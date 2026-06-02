Feijóo insisteix en la moció de censura instrumental i rebutja que sigui una «drecera» per arribar a la Moncloa: «No demano favors»

Reunió anual al Cercle d'Economia
Gisela Boada
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aprofitat el focus mediàtic i la calor de l’empresariat català present al Cercle d’Economia, a Barcelona, per tornar a pressionar Junts i demanar-li que recolzi una moció de censura «instrumental» per desallotjar Pedro Sánchez de la Moncloa pels escàndols que esquitxen el Govern i el PSOE. «Defenso la necessitat d’un projecte digne. No pretenc remoure amb qui, no busco dreceres ni demanar favors, ni donar-los. Vull garantir que tornaré la decència al meu país, amb ajuda o sense ajuda», ha declarat Feijóo en la seva intervenció inicial en la cita anual d’aquest fòrum econòmic.
El dirigent popular ha anat directe al quid de la qüestió –«sempre hi ha un elefant a l’habitació, però els reconec que no n’havia vist un de tan gran en anys», ha fet broma tot just començar – i ha deixat clar el mateix missatge que fa temps que alimenta dia el seu partit: està disposat a promoure una moció de censura amb l’únic objectiu de convocar eleccions, si Junts dona els seus vots necessaris, junt amb els de Vox.
«Hi ha 184 diputats que han exigit en els últims dies eleccions immediates; la teoria cal portar-la a la pràctica, no té valor si no s’acompanya de fets coherents», ha dit Feijóo durant el seu discurs al Cercle. Segons el seu parer, no hi ha una «dificultat sideral» en la decisió de recolzar una moció de censura. «Els que coincidim que aquesta situació és insostenible hauríem de fer tot el possible», ha declarat.
Al PP continuen intentant per totes les vies que Junts afluixi la corda, però els postconvergents tornen a posar sobre la taula quina és la condició per, almenys, plantejar-s’ho: que Feijóo viatgi a Waterloo, on resideix Carles Puigdemont, pendent que se li apliqui l’amnistia pel seu paper en el referèndum de l’1-O. Només llavors, sostenen, hauria de presentar una «proposta seriosa» sobre el contingut, la forma i el calendari d’aquesta moció de censura, que implicaria sumar els seus vots als de Vox, tot i que el PP ja ha assegurat que el Govern provisional seria en solitari.
«Entre la responsabilitat democràtica i la conveniència política –que és discutible–, jo ho tinc clar», ha afegit el líder de l’oposició, en un missatge velat a Junts.
