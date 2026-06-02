Inquietud en les autoritats
França busca respostes
La violència durant els festejos per la victòria del PSG a la Lliga de Campions, que va causar dos morts i un balanç de mes de 890 detinguts, no és nova. Es repeteix en altres celebracions i esdeveniments. Autoritats i experts es pregunten quines en són les raons.
Els experts insisteixen que no es tracta d’aficionats i que no són només joves dels suburbis
Leticia Fuentes
En plena ressaca per la històrica victòria del PSG a la Lliga de Campions, entelada pels disturbis a diverses ciutats del país, França torna a fer-se la mateixa pregunta: ¿per què el que hauria de ser una celebració s’ha convertit, un any més, en una autèntica escena de guerra urbana deixant un balanç de dos morts i més de 890 detinguts?
Les escenes de violència registrades durant el cap de setmana no són una excepció. En els últims anys s’han convertit en una cosa habitual, no només en les celebracions esportives, també en altres esdeveniments com la Festa Nacional del 14 de juliol, Halloween, o cap d’any. És una cosa tan comuna, que als joves que surten a destrossar els carrers francesos se’ls ha batejat com els casseurs . Aquests grups s’organitzen a les xarxes socials fins a trobar el moment propici per actuar. Allà és quan comença el descontrol amb la crema de cotxes i mobiliari urbà, els saquejos de comerços i fins i tot els atacs a edificis públics, com l’assalt de la comissaria del districte 8 de París dissabte passat.
"Des de mitjans de la dècada del 2010, les nits de partits de futbol i Halloween s’han convertit en dates clau als calendaris de les comissaries com a ‘dies d’alt risc’, que requereixen la mobilització de personal per fer front a la violència urbana recurrent", explica l’analista polític, Jérôme Fourquet, en una tribuna de ‘Le Figaro’.
La imatge del diputat
Els experts insisteixen que no són aficionats ni tampoc són només joves dels suburbis. Com a prova hi ha els milers de vídeos penjats a internet, entre els quals es troba un que ha generat una gran polèmica al país. En les imatges apareix el diputat d’Ensemble pour la République, Karl Olive, de 57 anys, celebrant la victòria del PSG sobre el capó d’un cotxe en què viatjaven diversos passatgers. Després de la difusió del vídeo, Olive s’ha vist obligat a demanar perdó i ha reconegut la seva actitud "pueril". Aquesta escena va ser un avançament del que es va viure durant les següents hores. Pel Boulevard Bessieres van circular, en direcció als Camps Elisis, multitud de joves pujats en les seves motocicletes a tota velocitat, sense casc i, en alguns casos, fins a tres persones per vehicle. Altres pujats als capós dels cotxes llançant pirotècnia sense control cap a les finestres dels edificis.
"França s’ha acostumat a la violència desenfrenada [...]. Any rere any, aquestes pràctiques s’arrelen i es transmeten a les generacions més joves, que veuen aquestes dates com a oportunitats per sembrar el caos amb poques conseqüències –el percentatge de detinguts que reben condemnes és molt baix– i per enfrontar-se a la policia o, els més decidits, per saquejar", insisteix Fourquet.
Els veïns i comerciants ja han perdut l’esperança en la capacitat de control de la policia. Saben que un dispositiu "inèdit" de 22.000 agents no aturarà els casseurs. Per això, dissabte molts comerços de la capital van optar per abaixar les persianes al migdia, mentre que els més pròxims als Camps Elisis van tapiar els seus aparadors davant el temor dels saquejos.
L’explicació que dona el Govern a aquesta creixent tendència és que són un grup reduït de "joves vàndals" que aprofiten les circumstàncies de celebració per a l’enfrontament, però les xifres de detencions alimenten un debat més profund sobre les seves causes i la seva persistència. El sociòleg especialitzat en els suburbis francesos, Fabien Truong, creu que aquest fervor tòxic lligat a les celebracions del PSG tenen a veure amb la pròpia identitat del club. "La identificació dels joves amb el PSG s’explica per diversos factors. En primer lloc, moltes estrelles internacionals han jugat allà des que el club va ser adquirit per Qatar el 2011. Això reforça la dimensió simbòlica del PSG. A més, molts jugadors del club van créixer als suburbis parisencs, com Kylian Mbappé i Presnel Kimpembe. Això genera un efecte mirall: molts joves s’hi identifiquen, sobretot perquè la majoria d’aquests jugadors no són blancs", explica.
A això s’afegirien, la falta de control parental, la influència de les xarxes socials i la presència de referents en l’escena musical, com a rapers que omplen estadis on glorifiquen l’estètica gangster amb cançons en les quals es coreja frases, com "assassí de policies" o "Traieu les armes de foc, no som del tipus que es deixa amenaçar".
Fa mesos que l’Executiu d’Emmanuel Macron treballa en una llei del menor per respondre a aquests episodis. La reforma reforça la responsabilitat penal dels joves implicats en actes de violència i incrementa la pressió sobre els tutors legals, fent-los responsables directes del vandalisme dels menors.
