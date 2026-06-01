Dilema socialista
El jutge bloqueja 300.000 euros a membres de la trama del cas Zapatero
Els fons van ser intervinguts abans del registre al despatx de l’expresident
Cristina Gallardo
Dos mesos abans d’ordenar als agents de la Unitat de Delinqüència i Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional entrant al despatx personal de José Luis Rodríguez Zapatero, la justícia ja havia aconseguit bloquejar un total de 302.761 euros al presumpte testaferro de l’expresident, Julio ‘Julito’ Martínez i altres investigats en la suposada trama de tràfic d’influències i blanqueig de capitals que aquest presumptament liderava en relació amb el rescat de Plus Ultra i altres activitats.
Unes setmanes després, una vegada va esclatar el cas i es va aixecar el secret de sumari, el jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama va procedir a adoptar decisions similars respecte al mateix Rodríguez Zapatero, procedint a la paralització de l’activitat d’un total quatre comptes bancaris en què compartia titularitat amb la seva dona, Sonsoles Espinosa, i 15 més vinculades igualment a la trama d’influències investigada. En el cas de les que pertanyen a la família, el magistrat ha marcat en 490.780 euros el límit de la immobilització, al ser aquesta la quantitat que presumptament va rebre d’Anàlisi Rellevant, l’empresa del considerat el seu lloctinent, l’empresari alacantí Julio Martínez.
Quant als primers comptes afectats per les diligències a l’Audiència Nacional, un ofici policial obrant en el sumari, al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, ja donava compte al jutge el 19 de març –poc després que assumís les indagacions derivades d’una jutge d’instrucció de Madrid– de les dificultats que els agents estaven trobant per fer complir determinades ordres amb relació a aquests dipòsits.
Peticions ignorades
Assenyalaven expressament que calia esmenar un error inicial en què s’indicava el bloqueig d’un import de 287.000 euros, quan la mesura afectava en realitat una mica més de 300.000 euros. Afegien, a més, que, "malgrat les reiteracions practicades", dues entitats concretes, ING Bank NV i Revolut Bank UAB, a través de les seves sucursals a Espanya, encara no havien acreditat l’efectivitat dels bloquejos requerits ni tampoc dels imports immobilitzats del president de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, del seu número dos, Roberto Roselli, i de l’exdirectiu Rodolfo Reyes Rojas.
Amb independència d’aquestes respostes nul·les, al mateix document l’inspector en cap de grup si donava compte de bloquejos que ja arribaven als 302.761 euros a aquestes tres persones en relació amb set comptes oberts més. A aquests embargaments cautelars cal sumar que l’entitat financera dels Estats Units Boreal Capital Management va bloquejar 653.874 dòlars a l’empresa offshore de les Illes Verges Britàniques que la UDEF també atribueix a l’entramat societari liderat, segons especifica un escrit dirigit al jutge de l’Audiència Nacional pel qual va ser l’advocat defensor de ‘Julito’, Bernardo del Rosal.
