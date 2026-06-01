Corrupció al PSOE
Feijóo continua sense descartar la moció de censura i ofereix a Junts i el PNB «decència i eleccions»
El líder del PP qualifica Sánchez de «perill per a la democràcia» i assegura que «s’ha de confessar davant dels tribunals»
Mariano Alonso Freire
El president del Partit Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, va començar la setmana elevant de nou el to contra el president del Govern, Pedro Sánchez, pels casos de corrupció que esquitxen el PSOE. En una entrevista concedida aquest dilluns a Telecinco, el líder de l’oposició va qualificar el cap de l’Executiu de «perill per a la democràcia» i amb sarcasme, i davant la visita a Espanya la setmana que ve de Lleó XIV, va afirmar: «No li demano que es confessi davant el Papa, però sí davant els tribunals».
Feijóo va tornar a pronunciar-se sobre la possibilitat de presentar una moció de censura, una cosa que continua sense descartar però que depèn, va tornar a dir de manera indirecta, de Junts per Catalunya i el Partit Nacionalista Basc (PNB). «Els seus votants estan igual d’vergonyits que la resta», va afirmar, abans d’oferir-los «decència i eleccions», al·ludint així a una ràpida convocatòria electoral en el cas d’arribar a la Moncloa per aquest procediment.
En un altre moment de l’entrevista al plató de Mediaset, el líder dels populars va realitzar la següent reflexió sobre l’actual aritmètica parlamentària: «Des de Vox al PNB, passant per UPN [Unió del Publo Navarro] i per Coalició Canària, 184 diputats estem demanant eleccions anticipades i immediates. Si els que ho diuen són coherents i ho fan, podem buscar una solució en poc temps». Una al·lusió més al que des de fa setmanes es coneix com a moció instrumental, que estaria dirigida únicament a realitzar la dissolució de les Corts Generals per trucar als ciutadans a les urnes, cosa que el PP però també altres partits, inclosos els nacionalistes catalans i bascos, demanen sense èxit a Sánchez.
Feijóo es va referir en els termems habituals sobre els casos de corrupció, partint d’una premissa sobre el cap de l’Executiu: «Quan en una trama et truquen l’Un, la corrupció ets tu». Preguntat fins i tot sobre si Sánchez podria acabar sent imputat, va triar un to més prudent: «No m’agrada la política ficció».
Sobre José Luis Rodríguez Zapatero es va pronunciar en durs termes, assegurant que l’expresident del Govern va passar «de blanquejar les dictadures a blanquejar capitals». Al mateix temps que va afirmar: «Per a Sánchez, defensar Zapatero és defensar-se a si mateix». Una manera de sintetitzar la seva tesi, que va tornar a esgrimir, que per cometre els presumptes delictes de tràfic d’incències i altres que li imputa el jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama, hauria sigut necessari el concurs del Consell de Ministres, singularment pel que fa al rescat de l’aerolínia veneçolana Plus Ultra després de la pandèmia.
Notícia en elaboració.
