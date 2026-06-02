La postura de la patronal
Garamendi: "La situació és vergonyosa"
Jaime Mejías
El president de la CEOE, Antonio Garamendi, va declarar aquest dilluns que la situació política a Espanya és "vergonyosa" i la ciutadania "no mereix el que està vivint". Malgrat que l’empresari no s’ha afegit expressament al clamor per un avançament electoral, sí que ha fet una crida exprés al respecte i recolzament cap als jutges, remarcant que "és fonamental" no qüestionar la independència judicial en funció de si les decisions agraden o no. Així mateix, ha expressat el seu recolzament explícit a les Forces de Seguretat de l’Estat i a la "premsa lliure", reconeixent el paper dels mitjans de comunicació a garantir la transparència.
En la mateixa línia, Garamendi ha lamentat que la situació actual a nivell polític genera una mala imatge d’Espanya a l’exterior, afectant directament la confiança d’inversors i empresaris per optar pel país en les seves estratègies. Per això, ha emfatitzat que el que les empreses necessiten és "seguretat jurídica, estabilitat regulatòria" i "confiança". En aquesta línia de crítiques, el president empresarial ha criticat la falta de diàleg entre els grups polítics i l’absència de pactes d’Estat en qüestions d’importància nacional com considera que és la recent regularització d’immigrants. Finalment, el dirigent de la patronal ha reiterat que la situació actual no és acceptable ni per als espanyols ni per a les empreses del país, instant els responsables polítics a actuar amb responsabilitat. "Jo crec que ens mereixem, en el pla polític, que els responsables polítics siguin responsables i facin el que hagin de fer", ha conclòs el president de la CEOE.
- L’embolic de les monges de Sixena: de vendre sense permís els tresors del monestir a oferir les pintures murals per pagar un crèdit amb l’Incasòl
- Tenir un pis ja no vol dir ser ric: l’avís de Niño Becerra sobre l’habitatge
- Meritxell Calduch, atleta manresana: «Em van dir que havia de deixar de córrer del tot, però ho necessito per salut mental»
- Un gran outlet de sabates a una hora de Manresa porta gangues de marques com Birkenstock, Camper o Converse
- Cau per un desnivell de quatre metres després de ser atropellat a Sant Fruitós de Bages
- Josep Sánchez Llibre: 'Avui amb un salari de menys de 2.000 euros és difícil arribar a final de mes
- Els docents marxen a peu fins a Montserrat per mostrar el seu rebuig al preacord d'Educació: "A mi no m'està bé arribar a final de mes si el dilluns tinc els mateixos problemes a l'aula"
- Un ferit i un cotxe incendiat en una topada frontal a la C-55 entre Clariana i Riner