Tempesta judicial i política
Hisenda va advertir la jutge al febrer de l’escàs patrimoni de Julio Martínez
El presumpte testaferro de Zapatero només va declarar entre 2020 i 2025 ingressos de 4,8 milions d’euros malgrat l’alt nombre d’empreses que controla
Cristina Gallardo
L’Oficina Nacional d’Investigació del Frau (ONIF) dependent d’Hisenda, va advertir el mes de febrer passat la jutge del cas ‘Plus Ultra’, tot just uns dies abans que la causa fos remesa a l’Audiència Nacional, del contrast trobat entre l’escàs patrimoni que pot atribuir-se a Julio ‘Julito’ Martínez Martínez Martínez, amic i presumpte testaferro de l’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero, i l’alt nombre d’empreses –un total de 39– que controlava juntament amb els ingressos declarats en cinc anys, pròxims als 5 milions d’euros.
Així ho assenyala un informe amb data del 26 de febrer, al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, que després d’analitzar tota l’activitat econòmica de Martínez acaba apuntant a les "rendes baixes imputades per entitats pertanyents al seu entorn de control", a la qual cosa s’uneix el fet que el 2020 i el 2021, l’any en què es va produir el cobrament del rescat de Plus ultra, aquest empresari no disposava de comptes bancaris.
"Els saldos del 2023 semblen respondre a un préstec atorgat per una entitat del seu entorn i, en bona mesura semblen destinar-se a la compra de participacions en una altra societat controlada", continua l’informe, que s’estén al llarg de 54 pàgines. També destaquen els dos funcionaris d’Hisenda signants que el novembre de l’any passat ‘Julito’ va obrir un nou compte corrent en què es registra un moviment d’entrada de 100.000 euros del qual es desconeix l’origen. Tampoc consten vehicles al seu nom, tot i que sí immobles i cotxes adquirits per persones del seu entorn.
Viu de lloguer
A aquestes dades afegeix Hisenda que l’immoble en el qual resideix Martínez Martínez és arrendat. "A falta de confirmar l’import de la renda per lloguer que ha de satisfer el contribuent [...] el volum d’entrades en comptes bancaris sembla insuficient per atendre aquest pagament". Es dona la circumstància que, segons va informar ja aquest diari a l’habitatge d’aquest empresari els agents de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF), van trobar un total de 286.070 euros en metàl·lic, repartits en diversos paquets i llocs tan diferents com una bossa de golf o una caixa de vasos.
També s’apunta a una liquidació de guanys el 2024 del pare de Martínez per qui li van correspondre un total de 14 immobles, 13 rústics i 1 de naturalesa urbana al costat dels seus germans a fi que l’immoble de més valor es mantinguin en poder dels tres i els restants siguin només per a un dels germans, Rafael.
Davant aquestes dades, l’entramat empresarial de Julito, tenia fins a 20 empreses en situació de baixa (no presenten declaració per l’impost de societats entre 2020 i 2025 i només una d’aquestes va obtenir ingressos el 2020, per un total de 3.630 euros), i tres d’inactives més però constant "un important moviment en comptes bancaris".
La resta, que són 15 entitats, sí que estarien actives i se’ls imputen ingressos en el mateix període, si bé vuit d’elles "no disposen d’empleats per compte d’altri o l’import acumulat dels seus emoluments es troba per sota dels 10.000 euros". Per a Hisenda, una societat pertany a l’entorn de control de Martínez, quan estan participades per ell en un percentatge igual o superior al 20%.
Una altra dada reveladora, segons l’ONIF, és que de les 39 entitats identificades, 21 tenen el seu domicili fiscal actual Petrer i 8 a Elda, les dues localitats alacantines. La suma dels ingressos declarats a través del subministrament Immediat d’Informació i de la Declaració anual d’operacions amb terceres persones ascendeix a 4.895.739,47 euros en els cinc anys que van ser del 2020 al 2025, segons el mateix informe.
De Plus Ultra, l’entramat d’empreses de Julio Martínez Martínez podria haver percebut 981.512 euros en diferents firmes.
