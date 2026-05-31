Congrés de les Joventuts Socialistes
Sánchez promet donar la batalla i demana temps: «Tot i que maniobrin, anirem fins al 2027 i més enllà»
El president del Govern carrega contra l’«oposició tramposa» que mira de fer caure el seu executiu amb «males arts»
Impuls al finançament autonòmic i gestos amb els socis: el pla de Sánchez per guanyar temps fins a l’estiu davant la tempesta judicial
Els ministres de Sumar exigeixen al PSOE que prengui mesures davant el setge judicial: «La seva seu no pot continuar sent un llast per a la majoria progressista»
Sara González
«El seu temps s’ha acabat», va proclamar Pedro Sánchez l’1 de juny del 2018 adreçant-se a Mariano Rajoy sota l’argument que la corrupció era una «amenaça per a l’estabilitat» d’Espanya. Vuit anys després, el president del Govern és en la corda fluixa assetjat per les causes judicials que han sembrat la sospita en el PSOE i en el seu entorn familiar, una ombra que ha arribat fins i tot a la figura de José Luis Rodríguez Zapatero. Però lluny d’arria veles, ell no dona per esgotat el seu rellotge polític i està disposat a solcar la maror contra vent i marea. Ho ha deixat clar abrigat per les joventuts socialistes, davant les quals s’ha compromès no només a no donar «per perduda cap batalla», sinó a continuar governant fins al 2027 malgrat les «maniobres» d’una oposició que ha titllat de «tramposa».
La banda sonora escollida per a la seva entrada en la clausura del congrés de les Joventuts Socialistes d’Espanya, la cançó ‘Los perros’ d’Arde Bogotà, ja era tota una declaració d’intencions, una evocació al ‘gos Sanxe’ que va fer fortuna el 2024 després dels cinc dies de reflexió que el van portar a prometre que ressorgiria de les cendres per boxejar amb el que va denominar «la màquina del fang». Ara, sense parèntesi pel mig i amb més pressió dels tribunals, ha pujat al faristol per deixar clar que la seva recepta passa pel «temps, la determinació i l’acció».
El secretari general del PSOE i president del Govern,
, protagonitza l’acte central del Congrés de Joventuts Socialistes d’Espanya (JSE). El líder socialista acompanya l’organització juvenil en un esdeveniment massiu a Madrid, dissenyat per llançar un missatge de força i cohesió interna. L’acte de clausura del 27è Congrés Federal de Joventuts Socialistes se celebra a la Seu Confederal d’UGT, ubicada a l’avinguda d’Amèrica, a Madrid.
Aquest congrés marca un relleu històric en la formació juvenil de Ferraz. Després de la sortida de l’anterior secretari general, Víctor Camino, Aránzazu Figueroa es converteix en la primera dona a liderar les Joventuts Socialistes, cosa que afegeix un fort missatge de renovació i igualtat al discurs del partit.
L’esdeveniment, que coincideix amb la commemoració del 120è aniversari de l’organització juvenil, és de vital importància per al PSOE a causa del convuls escenari polític en el qual s’emmarca, després dels últims escàndols de corrupció i les recents investigacions judicials que esquitxen l’expresident
.
Vuit anys de presidència
El vuitè aniversari que es complirà aquest dilluns des que per primera vegada triomfés la moció de censura contra un president del Govern en l’actual període democràtic i situés Pedro Sánchez al capdavant de l’Executiu coincideix amb una de les etapes més delicades de tot el seu mandat.
Va ser l’1 de juny del 2018 quan el Congrés dels Diputats va aprovar aquesta moció que desallotjava Mariano Rajoy del palau de la Moncloa després que, l’endemà, Sánchez prometés el seu càrrec davant del rei.
La iniciativa que el va propiciar va ser presentada pel
després de conèixer-se la sentència del cas Gürtel, que condemnava el Partit Popular com a entitat jurídica per lucrar-se amb una trama de corrupció.
- Professorat i Educació signen a última hora un acord que inclou un increment salarial de 450 euros mensuals
- Un gran outlet de sabates a una hora de Manresa porta gangues de marques com Birkenstock, Camper o Converse
- «Si no pagues la hipoteca del pub, li traiem la casa al teu pare»: així es va inventar el tardeo
- Un vehicle de paisà dels Mossos caça 28 motoristes realitzant avançaments prohibits a la Llosa del Cavall
- Un ferit i un cotxe incendiat en una topada frontal a la C-55 entre Clariana i Riner
- Josep Sánchez Llibre: 'Avui amb un salari de menys de 2.000 euros és difícil arribar a final de mes
- Pep Guardiola es prepara per viure una temporada a Abu Dhabi i la seva separació amb Cristina Serra no té marxa enrere, segons les Mamarazzis
- Dos rescats de muntanya en menys de 30 minuts aquest dissabte a la Catalunya central