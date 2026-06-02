Situació interna
El pols de Rufián per la llista electoral dispara la tensió d’ERC al Congrés
Les «condicions» que ha posat Rufián per tornar a ser candidat han fet aflorar el malestar en el grup
ERC activa l’elaboració de la llista electoral per a les generals en ple conflicte amb Rufián
Rufián posa condicions a ERC per tornar a ser candidat i alhora s’ofereix a liderar un nou espai d’esquerra
Crítics d’ERC presenten una denúncia interna contra Rufián per «deslleialtat al partit»
Quim Bertomeu
El grup d’ERC al Congrés passa un moment complicat. És una situació que fa temps que es cuina, però que ha aflorat definitivament en els últims dies. El diputat republicà Jordi Salvador va expressar públicament aquest dilluns el seu enuig amb el portaveu, Gabriel Rufián, per les peticions que en les últimes setmanes ha llançat sobre el futur del grup parlamentari i la configuració de la pròxima llista electoral. Diverses fonts pròximes al grup consultades per EL PERIÓDICO confirmen aquest malestar generalitzat.
La gota que ha fet vessar el vas és que, fa uns dies, Rufián plantegés públicament al seu partit que, per repetir com a candidat, s’havien de complir certes «condicions». Una és formar una candidatura de cara a les eleccions generals del 2027 amb membres amb qui tingui plena sintonia i amb qui es pugui sentir còmode. «Necessito una sèrie de condicions que el meu partit sap i que no tenen res a veure amb tot el que estem parlant [del front d’esquerres], tenen a veure amb el grup parlamentari», va dir fa dues setmanes en un acte a Madrid.
La paciència té un límit
Aquest dilluns, en un apunt a X, el diputat Jordi SalvadoR va lamentar aquest posicionament de Rufián. «En política i en la vida hi ha una norma bàsica: respecte. Respecte a l’equip del grup (càrrecs electes i tècnics) a Madrid i a la militància. ERC no és cap plataforma personal ni un espai d’ultimàtums». Salvador no es va quedar aquí i va fer manifest el seu enuig: «Si fa falta, alguns parlarem en públic, almenys jo, i s’acabarà la tonteria. La paciència té un límit».
Fa temps que el clima de tensió a Madrid es gesta. Les «condicions» de Rufián per ser candidat no són l’únic motiu. També ha enrarit l’ambient la defensa a ultrança que el líder republicà fa de formar un front d’esquerres amb altres partits, una posició política que no ha sigut avalada per cap òrgan del partit. «No hi ha hagut mai un debat sobre aquesta possibilitat i fa quatre dies que aprovem la ponència política», explica una veu republicana, referint-se al fet que aquesta aliança progressista no està contemplada en cap document intern del partit. «No ha explicat la idea ni al grup parlamentari, ni a l’executiva del partit, al Consell Nacional», afegeix una altra veu. Això també ha generat soroll intern.
Una legislatura convulsa
Tota la legislatura d’ERC al Congrés, que va començar a l’estiu del 2023, ha sigut prolífica en picabaralles. El conflicte entre Israel i Palestina va fer xocar Rufián – propalestí – i la diputada Pilar Vallugera, que va carregar contra l’atac de Hamàs que va desencadenar tot el conflicte. Després, la guerra interna que va viure ERC el 2024 pel control del partit també va impactar en el grup a Madrid. Rufián es va posicionar al costat de Junqueras i dues diputades, Teresa Jordà i la mateixa Vallugera, van participar activament en la candidatura rival.
No obstant, fonts coneixedores de la situació defensen que la tensió actual no té a veure amb la fractura que va viure el partit fa dos anys. La prova és que tant el diputat Jordi Salvador com Rufián van ser al seu dia ferms junqueristes, i ara és palpable la distància que els separa. La tensió, per tant, s’explica per motius posteriors. Així, diversos diputats han sentit menyspreat el seu treball al Congrés per les exigències que el seu líder ha plantejat a la direcció. Sobretot tenint en compte que ERC té un grup petit i, per tant, amb molta càrrega de treball.
Elaboració de la llista
L ’entorn de Rufián ha declinat valorar les paraules del Salvador. No obstant, neguen que el líder d’ERC al Congrés hagi exigit una llista electoral a mesura. Defensen que el que ha plantejat és la necessitat de dissenyar una candidatura cohesionada davant el repte d’haver de «treballar els pròxims quatre anys» en un context molt complicat, ja que podria formar-se un Govern del PP i Vox.
Des de la direcció del partit tampoc han volgut valorar la qüestió. Qualsevol cosa que tingui a veure amb Rufián és material sensible. La prova són els equilibris que el partit ha de fer de forma periòdica per rebutjar el front d’esquerres que demana el seu líder a Madrid sense arribar a desautoritzar-lo. Junqueras vol evitar que el grup de Madrid sigui un focus de problemes en un moment en què està plenament immers en intentar redreçar el rumb del partit per encarar les municipals de l’any que ve amb les garanties possibles.
Junqueras continua confiant en Rufián com a candidat el 2027 i Rufián continua deixant oberta la porta a repetir. El problema és que s’acumulen els interrogants al camí. Primer, existeix el desacord entre la direcció i el seu diputat pel front d’esquerres. Ara, les tensions internes del grup a Madrid. Precisament, dissabte vinent ERC posarà en marxa la maquinària per triar la llista electoral de les pròximes eleccions generals i ho farà amb les espases en alt.
- Tenir un pis ja no vol dir ser ric: l’avís de Niño Becerra sobre l’habitatge
- L’embolic de les monges de Sixena: de vendre sense permís els tresors del monestir a oferir les pintures murals per pagar un crèdit amb l’Incasòl
- Els docents marxen a peu fins a Montserrat per mostrar el seu rebuig al preacord d'Educació: 'A mi no m'està bé arribar a final de mes si el dilluns tinc els mateixos problemes a l'aula
- Aliança Catalana presenta Martí Prades Ponsirenas com a primer candidat a l’alcaldia de Solsona
- Penélope Cruz, Javier Bardem i fins i tot Messi: aquesta platja de Catalunya és la preferida de molts famosos per desconnectar i relaxar-se
- Meritxell Calduch, atleta manresana: «Em van dir que havia de deixar de córrer del tot, però ho necessito per salut mental»
- Per què aquesta beguda morada podria substituir el matxa i el cafè?
- Pep Guardiola es prepara per viure una temporada a Abu Dhabi i la seva separació amb Cristina Serra no té marxa enrere, segons les Mamarazzis