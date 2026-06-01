Dilema socialista
Sánchez promet lliurar batalla per governar fins al 2027 i "més enllà"
El president del Govern carrega contra l’"oposició tramposa", que, assegura, mira de fer caure l’Executiu amb "males arts"
Sara González
"El seu temps s’ha acabat", va proclamar Pedro Sánchez l’1 de juny del 2018 adreçant-se a Mariano Rajoy amb l’argument que la corrupció era una "amenaça per a l’estabilitat" d’Espanya. Vuit anys després, el president del Govern és a la corda fluixa assetjat pels processos que han sembrat la sospita en el PSOE i el seu entorn familiar, una ombra que ha arribat fins i tot a la figura de José Luis Rodríguez Zapatero.
Però lluny de plegar les veles, ell no dona per esgotat el seu rellotge polític i està disposat a travesar la maror contra vent i marea. Ho va deixar clar ahir abrigat per les joventuts socialistes, davant de les quals s’ha compromès no solament a no donar "per perduda cap batalla", sinó a continuar governant fins al 2027 malgrat les "maniobres" d’una oposició que ha titllat de "tramposa".
La banda sonora triada per al moment de la seva entrada en la clausura del congrés de les Joventuts Socialistes d’Espanya, una versió remix de la cançó Los perros de Arde Bogotá, ja era tota una declaració d’intencions, una evocació al malnom "Perro Sanxe" que, tot i que va néixer a manera pejorativa entre els seus detractors, els socialistes se’n van apropiar i l’han convertit en una mena de símbol de resistència política.
Amb una pressió dels tribunals que llavors no existia, va pujar al faristol per deixar clar que la seva recepta passa pel "temps, la determinació i l’acció". Temps, perquè vol esgotar la legislatura per més que no hi hagi treva judicial i que hi hagi socis com el PNB, Junts o Podem que comencin a demanar sense condicions un avenç electoral.
Culminar el projecte
L’argument és que s’han de culminar les "grans transformacions" i que no poden ser frenades en sec per les "males arts" que va atribuir a la dreta i a l’extrema dreta. No va dubtar a personalitzar en l’expresident José María Aznar la intencionalitat política per fer-lo caure. "El seu ‘qui pugui fer que faci’ és un do de pit d’un personatge que sempre s’ha sobreestimat. ¿Què va aportar a la política? Corrupció, la gran mentida de l’11-M i portar Espanya a una guerra il·legal", va dir.
En tot cas, Sánchez va reduir a "crit de desesperació i frustració" les arengues d’Aznar davant la constatació que al PP d’Alberto Núñez Feijóo no li surten els comptes per governar i que el botó electoral no és a les seves mans.
El president va passar de puntetes pel que va definir com a "ensopegades", "problemes" o "comportaments inadequats" en el seu partit, davant els quals va defensar que ha actuat "amb contundència", per centrar-se en aquest PP hereu d’Aznar i lligat a Vox que busca "dreceres" per arribar al poder. "L’oposició pot continuar maniobrant. Nosaltres continuarem governant fins al 2027 i més enllà", va reiterar aferrat a una proclama que s’ha convertit en un clàssic del seu manual de resistència.
Això sí, va deixar ben clar que, alhora, també hi haurà determinació per respondre a les "falòrnies" per evitar que es "barregin coses". Si algú s’havia cregut que Sánchez es rendiria davant de tantes togues al voltant, va afirmar, és que "no coneix" el líder del PSOE.
Plantant cara
El seu tercer pilar, va prosseguir, serà l’"acció" per no quedar-se tot sol en la reacció. La seva lectura de la situació és que, si han anat contra ell i a buscar el PSOE, és perquè fa vuit anys que impulsa mesures perquè Espanya "visqui el seu millor moment" en termes econòmics, en ocupació i en drets i llibertats, un programa que assegura estar disposat a continuar impulsant.
No va detallar ni quines mesures ni amb qui pensa portar-les a terme, fet determinant per aconseguir oxigen al Congrés per la via de recompondre la majoria de la investidura, desbaratada a cop de tribunals. Sumar ja li ha assenyalat el camí de tornar a insistir en la pròrroga dels lloguers i treure del calaix les mesures anticorrupció, a més de demanar unes explicacions que el president no preveu donar fins a la recta final de juny.
Ell, però, va esprémer el perfil amb què més rèdits aconsegueix: l’internacional. De cara a la pròxima visita del Papa Lleó XIV a Espanya, va recordar el seu "no a la guerra" i la seva posició davant de conflictes com el d’Ucraïna, Gaza i l’Orient Mitjà, així com va assenyalar la "xenofòbia" de Vox i d’un PP que "s’empassa" els seus postulats. "Y aunque me quiera parar, no. Nunca me voy a parar, no", diu la tornada de Los perros amb el dubte de si serà profecia.
