Festa de la Rosa a Tarragona
Illa reivindica Sánchez com a «referent moral» i demana un tancament de files: «Nosaltres, al seu costat»
El president de la Generalitat anima a «no tenir por» de la justícia i demana al PSC «no rendir-se» davant els que pretenen arribar al poder «costi el que costi» després d’una setmana marcada per les causes judicials que assetgen el PSOE
Sánchez promet donar la batalla i demana temps: «Tot i que maniobrin, anirem fins al 2027 i més enllà»
Sara González
«Nosaltres, al costat del president Pedro Sánchez». Amb aquestes paraules, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha ordenat al seu partit mantenir estretes les files sense vacil·lacions conscient que aquesta setmana s’ha viscut amb angoixa entre els càrrecs del partit. La seva aposta és que en el PSC no hi pot haver cap dubte, que no estaria on està en aquests moments si no fos pel lideratge de Sánchez, de manera que ha reivindicat que se li faci costat i que ningú doni res per perdut ni tingui «por de la justícia». Ho ha fet enaltint el que representa per al socialisme i elevant-lo a «referent moral i de dignitat al món» davant els que proven d’arribar al poder «costi el que costi i al preu que sigui».
Exercint com un dels seus més fidels escuders, el president està alineat amb el missatge del PSOE i de Sánchez que no hi ha casualitats que expliquin la hiperactivitat dels tribunals i que, per tant, el que hi ha darrere és una intencionalitat política per fer caure el Govern. Per això, Illa ha tornat a esgargamellar-se a la Festa de la Rosa del partit a Tarragona per advertir els seus rivals polítics que no se’n van «ni a doblegar ni a rendir». Ha reconegut que la setmana ha sigut «intensa i complexa» i que els socialistes han hagut d’escoltar coses «molt dures», però ha cridat els seus a no sucumbir al desànim i a creure en la justícia quan, ha reconegut, «es fa difícil».
«Respecte» per la presumpció d’innocència
«Davant el que ha passat en els últims dies, respectem la justícia, no li tenim cap por, i això significa demanar respecte per l’estat de dret i per la presumpció d’innocència», haassegurat sabent com ha impactat especialment en la militància que José Luis Rodríguez Zapateroestigui a l’ull de l’huracà per presumpta corrupció. Insuflar moral just quan la maquinària del PSC comença a activar-se per a les eleccions municipals ha sigut la principal comesa del primer secretari, així com proclamar als quatre vents que la seva confiança en Sánchez es manté intacta.
Per a això, els ha demanat que recordin el significat de les sigles que representen. I una manera gràfica de fer-ho és contraposar-lo al que representa el PP i, molt particularment, José María Aznar. «Alguns s’han adonat que Feijóo no acaba de tirar i allà apareix Aznar», ha etzibat advertint que són els populars els que volen «conquistar el poder costi el que costa, al preu que sigui i posant en risc les institucions». La seva afirmació ha estat sincronitzada amb la de Sánchez, que en el congrés de les Joventuts Socialistes també ha situat l’expresident com la mà negra que està manejant els fils polítics, judicials i mediàtics en contra del Govern.
El que està en joc, ha relatat Illa, és dues maneres de concebre Espanya i la política. La primera, la dels socialistes, amb la «pluralitat i la diversitat» per bandera; i la segona, la dels populars, la que busca «anul·lar» aquesta diversitat amb la «imposició». El president ha demanat als seus que siguin conscients del que està en joc com a esperó per no deixar-se arrossegar per «el que diuen els altres» i les peticions d’eleccions anticipades.
Amb «coratge» i sense «soroll»
Posant el focus a Catalunya, el cap de la Generalitat ha recordat els dos últims èxits que ha aconseguit el seu Govern. El primer és un pacte de pressupostos que superarà la primera prova del cotó dijous que ve al Parlament. I el segon és el preacord amb els sindicats educatius que els docents estan pendents de ratificar, però que ha aconseguit encarrilar un conflicte que s’arrossegava des de feia mesos. Illa ha promès continuar exercint amb «coratge» i al marge del «soroll». Toti que a la vista està que en moltes ocasions els decibels són més alts pel que passa a Madrid en aquests moments que pel que es cou a Barcelona. Davant d’això, ha conclòs, només queda avançar «amb un somriure» malgrat tot.
