segons consta en la documentació de la competició pertany a Juan Carlos Peinado García, és a dir, el jutge Peinado, titular del jutjat d’instrucció número 41 de Madrid.
Per al propietari, el premi i la subvenció (que incentiva la cria caballar a França) van sumar 44.000 euros.
La passió del jutge Juan Carlos Peinado García (Madrid, setembre del 1954) és més que un ‘hobby’, segons es desprèn de l’activitat de les quadres ‘JUAN CARLOS PEINADO GARCÍA’, ‘JUAN PEINADO’, ‘SRA. PATRICIA PEINADO’, ‘PATRICIA PEINADO’ i ‘INTERLAWYERS’.
Una quadra, en la terminologia de l’hípica, és el conjunt de cavalls que pertanyen a un mateix propietari, viver o equip de competició.
Les eugades esmentades Sra. PatriciaPeinado' i 'Patricia Peinado' figuren com a propietat de Patricia María Peinado Toledo (regidor de Zona sud pel Partit Popular de l’actual govern de l’Ajuntament de Pozuelo de Alarcón a Madrid), filla del magistrat Juan Carlos Peinado García.
‘Juan Peinado’ es refereix a Juan Carlos Peinado Toledo – fill de Juan Carlos Peinado García –, que apareix només com a criador a Haras Des Fontaines, 17 Chemin Des Fontaines, 65190 Mascaras, un establiment eqüestre professional històric especialitzat en la reproducció, naixement, pupilatge (allotjament) i cura de cavalls de carrera pura sang que dirigeix el professional francès Thierry Abadie en una zona de pastures d’alta qualitat, veterinaris i personal qualificat. Està situat a la regió d’Occitània, departament d’Alts Pirineus.
Les primeres carreres de què es té constància es corresponen amb la quadra de Patricia Peinado (filla de Juan Carlos Peinado García) disposant de l’historial amb enllaços a carrera, cavall i agents relacionats.
La carrera en qüestió es va celebrar el 15 d’agost del 2005 a l’hipòdrom de Sant Sebastià per l’exemplar Road Far Fast. Aquesta carrera sembla representar l’inici de l’activitat de competició de les quadres. Activitat en la qual, si s’atén les xifres econòmiques, sembla respondre més a una gestió empresarial o explotació econòmica que a una mera ocupació recreativa o d’oci.
El nombre de carreres disputades per les cinc quadres relacionades amb Juan Carlos Peinado García indiquen que els exemplars de ‘Juan Carlos Peinado García’ han corregut 91 carreres des del 12 de maig del 2014 fins al 14 de maig del 2026.
En concret, des del 28 de novembre de.2024 fins al 5 de maig del 2026 hauria corregut 58 carreres.
La quadra ‘Juan Peinado’ ha corregut 121 carreres des del 6 de desembre del 2008 fins al 23 de maig del 2019.
La quadra ‘Interlawyers’ ha corregut 4 carreres des del 29 de juny del 2014 fins al 8 de setembre del 2019.
La quadra ‘Sra. Patricia Peinado’ ha corregut 83 carreres des del 6 de desembre del 2015 fins al 2 de setembre del 2023.
I, finalment, la quadra ‘Patricia Peinado’ ha corregut tres carreres des del 17 de juny del 2016 fins al 9 de juny del 2019.
D’acord amb les dades plasmades en un full realitzat a l’entrecreçament de les quadres examinades per El Periódico, el nombre total de competicions eqüestres de les cinc quadres relacionades amb Juan Carlos Peinado García haurien assolit les 271 carreres durant un període superior a vint anys dedicats al turf.
Des que el jutge Peinado ha adquirit notorietat pública, arran del començament de la seva investigació de Begoña Gómez, dona del president del Govern Pedro Sánchez, l’abril del 2024, la quadra anomenada ‘Juan Carlos Peinado García’ ha competit en 58 carreres des del 28 de novembre del 2024 fins al 14 de maig del 2026, de la qual Canalejas en va sortir vencedor.
La quadra ‘Sra. Patricia Peinado’, filla de Juan Carlos Peinado García, hacorregut 83 carreres des del 6 de desembre del 2015 fins al 2 de setembre del 2023, havent corregut en aquesta última data la iegua Olivenza a l’hipòdrom La Teste de Buch situat a la regió de Nova Aquitània, a França.
Això contrastaria amb el següent fet: en la seva declaració de béns, activitats i renda de Patricia María Peinado Toledo, com a regidor de zona sud, presentada a l’Ajuntament de Pozuelo de Alarcón de la Comunitat de Madrid en data 28 de juliol del 2023 no esmenta ser propietària de cap cavall o eugua.
Els noms assignats als cavalls i eugues que han integrat el patrimoni equatorià vinculat, d’una manera o una altra forma, a Juan Carlos Peinado García, són suggerents. Així, apareixen noms històrics que rememoren el nom escriptors i polítics. Aquest és el cas de Campomanes, Pemán, Valle Inclán, Galdós, Azorín, Unamuno i Baroja.
La vinculació de les diferents quadres apuntades està reflectida en el traspàs d’alguns exemplars i pel nom de preparadors o entrenadors.
Alguns exemples: els cavalls Stonebridge, Pemán, Café Theatre, Mirlo Blanco, La Adrada [municipi del sud d’Àvila on el jutge Peinado té un xalet] i Azorín, que es repeteixen en diferents quadres.
En el període comprès entre el 6 de desembre del 2008 al 14 de maig del 2026 les quadres analitzades han tingut registrats no menys de 25 cavalls. Amb tot, la xifra seria superior.
Quant al nom de preparadors o entrenadors – A. C., C. Alonso i R. Martín–, en particular, segons s’esmenta al Butlletí Oficial de les Carreras de Caballos de Galope n.o 24 de data 2 de juny del 2017 editat per Jockey Club Español, el 24 de maig del 2017 el cavall Pemán canvia de la quadra ‘Juan Peinado’ a la quadra ‘Interlawyers’ i en la mateixa data l’exemplar Mirlo Blanco canvia de la quadra ‘Juan Peinado’ a la denominada ‘Patricia Peinado’.
Es dona la circumstància, conforme a la informació disponible, que en les competicions han coincidit la participació de dos cavalls pertanyents a dues quadres diferents, o bé d’aquesta, però amb diferent denominació.
Això va passar, per exemple, el dia 3 de març del 2018 a l’hipòdrom Bordeaux Le Bouscat, al districte de francès de Bordeus, en la qual van competir els exemplars Stonebridge en el premi Prix du Taillan per la quadra ‘Juan Carlos Peinado García’ i l’exemplar Baroja per la eugaada ‘Juan Peinado’ en la carrera pel premi Prix Du Merlot’.
El 27 d’agost del 2017 també hi va haver aquesta competència. A l’hipòdrom de Sant Sebastià els cavalls Valle Inclán van competir pel premi Gran Casino Bilbao sota la tutela de la quadra ‘Juan Peinado’, i Pemán ho va fer pel premi Lankorpe Indústria Gràfica, amb els colors de la quadra de ‘Juan Carlos Peinado García’.
Al llarg dels anys dels quals es disposa de registres es constata que les quadres ‘Juan Carlos Peinado García’, ‘Juan Peinado’, ‘Sra. Patricia Peinado' i 'Interlawyers' han corregut en instal·lacions hípiques d’Espanya i França.
Així, a La Zarzuela, per exemple, en data 29 de juny del 2014 va tenir lloc la carrera de la quadra Interlawyers, o dues carreres més de la ‘Juan Peinado’ els dies 2 de juliol del 2017 i el 12 de març del 2017. Per part de la quadra ‘Patricia Peinado’ també van córrer a la Zarzuela els dies 14 d’abril del 2019 i el 5 de maig del mateix any. L’activitat eqüestre de Juan Carlos Peinado García i en igual mesura la de la seva filla Patricia Peinado s’ha desplegat al llarg de més de vint anys.
En alguns casos, mitjançant l’ adquisició d’exemplars fora d’Espanya, per exemple a Irlanda, on s’haurien comprat dos poltres posteriorment batejats com Espronceda, pertanyent a la quadra ‘Juan Carlos Peinado García’, i l’exemplar Campomanes, també de la quadra Juan Carlos Peinado García, que a l’enllaç apareix associat als colors d’‘Interlawyers’.
Ara bé, aquestes adquisicions van ser canalitzades a través de la quadra ‘Interlawyers’.
Una cosa semblant sembla passar amb el cavall Canalejas, guanyador de la carrera del 14 de maig a l’hipòdrom de París Longchamp. En una carrera anterior, de la qual existeixen imatges en què se’l pot veure, va córrer amb els colors d’‘Interlawyers’ (verd i taronja). Va ser el 22 de juny del 2025 al Prix Montoulieu a l’hipòdrom de Tolosa.
En la temporada estiu 2017, jornada tretzena, a l’hipòdrom de Sant Sebastià, el dia 27 d’agost, hi ha una acta de les carreres en què es recull: «Aquests comissaris acorden sancionar la CDA.INTERLAWYERS amb 75 € per córrer amb colors diferents als declarats, sent reincidents en la temporada. Tot això en virtut de l’article 142 (apartat 2n/paràgrafs III i IV).
No és certament fàcil saber amb quina indumentària han de córrer d’acord amb el tràfec d’exemplars entre unes quadres i d’altres, tot i que totes estiguin relacionades.
El nombre més gran de carreres s’haurien realitzat al país veí, França, molt probablement, o almenys en part, per la quantia dels premis, considerablement més elevats que a Espanya.
Conforme a la informació disponible al portal france-galop.com ( el portal oficial de France Galop és la plataforma digital de l’entitat que gestiona i organitza les carreres de cavalls de galop a França) s’obtenen les dades corresponents als premis econòmics aconseguits.
En concret, dels diferents enllaços a què es pot accedir sobre la quadra ‘Juan Carlos Peinado García’, surt la següent informació sobre els premis aconseguits en els exercicis 2025 i 2026, i que tret de serien els següents:
- Any 2025 subsidi + bonificació per propietat: 104.393 euros.
- Any 2026 subsidi + bonificació per propietat: 119.496 euros.
L’import total de premis en el període 2025-2026 seria, fins a aquest moment, de 223.889 euros.
En l’exercici 2025 la quadra ‘Juan Carlos Peinado García’ ha sigut titular de sis cavalls al circuit francès i a l’exercici 2026 el número puja a vuit.
En relació amb la quadra ‘Juan Peinado’ en el període comprès entre el 2005 – 2018 l’import total de premis ha sigut de 349.864 euros.
Pel que fa a la quadra de ‘Patricia Peinado’ en el període 2016-2022, l’import de premis ha sigut de 193.107 euros.
Si se sumen totes les quantitats percebudes en concepte de premis en el conjunt de les quadres analitzades ha sigut de 766.860 euros. Només en circuit francès. Caldria afegir, doncs, els premis obtinguts a Espanya per a cada una de les quadres.
El jutge Peinado va sol·licitar el 2023, amb 69 anys, la pròrroga que obliga tots els jutges a jubilar-se als 70 anys. La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va autoritzar en la seva reunió de l’11 de gener del 2024 aquesta pròrroga fins als 72 anys, que el jutge complirà pròxim 27 de setembre.
Un tema del turf, mira per on, va recaure en el seu jutjat. L’octubre passat, el jutge va admetre una querella de Cayetano Martínez de Irujo contra el president de la Reial Federació Hípica Espanyola, Javier Revuelta, per delicte de prevaricació, frau electoral i falsedat documental en les eleccions celebrades el 2025. L’11 de març passat, Peinado va citar els imputats a prestar declaració el 5 d’octubre. És a dir: una data posterior a la seva jubilació, el 27 de setembre, quan, segons s’ha apuntat complirà 72 anys.
Amb tot, s’ha conegut aquesta setmana una interlocutòria en què el jutge Peinado ha decidit arxivar el cas. Ha acordat, seguint el criteri de la Fiscalia de Madrid, el sobreseïment provisional.
