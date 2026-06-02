Conflicte educatiu
El Govern emplaça les escoles a «replantejar» el boicot a les colònies després del preacord de millores salarials
Helena López
El Govern creua els dits perquè la consulta dels professors acabi ratificant dijous el preacord per a una pujada salarial i s’encarrili així un conflicte que arrossega més de mig any. Però no només aspira que es posin fi a les vagues, sinó també al boicot a les colònies i a les excursions que més de 1.200 centres educatius han secundat, un assumpte que ha quedat en l’aire després de les maratonianes reunions entre la Conselleria d’Educació i els sindicats. La portaveu de l’Executiu, Sílvia Paneque, ha recordat que fruit del primer acord es van pactar 50 euros per pernoctació, per la qual cosa si els sindicats majoritaris subscriuen l’ampliació del pacte i els docents ho avalen, donen per descomptat que accepten també aquesta remuneració per posar fi a aquest pols.
«Esperem que elsrecursos facin replantejar la posició d’aquests centres», ha assegurat preguntada per aquest assumpte durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu. La consellera confia que el diàleg de l’última setmana pot servir per «revertir la situació i la decisió de les direccions» d’aquestes escoles tenint en compte que es tracta d’ activitats «positives» per a l’educació dels alumnes. No obstant, setmanes enrere la mateixa portaveu va reconèixer que el Govern no pot forçar els centres a garantir aquest tipus d’activitats.
- Tenir un pis ja no vol dir ser ric: l’avís de Niño Becerra sobre l’habitatge
- L’embolic de les monges de Sixena: de vendre sense permís els tresors del monestir a oferir les pintures murals per pagar un crèdit amb l’Incasòl
- Els docents marxen a peu fins a Montserrat per mostrar el seu rebuig al preacord d'Educació: 'A mi no m'està bé arribar a final de mes si el dilluns tinc els mateixos problemes a l'aula
- Aliança Catalana presenta Martí Prades Ponsirenas com a primer candidat a l’alcaldia de Solsona
- Meritxell Calduch, atleta manresana: «Em van dir que havia de deixar de córrer del tot, però ho necessito per salut mental»
- Pep Guardiola es prepara per viure una temporada a Abu Dhabi i la seva separació amb Cristina Serra no té marxa enrere, segons les Mamarazzis
- Per què aquesta beguda morada podria substituir el matxa i el cafè?
- Necrològiques per al dilluns 1 de juny del 2026