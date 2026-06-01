Els socialistes, en xoc
Federacions del PSOE: del tancament de files amb Ferraz a l’aposta per avançar les eleccions
Sense haver-se recuperat encara dels impactes a les files socialistes pels casos de José Luis Ábalos i Santos Cerdán, i de les clatellades electorals del PSOE en el cicle autonòmic, el Govern, el PSOE i el president Pedro Sánchez han vist com l’UCO entrava a la seu federal del partit, imputaven la gerent, i José Luis Rodríguez Zapatero era citat com a investigat a declarar davant el jutge. PRENSA IBÉRICA repassa amb les seves capçaleres la situació de totes les federacions socialistes
Redacción
Malgrat la pressió judicial que amenaça tant el seu partit com el seu entorn familiar i malgrat que la bretxa de desconfiança dels socis s’eixampla, el president del Govern, Pedro Sánchez, està disposat a esgotar la legislatura. Set dies han sigut suficients perquè una icona socialista com José Luis Rodríguez Zapatero estigui sota l’ombra de la sospita, amb el sotsobre que això provoca en l’electorat d’esquerres, i perquè les entranyes del PSOE s’hagin obert en canal pel cas Leire Díaz», una presumpta trama per sabotejar les causes judicials que envolten el Govern, des del moment que l’UCO va entrar a la seu de Ferraz. Els dos casos se sumen a les lloses ja conegudes: Santos Cerdán, José Luis Ábalos i les investigacions que afecten el germà i la dona del president. Sánchez, no obstant, està disposat a continuar sota el convenciment que hi ha una intencionad política darrere de tanta activitat als tribunals.
Però la bola de neu judicial s’ha fet tan gran, que la pregunta sobre si és possible –i si té sentit– resistir i fins quan arriba a cada recoveco de les federacions socialistes de tot Espanya, especialment tenint en compte les sonores patacades a Extremadura, Aragó i Andalusia, i amb les municipals i autonòmiques fixades per a d’aquí a un any. Les capçaleres de Prensa Ibérica han posat el termòmetre en com es viuen aquests moments i la percepció que es té del lideratge de Pedro Sánchez a les federacions socialistes. Lamajoria secunden que les eleccions generals han de ser el 2027, tot i que un altre cantar és si aquestes han de celebrar-se abans, amb o després de municipals i autonòmiques, un debat que ha calat en multitud d’ajuntaments i organitzacions regionals. El ‘superdiumenge’ electoral amb què s’ha especulat té pocs amics, però la consigna de mantenir les files estretes a l’espera que la tempesta amaini, continua regnant en el PSOE mentre que l’única que menja a part i demana avenç és Castella-la Manxa.
Sense treva. El PSOE andalús no ha tingut temps ni d’encaixar la derrota històrica del 17 de maig. Tot just 48 hores després que María Jesús Montero firmés el pitjor resultat dels socialistes en unes autonòmiques andaluses, amb 28 escons, esclatava la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero en el cas Plus Ultra. L’expresident, referent moral per a bona part de l’esquerra i molt present a la campanya andalusa, va passar en qüestió de dies d’omplir mítings a convertir-se en el primer expresident del Govern investigat en democràcia en una causa de presumpta corrupció.
L’estat d’ànim en la federació andalusa és fàcil de resumir: abatiment, desconcert i replegament. Al cop electoral de Montero s’hi suma ara l’ona expansiva dels fronts judicials que assetgen el PSOE nacional. La prioritat, coincideixen quadros del partit consultats, ja no és discutir lideratges ni obrir debats orgànics, sinó salvar el que queda: les diputacions de Sevilla i Jaén i el poder municipal conquerit el 2023. Els alcaldes són els que estan ara en primera línia i els que temen que el soroll judicial acabi enfonsant les seves expectatives el 2027.
Al PSOE-A, a més, pesa el silenci. No hi ha hagut una comunicació interna clara de Montero als líders provincials, a la seva executiva ni als alcaldes. La consigna, de moment, és tancar files i aguantar. Ningú vol aparèixer com a responsable d’una guerra interna amb el partit en el seu moment de més debilitat.
Entre els regidors socialistes s’imposa una idea: com més s’enganxi el calendari municipal al desgast de Pedro Sánchez, més gran serà el risc. Cap alcalde important desitja un ‘superdiumenge’ electoral. Preferirien que les generals arribessin abans, que Sánchez absorbís el cop dels escàndols i que maig del 2027 pogués afrontar-se amb menys hipoteques. Però gairebé tots admeten en privat que una convocatòria ara seria una temeritat. L’aroma de final de cicle ho impregna tot. La consigna és resistir als ajuntaments i pensar després com reconstruir el PSOE andalús.
La federació socialista valenciana ha passat en pocs anys de l’enfrontament amb la direcció federal en la primera etapa de Ximo Puig a, després d’una llarga transició, ser una de les més netament sanchistes: una ministra, Diana Morant, a la Secretaria General; la delegada del Govern, Pilar Bernabé, com a aposta electoral a la capital, i Rebeca Torró com a número tres del partit a nivell federal.
Un portaveu oficial del PSPV evidencia el tancament de files amb Ferraz i Moncloa i crida a temperar els ànims: «Calma i tranquil·litat. El clima no és el millor, però deixem actuar la justícia i continuem treballant». Els socialistes valencians mantenen un full de ruta que busca centrar l’atenció a l’estat dels serveis públics valencians, amb els professors i els metges al carrer, i amb el PP arribant a acords amb Vox que assumeixen la «prioritat nacional». «A cada territori la situació és diferent i aquí la vida continua», assenyalen sense entrar al calendari electoral: «La decisió de convocar eleccions o una moció de confiança correspon al president», apunten amb la vista posada en el Comitè Federal del 27 de juny que llançarà el calendari de primàries per a les autonòmiques i municipals.
Fora de la seu, una font del PSPV reconeix que la sensació és d’«incertesa, decepció i preocupació». «Especialment incertesa perquè no sabem què passarà demà», opina després de la nova entrada de l’UCO a Ferraz. Ha estat un nou xoc per a les bases socialistes, ja impactades per la investigació a Zapatero, «el factor mobilitzador, el cor del partit en els últims anys».
Respecte al calendari electoral, diversos alcaldes i portaveus consultats coincideixen en la necessitat de distanciar les generals de les municipals i autonòmiques. «Ni superdiumenge ni primera volta», resumeix un d’ells. No volen que es faci coincidir les legislatives amb la cita municipal; però tampoc que es deixin per a més enllà del juny del 2027 les eleccions generals. Temen que torni a passar com el 2023, quan es va votar els alcaldes i els barons territorials en un clima de plebiscit contra Sánchez. El PSPV va perdre la Generalitat.
L’entrada de l’UCO a Ferraz i la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero la setmana passada han sacsejat el PSOE madrileny. Com reconeix un diputat a l’Assemblea de Madrid, si el primer és «molt preocupant», el segon ha sigut «fotut, emocionalment dur per a la militància» per l’ascendent que l’expresident conserva a les files socialistes.
Des de la direcció regional s’admet que és un moment delicat, però es demana «tranquil·litat» i s’estrenyen files entorn de Sánchez. «Que ningú esperi en aquesta federació una altra cosa que recolzo aquest Govern», transmeten.
El secretari general del PSOE-M, Óscar López, ha sigut, de fet, dels primers ministres a pronunciar-se. Abans que Óscar Puente afirmés que «es vol enderrocar un Govern amb mètodes no democràtics», el titular de Transformació Digital i Funció Pública ja havia manifestat els seus recels davant la concatenació tan seguida d’actuacions judicials. «Com més gran es fa un, menys creu en les coincidències», assenyalava.
L’entorn de López descarta, en qualsevol cas, un avenç de les generals, que creuen que no beneficiaria gens el PSOE, i insisteix en aquesta crida a la tranquil·litat de cara a les municipals i autonòmiques, per a les quals, recorden, encara queda un any. El partit centrarà els seus esforços al cinturó sud, on conserva alcaldies de pes com Alcorcón, Getafe, Fuenlabrada o Parla.
Quant a les autonòmiques, donen per fet que recuperaran la seva posició com a primera força progressista, cedida davant Més Madrid, i confien en el desgast d ’Isabel Díaz Ayuso, la majoria absoluta del qual veuen impossible que revalidi. Sobre el potencial rebuig de la figura de Pedro Sánchez, entenen que pot tenir cert efecte mobilitzador a la dreta, però en cap cas desmobilitzador entre el seu propi electorat. Al contrari, ho continuen veient com un actiu.
El terratrèmol judicial que a prop el PSOE ha sacsejat l’estat d’ànim del PSC, especialment en els quadros mitjans del partit. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha sortit sense condicions a denunciar que hi ha una intencionalitat política darrere de la hiperactivitat dels tribunals i del fet que l’Audiència Nacional hagi posat en el focus en la campanya del PSC del 2024 ha revoltat els socialistes catalans. Però això no obsta que hi hagi dirigents que comencen a manifestar preocupació pel recolzament incondicional i sense matisos a Ferraz i pel fet que el desgast que pateix el PSOE acabi impactant també a Catalunya i en les eleccions municipals. «El clima comença a complicar-se», assegura una d’aquestes veus.
La investigació a Zapatero, figura històricament lloada pels socialistes catalans i que sol tenir un paper destacat a les campanyes, ha sigut, reconeixen, un cop moral «dur». «Catalunya era una illa, però han tocat Zapatero», lamenten. No obstant, l’ordre d’Illa i de la seva cúpula és la de mantenir estretes les files, no sucumbir al desànim i continuar exercint de locomotora del socialisme a nivell estatal. Fins al punt de considerar que, tot i que ara no ho sembli, la situació pot ser «remontable» quan es posin les urnes.
I és que la percepció dels que són a la sala de màquines és que, per més que càrrecs del partit i alcaldables temin un canvi en la inèrcia positiva que el PSC ha tingut a les urnes en els últims anys, el militant i, sobretot, el votant, comparteix la tesi que tanta coincidència judicial no pot ser una casualitat. «Això compacta i pot ser fins i tot un revulsiu», asseguren des de la direcció del partit, on donen per descomptat que Sánchez esgotarà la legislatura. El Govern així ho espera, i més tenint en compte que bona part dels projectes que garanteixen a Illa el recolzament d’ERC en la legislatura depenen, en bona part, que el PSOE no perdi la Moncloa.
Si hi ha una federació amb veu pròpia i eminentment crítica al PSOE és la de Castella-la Manxa. El president regional, Emiliano García-Page, és l’únic socialista que governa una comunitat amb majoria absoluta i l’únic també que parla sense hipoteques i sense por de discrepar amb la línia oficial de Ferraz. Tant és així, que aquesta mateixa setmana García-Page ha demanat a Pedro Sánchez que convoqui eleccions anticipades o que es presenti a una qüestió de confiança en el Congrés perquè considera que «estem en el moment de més risc per al PSOE de tota la democràcia».
Page ha exigit obertament que avanci les eleccions generals perquè «no pot ser que acabi enfonsant-se a la trinxera tota la infanteria perquè simplement i planerament continuï existint el quarter general». Segons la seva opinió i amb el calendari actual, amb les eleccions municipals al maig i les generals a l’estiu, els alcaldes i candidats autonòmics i municipals patiran el «vot de càstig» per la corrupció que ara assola el Govern i el PSOE.
Fa 10 anys, quan García-Page va formar part de l’equip de barons i dirigents socialistes que van forçar la dimissió de Sánchez en el famós Comitè Federal de l’1 d’octubre, la relació entre el president autonòmic i Sánchez es va trencar per sempre. El baró socialista és contrari als acords de l’Executiu amb els independentistes catalans i bascos i no manté pràcticament cap interlocució amb el secretari general del partit.
El PSOE castellanomanxec és la quarta federació socialista en militants, amb més d’11.000 i només per darrere de les d’Andalusia, el País Valencià i la Comunitat de Madrid. García-Page gaudeix a més d’una evident popularitat i una evident tirada electoral. En les eleccions autonòmiques del 2023, a Castella-la Manxa va passar el contrari del que va passar en la resta de les comunitats autònomes. García-Page va guanyar els comicis al maig amb el 45,06% dels vots i Pedro Sánchez, només dos mesos després, va perdre les generals a la regió amb un percentatge de vots 11 punts inferior, el 34,16%.
La persona referent dels sanchistes de Castella-la Manxa s’asseu al Consell de Ministres. La ministra d’Educació, Milagros Tolón, va ser abans alcaldessa de Toledo i delegada del Govern a la regió i és un ferm recolzament del president del Govern.
La direcció del PSdeG-PSOE rebutja que Pedro Sánchez hagi de convocar eleccions anticipades malgrat l’impacte polític dels casos de corrupció que acorralen el PSOE. El secretari general dels socialistes gallecs, José Ramón Gómez Besteiro, afirma que «Espanya, i per tant també Galícia, no necessita un avenç electoral» i defensa que la legislatura s’ha d’esgotar per preservar l’estabilitat i mantenir l’acció del Govern.
Besteiro afirma que Galícia «està avançant de la mà del Govern de Pedro Sánchez» i cita com a exemples les bonificacions de l’AP-9, les millores ferroviàries, els fons europeus, els Perte industrials, les polítiques de vivenda, la pujada del salari mínim i la revalorització de les pensions. Segons el seu parer, unes eleccions ara només servirien per «frenar avenços», generar inestabilitat i apartar el focus dels problemes reals. «Ni avenços, ni dreceres», resumeix.
Davant aquesta posició oficial, càrrecs del PSdeG expressen una visió molt més crítica i més desoladora, i consideren «imprescindible posar fi a aquesta etapa». Aquestes veus adverteixen que el partit pot quedar en una situació de «terra cremada» i que el desgast del Govern central pot arrossegar el PSOE en les eleccions municipals i autonòmiques del 2027. Es pregunten si «té sentit resistir a la Moncloa perquè el tsunami arrasi tot el partit en les eleccions municipals i autonòmiques» de l’any que ve. «¿Té sentit aquesta agonia a costa de destrossar el partit al territori?», remarquen.
«El PSOE és molt més important que mantenir tant sí com no el palau de la Moncloa», assenyalen aquestes fonts, que qüestionen prolongar la legislatura quan, afirmen, «no es pot aprovar res al Congrés» ni tirar endavant pressupostos. També adverteixen que les notícies que erosionen la imatge del PSOE deprimeixen el partit i poden danyar la seva implantació territorial.
El debat reflecteix dos diagnòstics contraposats: la direcció del PSdeG fa pinya amb Sánchez i aposta per l’estabilitat, la continuïtat i la defensa de la gestió de Sánchez, mentre els dirigents crítics creuen que resistir pot tenir un cost més gran que obrir una nova etapa.
En la federació extremenya del PSOE s’imposa una lectura prudent, més de contenció que d’ofensiva. Álvaro Sánchez Cotrina no s’ha pronunciat en públic sobre la crisi nacional més enllà de la valoració institucional del partit, una manera de mesurar cada pas en un moment especialment delicat per al seu acabat d’estrenar lideratge.
La tempesta de Ferraz arriba en el pitjor moment possible, just quan el partit comença a reconstruir-se després del revés més gran a les urnes i amb una derivada especialment sensible a Extremadura: el judici pel cas David Sánchez. La causa, amb epicentre a la Diputació de Badajoz, afegeix pressió pròpia a una federació que intenta obrir etapa sense quedar atrapada en el soroll nacional.
En públic, la consigna és tancar files, defensar la presumpció d’innocència, marcar respecte a la justícia i evitar que l’agenda de Ferraz sepulti el discurs territorial. En privat, no obstant, s’admet que el clima nacional complica la tasca d’armar una alternativa davant el pacte del PP i Vox sense que cada missatge quedi contaminat per Madrid.
La posició majoritària no passa per reclamar un avenç electoral. La prioritat és guanyar temps. Unes generals precipitades obligarien el partit a tornar a una campanya en clau Sánchez abans fins i tot que Cotrina hagi consolidat una veu pròpia. El secretari regional ha expressat a més el seu desig que unes generals no coincideixin amb les municipals. Aquest matís no és menor en un dirigent de marcat perfil municipalista i entossudit a reivindicar la política de proximitat com a senya d’identitat. Les municipals seran la seva primera gran prova de foc per demostrar si la renovació orgànica es tradueix efectivament en implantació territorial.
El problema per al nou líder extremeny és que el seu desembarcament va quedar lligat a dos elements ara delicats: José Luis Rodríguez Zapatero, que va ser el seu aval polític en el congrés regional, i l’absència de Pedro Sánchez, que va permetre llegir el seu lideratge en clau de certa autonomia respecte a Ferraz. Aquesta distància el pot ajudar a protegir-se, però també l’obliga a caminar sobre una línia estreta: no aparèixer com un dirigent tutelat per Madrid, sense donar la imatge que es desmarca per càlcul.
El temor del càstig existeix, tot i que es formula amb cautela. Els dirigents socialistes saben que la situació nacional pot dificultar la recuperació del vot progressista i frenar l’intent de reconstruir centralitat. Cotrina encarna una renovació generacional i no carrega amb anys de desgast autonòmic propi, però el seu lideratge arrenca sota una pressió política que no controla i que pot condicionar els seus primers passos.
Tant davant com darrere dels micròfons, els socialistes de Castella i Lleó reconeixen que en la comunitat hi ha opinions molt dispars sobre si la Legislatura hauria de continuar o s’hauria de convocar eleccions. Fins i tot el mateix secretari general del PSOE en aquesta regió, Carlos Martínez, remarca que «per a gustos els colors» i que les posicions en moltes ocasions «depenen d’interessos territorials i polítics». Però malgrat les veus dispars, la federació fa pinya amb Ferraz.
Diuen de cara al públic «estar tranquils», però de portes cap endins hi ha més nervis i apareixen més dubtes. Són molts els que defensen amb vehemència que darrere de tots els casos judicials el que hi ha és una campanya de desprestigi ordida per «les males arts» del Partit Popular, però també hi ha qui temen que aquesta explicació sigui «una excusa».
Reconeixen que la situació de cara a la societat és complicada, i Martínez ho expressa obertament: uns comicis en aquests moments «seria disparar-se un tret al genoll». Quant a les eleccions municipals, que ja es veuen en l’horitzó, Martínez lamenta que el soroll «tapa la gestió eficient de les alcaldies», però «encara queda temps».
El secretari general del PSOECiL és dels que «es mulla» en les seves declaracions (fins i tot reconeixent que s’haurà d’empassar les seves paraules de recolzament a Zapatero si s’acaba demostrant la seva implicació), i tot i que insisteix que les generals s’han de celebrar «quan toquin», ha mostrat la seva confiança en Sánchez i la seva total disposició i recolzament a qualsevol decisió que prengui la direcció dient que el president «s’ha guanyat la potestat, des del punt de vista legal i moral, de decidir la data dels comicis». «Quan Sánchez ha hagut de sorprendre’ns, ha sorprès, i ha sigut per bé», ha sentenciat.
A Astúries, la crisi oberta al PSOE per les investigacions judicials que afecten el partit no ha portat la direcció de la Federació Socialista Asturiana (FSA) a plantejar un avenç electoral a Astúries. En els nivells alts de l’organització, aquesta possibilitat no s’ha posat de moment sobre la taula, ni tan sols entre els sectors més crítics. No obstant comença a créixer el debat fins ara amb prou feines verbalitzat: si al socialisme asturià convé presentar-se a les autonòmiques al mateix temps que Pedro Sánchez es juga la continuïtat a la Moncloa.
La posició oficial continua sent la de tancar files. Tot i que des de la FSA no van voler pronunciar-se sobre això, el president del Principat i secretari general de la FSA, Adrián Barbón, no va tenir més remei que fer-ho a la Junta General davant d’una pregunta de Vox. El líder dels socialistes asturians va defensar que el PSOE és una organització «neta i digna» i va separar els comportaments d’antics dirigents de la trajectòria del partit. «El PSOE no són x dirigents», va sentenciar.
Per la seva banda, la delegada del Govern i vicesecretària general d’Acció Política i Institucional de la FSA, Adriana Lastra, es va alinear amb el que va dir el president de l’Executiu. «Les eleccions en aquest país són cada quatre anys. Ens queda encara un any per a les eleccions generals i aquest Govern continua governant fins a l’últim dia», va afirmar, afegint que, segons la seva opinió, «l’estabilitat de l’Executiu està garantida».
Els dos missatges apunten a la mateixa línia: resistència institucional, col·laboració amb la justícia i rebuig de convertir els procediments oberts en una esmena general al socialisme.
Però sota aquesta disciplina pública comença a moure’s una altra reflexió. En sectors de base i entre alguns històrics s’escolta ja que una coincidència d’eleccions generals i autonòmiques podria convertir la campanya asturiana en un plebiscit sobre Ferraz.
L’argument dels que veuen amb bons ulls separar calendaris és senzill: si el focus nacional monopolitza la campanya, la gestió del Principat quedaria subordinada als casos que envolten el PSOE. En aquest escenari, l’oposició tindria menys incentius per discutir sobre sanitat, indústria, infraestructures o finançament autonòmic, i més per situar Barbón sota l’ombra dels assumptes judicials que colpegen el partit a Madrid.
El PSOE de les Canàries no es desmarca gens ni mica del calendari electoral dissenyat per Pedro Sánchez i defensa que les eleccions generals s’han de celebrar el juliol del 2027 i no en funció d’interessos conjunturals o pressions partidistes.
La secretària d’Organització del PSOE canari, Nira Fierro, va remarcar que la posició dels socialistes canaris és clara: «mantenim que les eleccions s’han de celebrar quan corresponguin. Respectem altres posicions, però creiem que el democràtic és complir els temps marcats a les urnes i garantir estabilitat institucional. El país està avançant i a aquest Govern li queda molt per fer».
Amb aquestes declaracions, Fierro situa el PSOE de les Canàries en la mateixa línia marcada per Sánchez, partidari d’esgotar els terminis de la legislatura i mantenir l’acció de govern fins a la convocatòria electoral ordinària. Des de la direcció socialista a les Illes s’insisteix que l’estabilitat institucional és clau per consolidar les polítiques públiques en marxa i continuar avançant en drets, ocupació, cohesió social i recuperació econòmica.
Aquesta posició no és estranya, ja que el PSOE canari és sanchista fins a la medul·la, ja que no en va el seu màxim dirigent és el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, una de les persones beneïdes pel màxim dirigent federal i inquilí de la Moncloa.
Sense oposició interna i amb l’afegit que l’esquerra a la seva esquerra és inexistent, Torres és l’indiscutible candidat a la Presidència del Govern de l’arxipèlag per als comicis que celebrarà Canàries el maig del 2027, ja que el ministre ha conjuminat una direcció regional a imatge i semblança seva –i, per tant, fidel al president Sánchez – i sense crítics la seva persona, deixant enrere els moments convulsos que els socialistes van viure el 2016, quan el partit va quedar en mans d’una gestora per la dimissió de José Miguel Pérez com a secretari general.
Tant és així que Fierro també assumeix gairebé de forma mimètica el missatge llançat de forma reiterada per Sánchez des que es va conèixer la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero: «màxim respecte a les actuacions judicials» i una «absoluta disposició a col·laborar amb la Justícia», mentre defensa que el partit actuarà «amb contundència davant qualsevol comportament irregular, si n’hi hagués».
Des del PSOE canari es remarca que la prioritat política passa ara per mantenir l’estabilitat, respectar els temps democràtics i continuar desenvolupant l’agenda del Govern. La direcció regional considera que avançar debats electorals només contribueix a generar soroll polític quan la ciutadania reclama gestió i respostes precises als seus problemes quotidians.
Hi ha dues ànimes i dos discursos paral·lels instal·lats al PSOE d’Aragó després de les investigacions judicials i la imputació de l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Després de la petició de «respecte a la presumpció d’innocència» que van llançar l’actual secretària general, Pilar Alegría, i qui va ser secretari d’Organització de Zapatero entre el 2010 i el 2012, l’expresident aragonès Marcelino Iglesias, els corrents del partit viuen aquestes hores complicades amb diferents sensacions.
Els més sanchistes es creuen i defensen la teoria de la «persecució judicial i política» contra Pedro Sánchez. Altres veus parlen de «xoc generalitzat perquè Zapatero era un referent». Les dues visions coexisteixen en la federació aragonesa, que és oficialment sanchista des de fa poc més d’un any, des que Alegría va arribar a la direcció, però en la qual queden veus soterrades i crítiques. Això sí, ningú parla obertament de demanar eleccions a Sánchez.
«Arriba un moment en què les coses ja ni es comenten. La gent no es fia de ningú. I és que s’ajunta tot: això de Ferraz, això de Zapatero...», comenta un alt càrrec que troba els qualificatius de «sorpresa, fàstic i dolor» per a aquesta situació. Després d’igualar el pitjor resultat electoral del PSOE en les passades eleccions autonòmiques, d’altres defensen l’enteresa de Sánchez davant l’atac de la dreta. «Feijóo no s’atreveix a presentar una moció de censura i vol que l’hi donin tot fet per arribar a la Moncloa», comenta un sanchista convençut, que no es creu pràcticament res de les investigacions.
A l’ala més crítica del PSOE aragonès hi ha qui constata que «no hi ha cap corrent alternativa amb força» que pugui exigir a Sánchez eleccions o disputar-li el lideratge. Molts comparteixen la «sensació de desemparament» en un organigrama territorial controlat per Ferraz. A l’Aragó, fa una setmana va perdre el seu càrrec l’última lambanista, Mayte Pérez, al sortir del Senat. Ella va criticar la «deriva» del partit sense demanar eleccions. Al PSOE d’Aragó hi ha dues ànimes que conviuen i aguanten amb dubtes un futur molt incert.
Davant els problemes judicials es fa gairebé impossible obtenir declaracions sobre això de l’aparell a la Regió de Múrcia. El seu secretari general i abans diputat, Francisco Lucas, que exerceix també com a delegat del Govern, va arribar a manifestar el seu «màxim respecte per a la justícia» i el seu «màxim respecte per a la presumpció d’innocència» de Zapatero, embolicat en les ramificacions de la investigació del rescat a la companyia Plus Ultra. Més enllà d’això, Lucas va declarar que no li «agrada» entrar en més valoracions.
El PSOE regional, no obstant, està centrant tots els seus esforços aquestes setmanes a atacar el Govern regional i, en concret, a la Conselleria de Salut autonòmica per la coneguda com a trama de les pròtesis, un frau milionari al Servei Murcià de Salut (SMS) que hauria causat un perjudici econòmic de gairebé set milions d’euros. Qualsevol pregunta sobre la corrupció que afecta Ferraz es desvia automàticament cap a aquesta investigació. «L’única trama criminal que ha posat en risc la vida i la salut de la ciutadania de la Regió de Múrcia és la que hi ha ara mateix en l’SMS, i qui està mentint i tapant aquesta trama és el Govern de López Miras», va assenyalar, esquivant la pregunta sobre Zapatero i el paper del murcià Pedro Saura, exsecretari d’Estat d’Ábalos, podria haver jugat en el rescat de l’aerolínia hispanoveneçolana.
«Entenc la preocupació i l’interès polític per altres qüestions, però estem davant una situació i davant uns fets de la màxima gravetat. Per molt que el Govern de López Miras intenti restar importància i pressionar perquè no es conegui, el Partit Socialista arribarà fins al final», va concloure.
Fonts oficials afegeixen que el Govern d’Espanya ha demostrat durant aquesta legislatura la seva «capacitat d’arribar a acords per fer avançar el país», posant com a exemple les xifres «històriques» d’ocupats, amb 22,4 milions; el Pla d’Acció Social del Clima, amb 9.000 milions d’euros; o el Pla Estatal de Vivenda. «Aquesta és la vocació d’un Govern que pretén cada dia millorar la vida de la gent i aquesta serà l’acció d’aquest govern fins a l’últim dia que acabi la legislatura, fins i tot més enllà del 2027», assenyalen, en línia amb la direcció nacional.
Francisco Lucas és un home de la confiança de Pedro Sánchez, i a la seva presa de possessió com a secretari general del PSRM va acudir el llavors secretari d’Organització Santos Cerdán. El seu futur està lligat a qui continua a la Moncloa i les crítiques cap a la seva gestió són inexistents en públic. Cap socialista murcià s’ha atrevit a demanar un avenç de les eleccions.
Els socialistes bascos han patit amb especial angoixa la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero, fins ara un sòlid referent per a tot el PSE-EE i per a gran part de la societat basca pel seu paper en el final d’ETA. Però malgrat aquest dur cop i de l’acumulació de processos judicials, no hi ha un debat obert sobre la necessitat d’avançar les eleccions generals, com asseguren tant en la direcció com alguns quadros locals. El secretari general, Eneko Andueza, ha dit clarament que veu «ferm i fort» Pedro Sánchez, malgrat les fortíssimes tempestes judicials de Madrid, i que no creu que hi pugui haver eleccions generals el 2026.
Al contrari que en altres federacions, els pactes del Govern de Sánchez amb ERC, el PNB o Bildu són vistos amb tota normalitat al País Basc, on els socialistes governen l’Executiu de Vitòria amb els ‘jetzales’. A més, també al contrari del que passa en altres àmbits, l’impuls de Sánchez a Euskadi és més gran que el que tenen gairebé tots els candidats socialistes locals, amb la qual cosa el resultat del PSOE en les generals sol ser millor que en les municipals i en les autonòmiques basques. De fet, en les generals del 2023, el PSE-EE va guanyar les eleccions amb el 25,27% dels vots. Només dos mesos abans, en les municipals, va ser tercer després del PNB i EH Bildu.
Malgrat el soroll nacional, el PSE-EE té bones expectatives per a les municipals del 2027. Ara té alcaldes a 14 ciutats que concentren el 20% de la població. El seu objectiu és superar el PNB a Sant Sebastià i encapçalar l’equip de govern que ara comparteix amb els nacionalistes i guanyar noves localitats del marge esquerre biscaïna. Fonts del PSE admeten que el que podria beneficiar els seus candidats seria unir les eleccions generals amb les locals en un superdiumenge, perquè mobilitzaria més el votant socialista. L’alternativa a Sánchez a la Moncloa es veu com a «molt poc atractiva a Euskadi», asseguren. No en va el PP i Vox només sumen vuit diputats de 75 que té el Parlament basc, poc més d’un 10%. «El superdiumenge vindria bé, però tampoc estem treballant amb aquesta hipòtesi», expliquen des de la seu socialista a Bilbao, que s’adaptarà al calendari que marquin la Moncloa i Ferraz.
La direcció del PSOE de Cantàbria té clar el seu alineament total amb Pedro Sánchez. El secretari general, Pedro Casares, és el delegat del Govern i abans va ser diputat nacional. El mateix president de l’Executiu va assistir el 2025 al congrés regional del partit per consagrar com a líder regional «un dels millors diputats socialistes al Congrés», va dir. I Casares torna aquest recolzament amb fidelitat a la doctrina de la Moncloa. Fonts de la formació afegeixen, no obstant, que la federació segueix profundament dividida des de les primàries de l’any passat, que Casares va guanyar Pablo Zuloaga. I en els dos bàndols hi ha sanchistes i també quadros que es mostren decebuts i avergonyits per l’ombra de la corrupció i la marxa dels esdeveniments d’aquests dies.
El secretari general regional ha defensat públicament aquesta setmana que Sánchez esgoti la legislatura perquè «el normal és que durin quatre anys» ja que el contrari produeix «inestabilitat política», com s’està veient a les comunitats del PP on s’han avançat les eleccions.
El que no nega ningú a Cantàbria és el "profund cansament" i el "desassossec" que estan produint en la militància i en els simpatitzants socialistes. Fonts del PSOE càntabre admeten que hi ha candidats municipals que prefereixen que les eleccions generals se celebrin a la tardor, davant de les municipals, perquè els alcaldes i caps de llista «no rebin un vot de càstig al Govern» i per poder després «regionalitzar i municipalitzar el discurs en les autonòmiques i municipals i que no es parli només del soroll nacional i dels escàndols d’aquests dies».
Tot i així, el PSOE «ja no és el mateix partit de fa 12 o 15 anys, quan Zapatero o Rubalcaba, llavors els quadros eren molt més polítics», expliquen fonts del PSOE de Cantàbria a aquest diari. Els nous militants i dirigents locals i territorials «tenen molt menys perfil i estan molt desdibuixats», per la qual cosa «no hi ha un debat estès i obert sobre la data electoral», asseguren aquestes fonts.
El PSOE governa Navarra amb la confiança de tornar a revalidar el Govern Foral el 2027, segons totes les enquestes. El partit que dirigeix la presidenta foral, María Chivite, mira amb «profunda preocupació» la imputació de Zapatero o les investigacions judicials entorn del Partit Socialista, però amb una mica més de distància que en altres territoris. «Nosaltres tenim estabilitat, amb set pressupostos en set anys, governem amb una majoria parlamentària de 30 escons sobre 50 i aspirem a seguir igual o millor després de les autonòmiques del maig", asseguren fonts de l’Executiu socialista navarrès, "aquí els terratrèmols de Madrid arriben esmorteïts".
Aquest mateix dissabte, Chivite ha anunciat la seva candidatura per tornar a presidir la comunitat, que dirigeix des del 2019 en coalició amb Geroa Bai i amb el recolzament parlamentari d’ EH Bildu. En el seu discurs davant el Comitè Regional, Chivite va remarcar el seu respecte a la justícia, el seu missatge de màxima col·laboració amb els tribunals i també una defensa tancada de la presumpció d’innocència.
La direcció del PSOE navarrès està en línia amb Ferraz. En part ho demostra que la mateixa portaveu del Govern d’Espanya, Elma Saiz, procedeix de l’Executiva regional navarresa que dirigeix Chivite.
Fa un any, l’esclat del cas Cerdán va fer tremolar els fonaments del PSN i fins i tot del Govern foral. Chivite va acabar per prescindir del seu número dos Ramón Algorriz. Llavors es va destacar que la suposada trama de corrupció en la qual hi havia implicat Cerdán –que va ser secretari d’Organització del PSN– ara expulsat havia començat a la comunitat. No obstant, un any després que el Parlament foral obrís una comissió d’investigació sobre les obres del túnel de Belate, suposadament manipulades, res s’ha pogut demostrar després que hagin comparegut més de 60 persones. «Ara ja es pot dir que no hi ha indici de corrupció política a la comunitat, al marge del que després comencés a fer a Madrid», expliquen des del PSN.
Els candidats a les alcaldies en les eleccions municipals esperen que el maig del 2027 el soroll polític nacional sigui menor, perquè es pugui parlar dels ajuntaments, del territori i dels problemes propis dels municipis i de la comunitat autònoma. Però tot i que alguns d’ells siguin partidaris que s’avancin les generals precisament amb aquest objectiu, tampoc hi ha un debat obert sobre aquest tema al si del PSN.
El PSOE de La Rioja pateix com els de les dues Castelles les conseqüències electorals dels escàndols de Madrid de manera que els problemes locals o regionals apareixen sempre orellats davant el soroll polític nacional. Fonts de l’anterior direcció del partit expliquen que la majoria dels candidats i alcaldes socialistes de la regió són partidaris d’avançar les eleccions generals perquè la política nacional no ho contamini tot i es carregui els candidats socialistes per davant.
A més, sembla haver-hi un rebuig general de la possibilitat que se celebri un superdiumenge el maig del 2027 amb una triple urna (generals, autonòmiques i municipals) que podria «arrossegar-nos a tots», segons fonts del PSOE de La Rioja.
El secretari general dels socialistes de La Rioja, Javier García, confirma que la formació, els seus quadros i els seus militants « segueixenen xoc després de la imputació de Zapatero i els processos judicials que es multipliquen entorn del PSOE. Tot i que ell prefereix mostrar «prudència» fins que «podem escoltar com explica Zapatero les acusacions que deixa anar la interlocutòria» i defensa la seva presumpció d’innocència. García rebutja, això sí, les veus que des de dins del PSOE han parlat d’una conspiració per fer caure el Govern «amb mètodes poc democràtics». «Això seria estar en un Estat fallit i no és així», remarca.
L’exalcalde d’Arnedo no vol pronunciar-se sobre la necessitat d’avançar o no les eleccions generals i recorda que això és una prerrogativa exclusiva del president del Govern. Això sí, García reclama Pedro Sánchez que, abans de prendre una decisió, escolti totes les federacions del PSOE per conèixer la seva opinió: «el secretari general hauria de convocar el Consell Federal del PSOE per escoltar els secretaris generals i prendre després una decisió sobre la data de les eleccions generals», explica a EL PERIÓDICO. Ell considera que els candidats autonòmics i locals haurien de tenir «l’oportunitat de fer una campanya local on no hi hagi un marc nacional que ho contamini tot».
«Això és un puto desastre, no aixequem cap». El neguit i el desànim s’han instal·lat en el Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB), la marca del PSOE a les Balears, davant les operacions policials i els processos judicials que acorralen Ferraz. Amb tot, públicament i internament tots els dirigents fan pinya entorn del relat oficialista descartant eleccions i expressant el seu recolzament a Pedro Sánchez. «Pedro ha d’aguantar, no en queda cap altra, cal resistir i veure què passa d’aquí a un any, la política dona moltes voltes», assenyala un destacat dirigent socialista, que resumeix sentir afligit dels seus correligionaris a les illes.
Després de conèixer-se la imputació de Zapatero, el portaveu adjunt dels socialistes al Parlament i membre de l’executiva federal, Marc Pons, va denunciar l’existència d’«un conglomerat d’interessos del PP i Vox que l’únic que persegueixen és enderrocar el Govern costi el que costi», rebutjant les peticions de convocatòria anticipada d’eleccions.
El PSIB mira de projectar de cara a la galeria una imatge de normalitat política i de continuïtat institucional, evitant qualsevol escenari d’avanç electoral. Els socialistes balears exigeixen al PP de Marga Prohens que governa a les Balears «el mateix llistó d’exigència per a tothom», amb referència a les investigacions que afecten els càrrecs conservadors. En aquest sentit, Pons recorda que «el cap de Gabinet de Marga Prohens ha declarat aquesta mateixa setmana com a imputat» per un cas d’endollisme i que «s’ha iniciat judici oral al president del Consell d’Eivissa», retraient als populars que no hagi fet «cap plantejament d’exigència ni d’actuació» davant aquests casos.
Es pot recordar que el PSIB-PSOE es troba plenament alineat amb Sánchez especialment per la figura de Francina Armengol. La presidenta del Congrés dels Diputats és també la secretària general de la federació socialista a l’arxipèlag, per la qual cosa no s’espera cap veu díscola respecte a la Moncloa quant a l’estratègia que segueix el president del Govern. Això sí, en privat cap membre de la cúpula defensa Zapatero i assenyala que la seva investigació «ha sigut el cop de puntilla» que posa al caire de l’abisme el projecte socialista per a la pròxima legislatura.
Informació elaborada per Isabel Morillo (Sevilla), José Luis García Nieves (València), Víctor Rodríguez (Madrid), Sara González (Barcelona), Luis Ángel Sanz (Madrid), Irene Bascoy (Vigo), Rocío Entonado (Mèrida), Verónica de Castro (Zamora), Alicia García-Ovies (Oviedo), Salvador Lachica (Santa Cruz de Tenerife), Laura Carnicero (Saragossa), Jaime Ferran (Múrcia), Mateu Ferrer i Guillem Porcel (Palma Mallorca) amb la coordinació de May Mariño.
