La popularitat del president Petro impulsa la candidatura d’Iván Cepeda a Colòmbia
El president d’esquerres té un nivell d’acceptació pròxim al 50% després de gairebé quatre anys de gestió tempestuosa
Abel Gilbert
Després d’haver passat moments tempestuosos durant la seva gestió, la primera d’un president d’esquerres a Colòmbia, Gustavo Petro arriba als comicis d’aquest diumenge amb una certesa: el seu Govern serà també plebiscitat i, tot i que ell no competeix a les urnes, pot traspassar a Iván Cepeda, el candidat oficial, un cabal de vots significatiu. «Petro va humiliar Colòmbia. Davant aquesta situació només queda afrontar les urnes amb fermesa i determinació. Diumenge vinent, el país ha de llegir adequadament el moment polític», va demanar l’exfiscal Francisco Barbosa, com si el president fos el postulant.
En les últimes setmanes, ha intentat posar-lo en relleu i el diari de Bogotà ‘El Tiempo’ s’ha queixat, a través d’un editorial, del protagonisme del mandatari durant la campanya. La participació ha sigut «evident i desafiadora» i, sens dubte, «inacceptable» per haver esborrat «els límits que la Constitució i la llei imposen a qui ocupa la direcció de l’Estat». Petro havia compartit en les xarxes socials vídeos del tancament de campanya de l’abanderat del Pacte Històric, favorit en les enquestes prèvies a la contesa. «De sobte guanyem nosaltres les eleccions», va escriure, i aquest text en primera persona, aliè a tota neutralitat, li va obrir una investigació a la Cambra de Representants per presumpta intervenció política. «Tot això és molt greu», va remarcar la publicació.
El rerefons de la molèstia d’El Tiempo i altres mitjans sembla, no obstant, relacionar-se amb una cosa que fa un any no estava en els càlculs dels analistes: el creixement de la popularitat del president, que a l’agost s’acomiadarà del poder. A finals del 2023, la figura de Petro era rebutjada pel 66% dels entrevistats per la consultora Invamer. La mateixa firma va detectar mesos enrere que la popularitat del president és pròxima al 50%,tres punts més que l’índex de desaprovació. Altres mesuraments de Guarumo i EcoAnalítica ofereixen xifres relativament similars. A partir d’aquesta evidència, Petro, contra el que podia esperar-se, no s’ha convertit en un nom que Cepeda ha d’evitar, sinó tot el contrari. L’actual Govern, ha repetit l’aspirant oficialista, és un punt de partida que permet continuar avançant pel mateix camí.
El canvi de la ponderació de Petro per part d’un sector de la societat obeeix a algunes mesures, com l’increment del salari mínim d’un 23%,que l’ubica en gairebé 400 euros. El reben 2,4 milions de ciutadans. Colòmbia va tenir el 2025 una inflació del 5,68% anual. L’economia va créixer un 2,2% i l’atur es manté per sota del 9%,el nombre més baix des que va començar el segle. Una reforma agrària promoguda contra vent i marea va entregar més de dos milions d’hectàrees a comunitats rurals. Els bons preus internacionals del cafè i el cacau afavoreixen aquesta conversió en el camp.
A l’assumir la presidència l’exguerriller, la pobresa era del 13% i el 2026 s’ha reduït tres punts: prop d’1,6 milions de persones van sortir d’aquesta condició i 2,5 milions, de situacions de fam. La reforma laboral, qüestionada en el seu moment per les patronals, va reduir la jornada de treball i va elevar els recàrrecs per hores extra. Queda com una assignatura pendent reduir la informalitat al mercat de treball: gairebé un 55% dels colombians estan fora del circuit legal de l’ocupació.
L’oposició no ha deixat d’afirmar que aquests assoliments que proclama l’administració d’esquerres se sostenen sobre la base d’una forta erogació per part de l’Estat. El dèficit fiscal és del 6,4% del PIB. Els candidats de dreta Abelardo de l’Espriella i Paloma Valencia, amb possibilitats desiguals de passar al segon torn, adverteixen que, en cas d’accedir al palau de Nariño, l’ajust serà inevitable. Recorden, a més, que el creixement del consum no ha redundat en més inversions.
El Govern reivindica altres fites: una confiscació rècord de cocaïna, pròxima a les 3.410 tones, una reducció del 39% en la desforestació nacional i la cancel·lació total d’un deute de 5.400 milions amb el Fons Monetari Internacional (FMI) que havia contret el seu antecessor de dretes, Iván Duque.
Les assignatures pendents
Petro va convertir la transició energètica en un eix de la política econòmica i ambiental de Colòmbia. Per al portal La Silla Vacía, es va tractar d’«un canvi discursiu enorme davant el 2022», quan aquest tema era merament tècnic. De moment, l’entrada de noves fonts netes no ha baixat els preus de l’energia. Però, en el camí, «es va donar un històric augment de les energies solars que contrasta amb el pobre avenç de les eòliques». El president va posar un decidit èmfasi en la lluita contra el canvi climàtic i va expressar el seu compromís de reduir en un 51% els gasos que causen l’escalfament global per al 2030. Colòmbia va ser l’amfitrió de la primera conferència internacional per deixar enrere els combustibles fòssils. La dreta ha avisat que, en cas de guanyar, erradicarà aquesta orientació de l’Estat.
La violència urbana i rural continua sent un llast a Colòmbia. L’anhelada «pau total» amb els grups armats de tot signe polític no ha donat els seus fruits. El sistema de salut no ha millorat, i aquests són punts febles d’aquests anys que poden restar adhesions a Cepeda. El candidat va haver de prometre ser «implacable» amb eventuals fets de corrupció. Va ser una manera subtil de prendre distància d’alguns incidents que van esquitxar l’actual Govern. Petro pot, no obstant, vantar-se d’haver evitat per a Colòmbia un escenari similar al de Veneçuela després de la captura de Nicolás Maduro per part d’un comando especial nord-americà. Les relacions van arribar a un punt extrem de tensió que li va fer témer el pitjor al president. La seva trobada el febrer amb Donald Trump a Washington va permetre evitar l’escenari tan temut i, a més, la prescindència del magnat republicà en les eleccions. L’esquerra temia una intervenció explícita, com va passar a Hondures.
