El Govern emplaça les escoles a «replantejar» el boicot a les colònies després del preacord de millores salarials

La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, en roda de premsa aquest dimarts / ACN

Helena López

Barcelona

El Govern creua els dits perquè la consulta dels professors acabi ratificant dijous el preacord per a una pujada salarial i s’encarrili així un conflicte que arrossega més de mig any. Però no només aspira que es posin fi a les vagues, sinó també al boicot a les colònies i a les excursions que més de 1.200 centres educatius han secundat, un assumpte que ha quedat en l’aire després de les maratonianes reunions entre la Conselleria d’Educació i els sindicats. La portaveu de l’Executiu, Sílvia Paneque, ha recordat que fruit del primer acord es van pactar 50 euros per pernoctació, per la qual cosa si els sindicats majoritaris subscriuen l’ampliació del pacte i els docents ho avalen, donen per descomptat que accepten també aquesta remuneració per posar fi a aquest pols.

«Esperem que elsrecursos facin replantejar la posició d’aquests centres», ha assegurat preguntada per aquest assumpte durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu. La consellera confia que el diàleg de l’última setmana pot servir per «revertir la situació i la decisió de les direccions» d’aquestes escoles tenint en compte que es tracta d’ activitats «positives» per a l’educació dels alumnes. No obstant, setmanes enrere la mateixa portaveu va reconèixer que el Govern no pot forçar els centres a garantir aquest tipus d’activitats.

