GAESA, l’empori militar i empresarial cubà
GAESA s’ha convertit en el gestor de totes les activitats econòmiques que es fan a Cuba amb vincles amb els mercats internacionals, des d’hotels per a turistes fins a remeses de l’exterior o cases de canvi. Està gestionat per militars i membres de la família Castro.
Abel Gilbert
"¡L’espera ha acabat! Iberostar Selection La Habana obre les portes per disfrutar impressionants vistes de la ciutat. El nostre hotel 5 estrelles és al cèntric carrer 23, avinguda cinematogràfica per excel·lència. ¡Benvinguts a l’Havana des de la seva màxima altura!", va convidar la cadena hotelera al febrer del pèssim 2025.
L’anomenada Torre K es pot veure des de qualsevol punt de la capital cubana. És una emprenedoria mixta. La marca espanyola s’encarrega de la gestió i comercialització. Els edificis i terrenys pertanyen a l’Estat cubà, i estan en l’òrbita de l’acrònim que aquests dies tothom esmenta, GAESA, que, com si fos un altre edifici, s’aixeca al centre de la controvèrsia entre l’illa i els EUA. El Grupo de Administración Empresarial SA és dirigit pels militars i controla una bona part de l’economia: el turisme, benzineres, les finances a través del Banco Financiero Internacional, la recepció de remeses i cases de canvi, supermercats en dòlars, serveis mèdics, béns immobiliaris i internet. Gairebé tot el que relaciona Cuba amb el mercat internacional passa per GAESA.
El castrisme sempre va recórrer a vies alternatives de finançament en dòlars enmig de les restriccions imposades pels EUA, fins i tot quan formava part de l’ecosistema soviètic. El general Arnaldo Ochoa i el coronel Tony de la Guàrdia van dirigir una fosca trama de negocis que passava per Angola i Panamà i va ser tallada per Fidel Castro el 1989 quan van atribuir a les dues figures amb gran ascendència relacions amb el narcotràfic. Tots dos van ser afusellats. L’Estat va creure haver après la lliçó, però dos anys després, mentre els Castro veien com s’enfonsava l’URSS, van crear GAESA.
La decidida obertura al turisme com a font de finançament va tenir diversos efectes simultanis: va partir l’illa en dos: una part es va vincular al mercat internacional, l’altra va iniciar una irreversible pauperització. GAESA, pensada pel comandant en cap i el seu germà com la matriu de la nova font d’acumulació econòmica, va quedar a la banda dels guanyadors. En la mesura que Cuba va poder substituir el cru soviètic pel veneçolà, amb el canvi de segle, bona part dels guanys en el turisme van ser destinats a sostenir el que el Govern considerava els seus blasons: la salut i l’educació, la ciència i l’esport. Sempre de manera impossible d’auditar.
Gendre al capdavant
L’empremta familiar de GAESA va quedar a la vista i, una altra vegada en la nebulosa, quan Raúl Castro va posar al capdavant el general Alberto Rodríguez López-Calleja: el seu gendre. El pare de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, la va gestionar fins a la seva mort, el 2022. El model de sustentació econòmica necessitava, per poder continuar creixent, normalitzar relacions amb els EUA. Això va passar amb Barack Obama, el 2014. Els militars es van llançar a edificar hotels.
L’ofensiva de Rubio contra GAESA apunta a desarticular relacions amb inversors europeus i canadencs. La sanció contra la seva presidenta, la generala Ania Guillermina Lastres Morer, forma part de les pressions.
