Els testimonis resten força a un suposat ‘enxufe’ del germà de Sánchez
"El rumor era que optava a la plaça, no que estigués donada", coincideixen en el judici
Belén Castaño Chaparro
Amb menys expectació mediàtica va arrencar ahir a l’Audiència de Badajoz la segona sessió del judici del cas David Sánchez, que ha portat al banc dels acusats el germà del president del Govern i exsecretari general del PSOE extremeny, Miguel Ángel Gallardo, i nou persones més pel presumpte enxufe del primer en un lloc d’alta direcció a la diputació provincial.
La sessió del matí es va centrar en gran part en el famós correu amb l’assumpte "germaníssim" que es van intercanviar el llavors director del conservatori Bonifacio Gil, Evaristo Valentí, i la del Juan Vázquez, Yolanda Sánchez, el 19 de maig del 2017, el mateix dia que es van publicar les bases de la plaça que es va adjudicar després a David Sánchez, així com en els "rumors" que circulaven dins i fora de la diputació sobre aquest lloc i el germà del president del Govern.
Aquest correu és una de les potes sobre la qual les acusacions populars recolzen la seva tesi que el lloc es va crear per adjudicar-lo al germà de Sánchez i que el procés selectiu només es va portar a terme per donar "aparença de legalitat" a la manipulació.
No obstant, quatre dels sis testimonis a qui va donar temps a declarar durant la sessió del matí van restar certa força a aquesta teoria. "El rumor era que David Sánchez optava a la plaça, no que estigués donada per endavant", van coincidir.
El primer a testificar va ser el director del conservatori el 2017, que va ser qui va posar en l’assumpte del correu la paraula "germaníssim". Valentí va explicar que "aquell mateix dia o l’anterior" algú –no recorda qui – li va comentar "als passadissos" del conservatori que David Sánchez es presentaria a la plaça de coordinador d’activitats dels conservatoris i que, tot i que coneixia el 80% dels candidats, aquest va ser el que "més va cridar l’atenció", motiu pel qual va posar aquest nom a tall d’"acudit" a l’e-mail que va enviar a la seva homòloga en el Juan Vázquez amb l’enllaç de les bases de la convocatòria. No obstant, va reiterar que mai ningú li va dir que el lloc seria per al germà de Pedro Sánchez i que tampoc li va preguntar a ningú si seria així.
"Rumors"
Yolanda Sánchez, per la seva banda, va reconèixer que quan Valentí li va enviar el correu amb l’assumpte "germaníssim" no li va donar importància i que es va assabentar dels "rumors" per ell i no abans. "No sé si em va dir que hi optaria o que seria per a ell", va dir. Preguntada per si tenia constància que Gallardo volia donar-li aquest lloc va contestar que no.
També va testificar una altra exdirectora del Bonifacio Gil, Rosario Mayoral, que va succeir en el càrrec Valentí i que abans era professora del conservatori. Segons va explicar, només va escoltar el terme "germaníssim" una vegada que a David Sánchez se li havia adjudicat la plaça.
Per la seva banda, Nerses Avakimyam, un dels aspirants que van optar al lloc de coordinador d’activitats dels conservatoris, va assenyalar que li van comentar que David Sánchez es presentaria a la convocatòria, "però no que la plaça fos per a ell ni que estigués donada per endavant".
