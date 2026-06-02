Iván Cepeda
L’activista dels drets humans amb consciència "crítica"
El Periódico
Iván Cepeda arribava com a favorit a les enquestes en la primera volta electoral. Comptava amb dues fonts d’acumulació: la seva pròpia trajectòria, al principi associada a la defensa dels drets humans i, potser, abans que res, el fet de ser el candidat que reivindica la continuïtat de la primera Administració d’esquerres en la història colombiana, la de Gustavo Petro. "Aquest ha sigut un Govern de canvi, realment, de canvi positiu. Ha sigut el primer Govern que ha posat en el centre del debat i de la vida del país l’element social, el benestar de la gent, la preocupació pels pobres, per la desigualtat social".
Va néixer a Bogotà en el si d’una família comunista. La vida activista del pare, Manuel Cepeda Vargas, el va portar a tenir una infància a l’Havana, una posterior destinació a Praga i l’estudi de Filosofia a Bulgària. "Tot això em va anar generant una consciència molt crítica", ha explicat. El 1994 va ser assassinat el seu pare per grups paramilitars quan exercia com a dirigent de la Unió Patriòtica, una formació creada pel comunisme. Cepeda, fill sense pare, es va integrar en els moviments defensors dels drets humans. El treball amb les víctimes del conflicte armat el va portar al Congrés l’any 2010.
