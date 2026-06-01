Executiva Federal
Ferraz fa el desentès a les peticions dins del PSOE d’avançar les generals o de convocar un congrés extraordinari
El Partit Socialista dubta de «la imparcialitat d’alguns processos» però afirma que «no té por de la justícia»
La portaveu de l’Executiva denuncia «un linxament cap al que té carnet socialista»
Luis Ángel Sanz
La direcció del PSOE fa de moment el desentès a les peticions de destacats dirigents socialistes d’avançar les eleccions generals o de convocar un congrés extraordinari del partit. Després de l’operació de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil a Ferraz, la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero o els múltiples casos de corrupció que s’acumulen entorn del partit, avui Pedro Sánchez ha demanat a l’Executiva a porta tancada «tranquil·litat» i «continuar recolzant» l’acció del Govern davant la tempesta judicial que assola l’organització.
La portaveu de l’Executiva, Montse Mínguez, ha assegurat després i preguntada pels periodistes que el PSOE «sempre escolta tots els líders territorials», inclosos a aquells que «sempre critiquen Pedro Sánchez». Però també escolta «la gent que diu que cal aguantar, que cal aguantar, que cal resistir perquè les dades avalen aquest Govern». Mínguez ha recordat que el PSOE té convocat un Comitè Federal per al 27 de juny en què «s’escoltaran totes les opinions de tots els barons, barons i líders que s’hagin de pronunciar». Per això, ha conclòs, «no es canviarà el calendari».
En els últims dies, el president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, ha reclamat a Sánchez que avanci les eleccions generals o que convoqui una qüestió de confiança en el Congrés. El líder dels socialistes de La Rioja, Javier García, per la seva banda, ha demanat al secretari general en conversa amb EL PERIÓDICO que convoqui el Consell Polític Federal per escoltar tots els barons abans de decidir si avança les eleccions generals o si manté el calendari. A més, l’exministre Ramón Jáuregui ha reclamat un congrés extraordinari en un article publicat a El Correo. Finalment, l’expresident de la Junta d’Andalusia, Rafael Escuredo, també ha demanat un congrés extraordinari en un missatge a X per «renovar responsables» i «establir una nova direcció».
Mínguez ha asseverat que el PSOE «esperarà» el Comitè Federal abans de prendre cap decisió perquè «està convocat i molts líders, alcaldes i presidents de comunitats autònomes que estan dient justament el contrari». La portaveu socialista ha afirmat que els socialistes «som crítics amb nosaltres mateixos; ja ho vam ser fa un any i vam prendre mesures», quan es va apartar del partit l’anterior secretari d’Organització, Santos Cerdán.
Quant a la recent imputació de la gerent del partit, Ana María Fuentes, Mínguez ha dit que «fins al moment té tota la nostra confiança» i que «ha portat bé les finances» de Ferraz, com va dir Pedro Sánchez la setmana passada. Fonts socialistes insisteixen en el que ja van dir a aquest diari la setmana passada: no prendran mesures contra ella, ni tan sols obriran un expedient informatiu fins que no s’aixequi el secret d’aquest nou sumari instruït a l’Audiència Nacional.
«Un linxament»
La portaveu de l’Executiva ha denunciat «un linxament cap al qual té carnet socialista i ha assegurat que la seva formació «no té por de la justícia». A més, ha coincidit amb el ministre Óscar Puente a denunciar que hi ha «una sèrie de coincidències» i «una doble vara de mesurar» quan s’investiga la corrupció del PP o la del PSOE. «El partit està veient que en l’entorn de certes investigacions hi ha interessos clars per esfondrar l’acció d’un Govern. Els militants socialistes veuen una sèrie de coincidències i dobles vares de mesurar que generen seriosos dubtes sobre les institucions i la imparcialitat d’alguns processos», ha assegurat, sense voler aclarir si en aquest «interès per esfondrar el Govern» inclou o no un sector de la judicatura. «Hi ha qui intenta enderrocar-nos per terra, mar i aire», ha resumit.
Com a exemple, Mínguez ha destacat algunes filtracions als mitjans de comunicació, com Feijóo va anunciar la imputació de Zapatero o que s’han anul·lat els àudios que impliquen Cospedal en la Kitchen «En la Kitchen es va esborrar la referència a ‘M. Rajoy’ sense que hi hagués conseqüències. I mentre Begoña Gómez [la dona de Sánchez] té dos informes de la UCO, fa un any que esperem a l’informe de l’UCO del nòvio d’Ayuso». En aquesta mateixa línia, Mínguez ha tornat a queixar-se que un mitjà de comunicació avancés dimecres passat l’entrada de l’UCO a la seu socialista de la setmana passada, en la qual van estar més de 16 hores recollint informació del cas Leire Díez.
- L’embolic de les monges de Sixena: de vendre sense permís els tresors del monestir a oferir les pintures murals per pagar un crèdit amb l’Incasòl
- Meritxell Calduch, atleta manresana: «Em van dir que havia de deixar de córrer del tot, però ho necessito per salut mental»
- Tenir un pis ja no vol dir ser ric: l’avís de Niño Becerra sobre l’habitatge
- Un gran outlet de sabates a una hora de Manresa porta gangues de marques com Birkenstock, Camper o Converse
- Cau per un desnivell de quatre metres després de ser atropellat a Sant Fruitós de Bages
- Josep Sánchez Llibre: 'Avui amb un salari de menys de 2.000 euros és difícil arribar a final de mes
- Un ferit i un cotxe incendiat en una topada frontal a la C-55 entre Clariana i Riner
- Un ciclista cau dins de la sèquia entre Sallent i Santpedor