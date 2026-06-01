ERC activa l’elaboració de la llista electoral per a les generals en ple conflicte amb Rufián

Quim Bertomeu
ERC celebrarà dissabte un Consell Nacional en el qual posarà en marxa la maquinària del partit de cara a les eleccions generals que s’han de celebrar, com a molt tard, el juliol de l’any que ve. El partit independentista activa el procediment per elaborar les llistes electorals en un moment de tensió amb el seu líder al Congrés, Gabriel Rufián. La formació d’Oriol Junqueras continua confiant en Rufián perquè sigui de nou el pròxim candidat, però rebutja el front d’esquerres amb altres partits que promociona el diputat republicà. Aquesta qüestió fa mesos que enrareix l’ambient en el partit.
La secretària general d’ERC, Elisenda Alamany, ha sigut l’encarregada d’anunciar aquest dilluns la convocatòria del Consell Nacional, que serà a Banyoles i que també servirà per preparar les eleccions municipals programades per al 27 de maig de l’any que ve. En roda de premsa, la dirigent ha assegurat que el partit és «molt optimista» de cara a aquest pròxim cicle electoral. ERC es troba en un cicle a la baixa des de, precisament, les eleccions locals del 2023 i considera que té possibilitats de deixar-lo enrere.
L’elaboració de la llista al Congrés no només genera atenció per les discrepàncies estratègiques entre la direcció del partit i Rufián sobre el front d’esquerres, sinó també perquè el diputat al Congrés va avisar fa uns dies que posaria certes «condicions» al seu partit si vol que lideri la candidatura. «Jo no em presentaré per ERC si no hi ha unes condicions. Tothom ho sap i les converses són les que són», va dir fa un parell de setmanes en un acte a Madrid. Una d’aquestes condicions, segons va explicar EL PERIÓDICO, és la de les persones que formaran part de la llista. Rufián no està còmode amb tots els companys actuals del seu grup.
Estic convençuda que serà una llista on tothom es podrà sentir còmode i amb Rufián al capdavant
Aquest dilluns, Alamany ha reiterat la voluntat que Rufián sigui el candidat, però ha rebutjat que el partit pugui intervenir en l’elecció de les persones que formaran part del conjunt de la candidatura. «Hi ha un procediment per fer possibles les llistes. Les federacions territorials [del partit] presenten i voten els seus candidats. Així és com es fa una llista a les Corts Generals», ha dit. De manera més o menys explícita, doncs, ha intentat rebaixar les pretensions de Rufián.
No obstant, ha evitat el xoc directe amb el seu líder a Madrid. No només això, ha insistit que ha de tornar a ser el candidat com ho és des del 2015. «Estic convençuda que serà una llista on tothom es podrà sentir còmode i amb Rufián al capdavant si ell vol, perquè és un dels millors actius que tenim en el partit», ha conclòs. La direcció de Junqueras creu que Rufián continua sumant per al partit, però el dubte és si pot continuar permetent-se les discrepàncies en públic amb la seva portaveu, que l’últim any han sigut recurrents.
Situació inestable
Que ERC hagi activat la maquinària per triar les llistes es deu al fet que percep que la legislatura al Congrés pot acabar en qualsevol moment pels casos de presumpta corrupció que amenacen el PSOE. Els republicans han tornat a deixar clar que no recolzaran en cap cas una moció de censura perquè sigui president Alberto Núñez Feijóo (PP), ni tampoc se sumaran a una moció de censura instrumental per posar un president transitori amb l’única missió de convocar eleccions. «No està sobre la taula», ha conclòs Alamany. No obstant, perceben que la situació d’inestabilitat és cada vegada més palpable, per la qual cosa consideren que han de preparar-se. El primer pas és elegir les persones que representaran pel partit.
