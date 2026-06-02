Begoña Gómez retreu a Peinado la "velocitat" per portar-la a judici
La dona de Sánchez demana la suspensió mentre continuen pendents recursos clau abans que pugui ser jutjada
Cristina Gallardo
A més de sol·licitar un ajornament de la vista prevista per al pròxim 9 de juny, per tenir altres compromisos judicials fixats anteriorment, la defensa de Begoña Gómez, que exerceix l’exministre de l’Interior Antonio Camacho, ha presentat un recurs contra el fons de l’última de les resolucions adoptades pel jutge Peinado, que va suposar activar els tràmits per asseure-la a la banqueta per quatre possibles delictes de corrupció.
La resolució del jutge, coneguda dimarts passat, consisteix a celebrar una previsualització per analitzar "la procedència de l’obertura del judici oral", però dos dies després la defensa de la dona del president del Govern retreu a l’instructor que hagi donat al procediment del jurat "una velocitat de creuer absolutament incompatible amb les garanties de procés penal en un Estat Democràtic, com si tingués excessiva pressa a finalitzar el procediment", segons l’escrit al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO. La raó és que encara hi ha davant l’Audiència Provincial recursos clau sense resoldre que, en cas de ser favorables a les tesis de la defensa, suposarien l’arxiu del cas.
A l’incoar-se el jurat en la interlocutòria, segons la defensa "s’ha privat a les parts de tràmits essencials en el procediment del jurat per poder proposar prova", cosa que obliga a aquesta part a reiterar una doctrina continguda en una circular de la Fiscalia General, que assenyala que el fet de tenir pendent un recurs que qüestiona la decisió de seguir un procediment davant un tribunal popular "implica que no hi pot haver cap certesa sobre la legitimitat del curs procedimental elegit mentre que l’esmentat recurs no sigui sobretot quan també recorregut".
Risc de nul·litat
Permetre que el procediment avanci en aquestes circumstàncies suposa vulnerar drets fonamentals i genera el risc que tota la causa pugui ser anul·lada, adverteix la defensa de la dona de Pedro Sánchez.
La interlocutòria del jutge s’estenia sobre les penes previstes per als delictes que s’atribueixen a Begoña Gómez: tràfic d’influències (penes de sis mesos a dos anys), multa i prohibició d’accés a ajuts o contractes públics; corrupció en els negocis (de sis mesos a quatre anys); malversació de cabals públics (de sis mesos a tres anys) i apropiació indeguda (d’un a sis anys de presó). Delictes que, segons Peinado, atesa la gravetat, "podrien provocar alguna conducta per part d’algun, alguns o dels tres acusats –a més de Begoña Gómez han sigut processats el seu assistent a la Moncloa i l’empresari Juan Carlos Barrabés–, tendent a eludir l’acció de la Justícia".
