Reunió del Consell Nacional
ERC activa l’elaboració de la llista electoral per a les generals
El partit independentista vol que Rufián torni a ser el candidat, però rebutja el front d’esquerres que promou
Quim Bertomeu
ERC celebrarà aquest dissabte un Consell Nacional en el qual posarà en marxa la maquinària del partit de cara a les eleccions generals, que s’han de celebrar, com a molt tard, el juliol de l’any que ve. El partit independentista aprovarà el reglament per elaborar les llistes electorals en un moment de tensió amb el seu líder al Congrés, Gabriel Rufián. La formació d’Oriol Junqueras continua confiant en Rufián perquè torni a ser el candidat, però rebutja el front d’esquerres amb altres partits que promou el diputat republicà. Aquesta qüestió enrareix des de fa mesos l’ambient en el partit.
La secretària general d’ERC, Elisenda Alamany, ha sigut l’encarregada d’anunciar aquest dilluns la convocatòria del Consell Nacional, que serà a Banyoles i que també servirà per preparar les eleccions municipals programades per al 27 de maig de l’any que ve. En roda de premsa, la dirigent ha assegurat que el partit és "molt optimista" de cara a aquest pròxim cicle electoral. ERC es troba en un cicle a la baixa des de, precisament, les eleccions locals del 2023 i considera que ha fet els deures per començar a deixar-lo enrere. L’elaboració de la llista per al Congrés no només genera tensió per les discrepàncies estratègiques sobre el front d’esquerres entre la direcció del partit i Rufián, sinó també perquè el diputat va avisar fa uns dies que imposaria certes "condicions" al seu partit si vol que lideri la candidatura. "Jo no em presentaré per ERC si no hi ha unes condicions. Tothom ho sap i les converses són les que són", va dir fa un parell de setmanes en un acte a Madrid. Una d’aquestes condicions, segons va explicar EL PERIÓDICO, és la de les persones que formaran part de la llista. Rufián no està còmode amb tots els companys actuals del seu grup.
La confirmació que ERC al Congrés està lluny d’estar cohesionada l’ha donat aquest mateix dilluns el diputat d’ERC Jordi Salvador. El company de Rufián ha protestat per l’actitud que ha evidenciat el seu cap de files en les últimes setmanes i ha demanat "respecte" pels membres del grup. "ERC no és cap plataforma personal ni un espai d’ultimàtums. Si fa falta, alguns parlarem en públic, almenys jo, i s’acabarà la tonteria. La paciència té un límit", ha exposat a ‘X’.
"Hi ha un procediment"
Ahir, Alamany va reiterar la confiança de l’organització en Rufián, però va rebutjar que el partit pugui intervenir en l’elecció de les persones que formaran part de la candidatura. "Hi ha un procediment per fer possible les llistes. Les federacions territorials [del partit] presenten i voten els seus candidats. Així és com es fa una llista a les Corts Generals", va dir. Va intentar rebaixar les pretensions de Rufián, tot i que va evitar el xoc directe amb el seu líder a Madrid.
