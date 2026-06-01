Illa tanca files amb el president i l’eleva a "referent moral"
El president crida a "no tenir por" de la justícia i demana al PSC "no rendir-se davant dels qui volen el poder "al preu que sigui"
Sara González
"Nosaltres, al costat del president Pedro Sánchez". Així, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va ordenar al seu partit mantenir fermes les files sense titubejar, conscient que la setmana passada es va viure amb angoixa entre els quadres del partit.
La seva aposta és que en el PSC no hi pot haver cap mena de dubte, que no seria on és en aquest moment si no fos pel lideratge de Sánchez, de manera que va reivindicar que l’acompanyin i que no doni ningú res per perdut ni tampoc tingui "por de la justícia". Ho va fer enaltint el que representa per al socialisme i elevant-lo a "referent moral i de dignitat al món" davant els qui intenten arribar al poder "costi el que costi i al preu que sigui".
Exercint com un dels seus més fidels escuders, el president es va alinear amb el missatge del PSOE i de Sánchez que no hi ha casualitats que expliquin la hiperactivitat dels tribunals i que, per tant, el que hi ha al darrere és una intencionalitat política per fer caure el Govern. Per això Illa es va tornar a esgargamellar a la Festa de la Rosa del partit a Tarragona per advertir els seus rivals polítics que no es "doblegaran ni es rendiran". Va reconèixer que la setmana passada va ser "intensa i complexa" i que els socialistes van haver de sentir coses "molt dures", però va cridar els seus a no sucumbir al desànim i a creure en la justícia quan, va admetre, "es fa difícil".
Presumpció d’innocència
"Davant el que ha passat els últims dies, respectem la justícia, no en tenim gens de por, i això vol dir demanar respecte per l’Estat de dret i per la presumpció d’innocència", va assegurar, sabent com ha impactat especialment en la militància que José Luis Rodríguez Zapatero sigui a l’ull de l’huracà per presumpta corrupció. Insuflar moral just quan la maquinària del PSC es comença a activar per a les eleccions municipals va ser la principal comesa del primer secretari, així com proclamar als quatre vents que la seva confiança en Sánchez es manté intacta.
Per fer-ho va demanar als militants que recordin el significat de les sigles del partit. I una manera gràfica de fer-ho és contraposar-les al que representa el PP i, particularment, José María Aznar. "Alguns s’han adonat que Feijóo no acaba de tirar i allà apareix Aznar", va remarcar. El que hi ha en joc, va precisar Illa, són dues maneres de concebre Espanya i la política. La primera, la dels socialistes, amb la "pluralitat i la diversitat" per bandera, i la segona, la dels populars, la que busca "anul·lar" aquesta diversitat amb la "imposició".
