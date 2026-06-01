Educació xifra en un 10,75% el seguiment de la vaga de docents a Girona i la Catalunya Central
A les cinc de la tarda havien comunicat les dades el 82,46% dels centres afectats per la protesta
ACN
Barcelona
El Departament d'Educació ha xifrat en un 10,75% el seguiment de la vaga de docents d'aquest dilluns a Girona i la Catalunya Central amb dades facilitades pel 82,46% dels centres de treball amb personal afectat a les 17.00 h. Es tracta de la primera aturada després de l'acord que la Conselleria va assolir divendres amb els sindicats majoritaris del col·lectiu. Avui estaven cridats a l'aturada el personal docent i el personal laboral dels centres públics i del Departament d'Educació i FP. També estaven convocats a la protesta altres col·lectius sobre els quals la Conselleria no té dades, com ara el personal de centres d'altres titularitats, el personal de neteja, el de cuina o el de monitoratge, entre altres.
