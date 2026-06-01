Trump no té "pressa" i vol fer esmenes al futur acord amb l’Iran

Hegseth, secretari de Guerra dels EUA: "Trump és pacient en la cerca d'un acord amb l'Iran"

Andrea López-Tomàs

Beirut

Noves demandes del president nord-americà Donald Trump a l’Iran. Després que divendres assegurés que prendria una "decisió final" sobre l’acord, el món encara espera que es pronunciï. Mentrestant, mitjans nord-americans com Axios revelen que hi ha alguns aspectes del futur tracte amb el règim persa que serien esmenats, en especial els relatius al programa nuclear de Teheran i a la reobertura de l’estret d’Ormuz. "No tinc pressa", va afirmar Trump en una entrevista emesa dissabte per Fox News.

"A poc a poc, crec que aconseguirem el que volem, i si no ho aconseguim, les coses acabaran d’una altra manera", va afegir. "L’única garantia que necessito és que no hi haurà armes nuclears. Van acceptar això, i va ser molt interessant", va admetre davant la seva nora, la presentadora televisiva Lara Trump. "Inicialment van dir: ‘No desenvoluparem una arma nuclear’. Els vaig dir: ‘D’acord, ¿i si compren una arma nuclear?’. Ara diuen: ‘No desenvoluparem ni comprarem armes nuclears de cap manera’", va assenyalar el president. Dissabte, el secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, va declarar que el seu país era "més que capaç" de reprendre la guerra contra l’Iran si fracassaven les converses.

Segons Axios, citant un alt funcionari de l’Administració i una altra font informada del tema, Trump hauria sol·licitat diverses esmenes a l’acord assolit pels seus enviats amb els seus homòlegs iranians durant la reunió a la sala de crisi de divendres passat, en la qual va anunciar que prendria una "decisió final". Dos funcionaris nord-americans van assegurar que Trump "està interessat a reforçar diversos punts que li resulten importants, sobretot respecte al material nuclear iranià". Aquesta petició ha desencadenat una nova ronda de negociacions entre les parts que podria durar diversos dies, cosa que posposaria, de nou, l’anhelat anunci de l’acord.

