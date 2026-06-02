Carta a 15 autonomies
Hisenda convoca les comunitats per intentar tancar el finançament
El ministre Arcadi España vol aprovar la reforma abans que acabi l’any
Jaime Mejías
El Ministeri d’Hisenda ha enviat una carta a les 15 comunitats autònomes de règim comú (excloent el País Basc i Navarra), a més de Ceuta i Melilla, per abordar la reforma del finançament autonòmic. Així ho va anunciar ahir el departament dirigit per Arcadi España a través d’un comunicat, afirmant que les missives han sigut remeses a les conselleries d’Hisenda de cada autonomia.
"El ministre d’Hisenda, Arcadi España, manté el compromís de convocar pròximament un Consell de Política Fiscal i Financera, que seria el pas previ a l’aprovació per part del Consell de Ministres de la reforma del sistema de finançament autonòmic i l’inici del tràmit parlamentari amb l’objectiu que s’aprovi abans de finalitzar l’any. Així, el nou model de finançament entraria en vigor l’1 de gener del 2027", afegeix el comunicat de l’organisme.
No serà el ministre, no obstant, el representant d’Hisenda en les reunions bilaterals. El secretari d’Estat d’Hisenda, Jesús Gascón, serà l’encarregat de reunir-se amb cada comunitat autònoma per abordar la qüestió a través de reunions bilaterals, que se celebraran de manera telemàtica o presencial, a discreció de cada conselleria.
20.975 milions més
"El compromís de la celebració d’aquestes reunions bilaterals es va adquirir en l’últim Consell de Política Fiscal i Financera, quan el Ministeri d’Hisenda va presentar la seva reforma del sistema, l’aprovació de la qual permetria elevar en 20.975 milions d’euros els recursos de les autonomies", va ampliar Hisenda, afegint que els recursos totals que distribuiria aquest model el 2027 ascendiran a 224.507 milions d’euros. "Per entendre la magnitud d’aquesta xifra, n’hi ha prou amb assenyalar que, l’últim any liquidat, que correspon al 2023, les comunitats autòctones van rebre 152.484 milions del sistema de finançament", apunten.
En la nota, Hisenda desglossa les propostes del model de finançament autonòmic, que inclou una nova proposta de població ajustada que contempla noves variables i incorpora una estratificació més precisa dels grups de població; un increment de la capacitat tributària, que eleva l’autonomia i la corresponsabilitat fiscal i reforça el principi de suficiència; l’ampliació i reforç de la solidaritat interterritorial o la inclusió d’un fons per fer front al desafiament del canvi climàtic.
Així, Arcadi España ha fet el primer pas per desencallar un dels deures més grans que li va deixar la seva antecessora en el càrrec, María Jesús Montero, que es va presentar a les eleccions a la Junta d’Andalusia. El 9 de gener, quan encara era ministra, Montero va presentar el nou model per a les comunitats autònomes de règim comú per al 2027.
