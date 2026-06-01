Inquietud. Desinformació del Kremlin
Kíiv nega haver atacat la central de Zaporíjia
El Periódico
El Ministeri d’Afers Estrangers d’Ucraïna va rebutjar les acusacions formulades per Rússia sobre un suposat atac ucraïnès contra la central nuclear de Zaporíjia i les va qualificar de nova campanya de desinformació per amagar el que Kíiv considera la veritable amenaça per a la seguretat nuclear a la regió: l’ocupació russa de les instal·lacions de la planta.
La cartera diplomàtica ucraïnesa va assenyalar que les denúncies difoses per representants de la corporació estatal russa Rosatom no tenen cap mena de fonament i ja han sigut desmentides per les Forces de Defensa d’Ucraïna.
En aquest sentit, va afirmar que les acusacions resulten contradictòries perquè considera que no hi ha cap motiu perquè Ucraïna ataqui una central situada en el seu propi territori i la recuperació de la qual reclama sota la seva sobirania.
Segons Kíiv, Rússia mira d’imposar la narrativa que Ucraïna estaria atacant les seves pròpies infraestructures nuclears i mentrestant Moscou actua com a garant de la seva seguretat. "El mer fet que sigui necessari repetir aquesta tesi ja indica que és insostenible", va assenyalar el ministeri.
