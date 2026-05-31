El jutge de Plus Ultra indaga si el cap de la Policia a les Canàries va esborrar una fitxa
Kiko Diazgranados, fill d’un broker del chavisme, va ser detingut a Espanya amb documents falsos / Amb la neteja dels antecedents es va tapar informació als EUA, país on havia de viatjar
B. T. GARCÍA
El magistrat de l’Audiència Nacional José Luis Calama, responsable del cas de corrupció Plus Ultra, investiga si el cap superior de Policia Nacional de les Canàries, Jesús María Gómez Martín, va netejar els antecedents policials de Francisco Alfonso Diazgranados Salvatierra, conegut com Kiko, fill menor de l’empresari milionari veneçolà i broker del chavisme Danilo Diazgranados Manglano.
La Unitat Central de Delinqüència Econòmica (UDEF) i Anticorrupció van posar el focus en Gómez Martín i en els seus presumptes vincles amb els involucrats en la trama de l’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero després de trobar converses entre Diazgranados i el seu advocat, Miguel Palomero de Juan. La relació del comissari Gómez Martín i l’organització es remunta al període de juny del 2019 i març del 2020, quan era cap de Barajas.
Segons la documentació del sumari del cas, a què ha tingut accés La Provincia/Diario de Las Palmas, els missatges revelen els contactes que Palomero mantenia amb el comandament policial perquè deixés favor o servei Danilo Diazgranados. UDEF i Anticorrupció ressalten dues converses, que poden ser constitutives dels delictes de tràfic d’influències i suborn relacionats amb funcionaris policials i fins i tot amb autoritats judicials.
Una fa referència als "tràmits per impedir la continuïtat en un procediment penal per falsedat documental" contra Francisco Diazgranados, Kiko. El delicte, segons assenyalen els investigadors, hauria d’haver continuat en els jutjats de Madrid.
L’arrest
L’incident del fill petit de Diazgranados a què fan referència va passar el 27 de maig del 2019, quan Kiko va ser detingut en el control de fronteres d’un vol Madrid-Miami amb documentació falsa. Anticorrupció remarca en el seu informe les accions portades a terme per l’organització per paralitzar el procediment penal "tocant" a autoritats situades en "molt alts nivells" de l’àmbit administratiu i del judicial. I afegeix: "Així com les accions d’aquesta mateixa organització dirigides a l’esborrament d’informació negativa de Kiko al nivell de les autoritats de l’Ambaixada dels Estats Units, que li poguessin impedir viatjar de nou a aquest país".
Si la seva fitxa policial sortia a la llum, els EUA no li aprovarien els tràmits necessaris per poder entrar al país. L’organització ho va impedir. En aquesta data, Gómez Martín era el comissari del lloc fronterer de l’aeroport Adolfo Suárez Madrid Barajas i és per això que se l’investiga.
Un any i mig després de la detenció, Diazgranados parla amb el seu advocat. El 4 de novembre del 2020, Palomero escriu al seu client, el broker chavista:
–La reunió d’avui amb el comissari ha sigut molt fructífera. Acabo de parlar amb el Kiko, digues-li que t’ho expliqui.
–Que bé –contesta Diazgranados– l’hi preguntaré.
–Sembla que ahir es va acabar aclarint tot i s’ha netejat l’expedient de Kiko.
Diazgranados s’alegra de la notícia que beneficia el seu fill. "Quina cosa més bona", respon al seu advocat. I l’afirmació d’aquest introdueix de nou en la conversa a l’ara cap superior de les Canàries:
–La veritat és que Jesús s’està portant meravellosament.
–Bé, nosaltres també ens portem amb ell.
La troballa en un ordinador
Després de trobar aquests missatges en un ordinador al despatx de Palomero, el 24 d’octubre del 2024, Anticorrupció deixa clara la seva postura: "Són converses o contactes a nivell operatiu judicial que haurien de ser valorats". I així farà el jutge Calama, que ha acordat l’obertura de dues peces separades per a la investigació que assenyalen al cap superior de les Canàries i que obraven en poder de la titular de la plaça 15 d’instrucció del Tribunal de Instància de Madrid, Esperanza Collazos, primera jutge del cas Plus Ultra, i que es va inhibir a l’Audiència Nacional.
Els presumptes favors del comissari en cap als membres de la trama no es van limitar a l’expedient del fill de Diazgranados. Els investigadors apunten a converses compatibles amb l’afavoriment d’activitats comeses a l’aeròdrom de Cuatro Vientos, a Madrid, "la naturalesa il·lícita i abast estan per determinar", i l’arribada de persones pròximes a Diazgranados sense que passessin pels controls de duanes.
A canvi d’aquests favors, registrats al xat Danilo España, el comissari en cap va obtenir presumptes gratificacions. "Són freqüents els regals, particularment d’ampolles de vi d’alta gamma", diu la UDEF. En aquests obsequis que feia l’empresari veneçolà, Anticorrupció posa al mateix nivell l’expresident Zapatero, Julio Martínez Martínez (el seu presumpte testaferro) i el comissari Gómez. "Els complimenta de manera recurrent", recalca. Anticorrupció remarca un presumpte pagament de 7.000 euros que va poder rebre el cap superior.
Subscriu-te per seguir llegint
- Professorat i Educació signen a última hora un acord que inclou un increment salarial de 450 euros mensuals
- La jutgessa de Martorell va ordenar intervenir el telèfon de Jonathan Andic després de reobrir el cas
- Sílvia Orriols serà al balcó de l'Ajuntament de Berga durant la Patum Completa de dijous
- La Fiscalia acusa dos empresaris del Berguedà d’ordir una trama per evitar pagar més de mig milió d’euros a la Seguretat Social
- Un gran outlet de sabates a una hora de Manresa porta gangues de marques com Birkenstock, Camper o Converse
- Els perfums àrabs irrompen a Manresa: 'Són més econòmics i duradors
- Pep Guardiola es prepara per viure una temporada a Abu Dhabi i la seva separació amb Cristina Serra no té marxa enrere, segons les Mamarazzis
- «Si no pagues la hipoteca del pub, li traiem la casa al teu pare»: així es va inventar el tardeo