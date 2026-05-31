L’Iran deixa els EUA sense munició defensiva
La guerra a l’Iran ha compromès la seguretat dels aliats dels EUA a Europa i Àsia, en particular Ucraïna i Taiwan. Davant l’escassetat d’interceptors, Zelenski ha demanat més míssils defensius per frenar els atacs de Rússia sobre Kíiv, mentre Taipei afronta retards en l’entrega d’armes.
Mario Saavedra
La guerra dels EUA contra l’Iran ha agreujat l’escassetat mundial de sistemes de defensa antimíssils i ha posat sota pressió Washington i els seus aliats, des d’Ucraïna fins a Taiwan.
Segons una anàlisi citada pel mitjà nord-americà Axios, el ritme de consum d’interceptors ha superat àmpliament la capacitat de producció de la indústria nord-americana, cosa que podria generar un dèficit prolongat durant diversos anys. El problema s’ha tornat crític després de l’ús intensiu d’interceptors de sistemes Patriot i THAAD al Pròxim Orient. L’Iran ha llançat atacs precisos contra les bases dels EUA als països aliats del Golf, de l’Aràbia Saudita a Qatar o els Emirats Àrabs Units, a més d’Israel.
"No hauríem d’estar utilitzant interceptors d’un milió de dòlars per abatre drons de 20.000. Al final, acabes esgotant-ne les reserves", resumeix a preguntes d’EL PERIÓDICO el senador demòcrata nord-americà Rubén Gallego en una trobada organitzada pel Reial Institut Elcano. "Tenim els diners per reposar-los, però no temps. És un reflex de com de malament va estar aquesta guerra en tots els aspectes, especialment en l’àrea defensiva".
Segons l’últim informe del Center for Strategic and International Studies (CSIS), les reserves nord-americanes d’interceptors no podrien recuperar-se completament abans del 2029, fins i tot considerant l’augment rècord del pressupost de defensa impulsat per l’Administració Trump.
Els EUA van rebre únicament 172 interceptors Patriot l’any fiscal 2026, malgrat que en la guerra amb l’Iran n’haurien arribat a fer servir més de 1.000.
"És molt significatiu que els EUA hagin arribat tan al límit en unes quantes setmanes de guerra i contra un adversari de tercera categoria com l’Iran, que no és ni la Xina ni Rússia", opina a aquest diari Guillermo Pulido, analista de defensa i autor de Disuasión multiinestable. El poder igualador de la precisión y la guerra de salvas en la tercera era nuclear.
Segons aquest expert, el problema de fons està en la desfasada planificació militar de les forces nord-americanes.
Durant la Guerra Freda, els EUA tenien una indústria de defensa preparada per a conflictes llargs, amb un consum massiu de munició i material, com va passar en les guerres de Corea o el Vietnam. Després va arribar un procés de consolidació empresarial: es va passar de 75 empreses de defensa el 1980 als cinc grans conglomerats actuals: Lockheed Martin, Boeing, Raytheon...
Menys empreses, menys fàbriques i una altra concepció de la guerra: s’esperaven conflictes breus. N’hi havia prou amb acumular munició a poc a poc durant anys per cobrir aquest escenari.
L’Iran va detectar aquest punt feble dels Estats Units i va prioritzar l’acumulació de míssils en lloc d’una gran força aèria o naval. Es va preparar per a una guerra de salves, on el clau és la capacitat de sostenir un intercanvi intens de munició, en paraules de Pulido. Teheran sembla haver aconseguit el seu objectiu: esgotar les defenses del seu adversari.
Desestabilització
"Tot això ha desestabilitzat els nostres aliats a Taiwan i Corea del Sud, perquè estem retirant part de les seves capacitats defensives per dirigir-les a aquesta guerra", afirma Gallego. "És una altra prova de fins a quin punt aquesta guerra va estar mal pensada; Ucraïna feia molt temps que ens oferia ajuda [antidrons]. Va ser una mostra d’ego al més alt nivell no acceptar aquesta ajuda".
Mentrestant, el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, demana urgentment més míssils defensius per fer front als atacs russos. Remarca que Ucraïna depèn gairebé per complet dels sistemes Patriot nord-americans per interceptar míssils balístics. Aquesta setmana, la capital, Kíiv, ha patit un dels pitjors atacs russos, amb 90 míssils i 600 drons.
La pressió també afecta Taiwan, que tem un conflicte amb la Xina i pateix retards en el subministrament d’armes dels EUA.
