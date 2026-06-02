Josep Vila, president de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC): "Illa no respecta l’autodeterminació i això no és democràtic"
Pedagog i docent de formació, va ser elegit president de l’ANC a l’abril, després que Llach decidís fer un pas al costat
Carlota Camps
Les eleccions de l’ANC van demostrar que ja no hi ha un conflicte intern, però també que l’entitat perd força perquè van quedar 18 llocs per cobrir.
Cal recosir l’entitat després de tantes divisions internes. És veritat que han quedat vacants, però el secretariat nacional és de 77 membres, que en són molts, i es va decidir que en fossin 77 en un moment d’efervescència del moviment. Però ja no estem en aquest punt, així que revisarem el marc normatiu per adaptar-nos. També volem millorar l’encaix dels joves.
Justament una de les vacants és la de la sectorial jove...
La gent jove està acostumada a organitzar-se de manera més àgil, sense tants formalismes. Això també ho hem de canviar. En els últims anys, la participació dels joves era molt pobra, l’ANC era un moviment bàsicament de gent gran, de manera que és una notícia excel·lent que els joves truquin a la porta. Ho vam veure en l’últim Onze de Setembre. Hem passat per un dol, venim d’una gran frustració, però estem en un punt d’inflexió. Venim de molt avall, però comencem a veure brots verds.
¿Com valora els dos primers anys de Salvador Illa com a president de la Generalitat?
Es va presentar amb l’eslògan el Govern de tots i ara estem en el malestar de tots. Està aflorant el malestar producte de tants anys d’un espoli escandalós i d’una colonització i un maltractament per part de l’Estat.
El Consell Executiu ha aprovat els pressupostos amb el suport d’ERC i els Comuns. ¿Què n’opina?
Si parlem de pressupostos, hem d’abordar l’espoli d’entre 22.000 i 25.000 milions d’euros. ¿Què han pactat? 5.000 milions en 15 anys per a la línia de tren orbital. Això no li fa ni pessigolles a l’Estat. La població està cansada de l’enèsima presa de pèl. Tenim una llarga llista d’incompliments. No podem fiar-nos-en.
El seu antecessor era molt crític amb ERC i amb el PSC. Deia que Illa era "parafeixista», i els republicans, poc patriotes. ¿Ho comparteix?
Nosaltres demanem a totes les formacions respecte als drets humans i també al dret dels pobles i nacions a ser reconeguts internacionalment. Tenim un president de la Generalitat que no respecta el dret a l’autodeterminació de Catalunya. Això no és un plantejament democràtic, però no vull posar-li atributs.
Òmnium Cultural es va reunir amb Illa i va signar el Pacte Nacional per la Llengua. ¿Quina relació tindrà vostè amb el Govern?
Les nostres relacions amb Òmnium són excel·lents, però nosaltres no ens dirigim al president. El nostre objectiu és construir una majoria social favorable a la independència. Podem parlar amb partits o entitats, però no és la nostra raó de ser. No tenim previst fer cap ronda de contactes. Si el president ens truca, veurem quin ordre del dia proposa i decidirem si acudim a una reunió.
¿Quina valoració fa del Pacte Nacional per la Llengua?
És un acord mancat d’ambició, de recursos i de voluntat. Estem parlant d’un Govern que diu estar preocupat pel català, però que té consellers que utilitzen el castellà en intervencions públiques. Tota acció a favor del català és benvinguda, però per a nosaltres aquest pacte era una maniobra de maquillatge i no hi vam voler participar. Un any després, es veu que ha quedat molt curt.
¿Creu que el fet que Junts i ERC mantinguin els mateixos lideratges que el 2017 dificulta la unitat independentista? ¿Hi hauria d’haver un relleu?
És necessari que hi hagi una regeneració democràtica dels partits. Però això passa per molts factors, no només pels lideratges. Això és decisió de les formacions, però necessitem tornar a guanyar credibilitat i confiança. Veiem amb massa freqüència que les promeses electorals canvien radicalment durant les negociacions.
¿Es pot pactar amb la líder d’Aliança Catalana, Sílvia Orriols?
El marc democràtic té unes línies vermelles molt concretes. La xenofòbia traspassa aquesta línia vermella; la negació del dret a l’autodeterminació també la traspassa. Si no es respecten aquests límits, som partidaris de no pactar-hi.
¿Què tenen previst per a la Diada d’aquest any?
Encara ho estem començant a definir, però hem de fer una crida a la gent. El país s’enfonsa. ¿Ens quedarem de braços plegats? Hem d’assenyalar el maltractament de l’Estat espanyol.
